Widerstand nach Ladendiebstahl

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Samstag 18.03.2023 um 18:45 Uhr, kam es in der Rhein-Galerie in Ludwigshafen zu einem Ladendiebstahl. Der 20-jährige Tatverdächtige aus Germersheim wurde durch einen Ladendetektiv bei der Tat beobachtet und im Einkaufscenter verfolgt. Der mutmaßliche Ladendieb sowie dessen 27-jähriger Begleiter konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten noch im Einkaufszentrum angetroffen werden.

Bei der Anzeigenaufnahme zeigte sich der Begleiter des Beschuldigten aggressiv gegenüber den Einsatzkräften, störte deren Maßnahmen und leistete bei der Durchsetzung eines Platzverweises Widerstand. Im Rahmen der Widerstandshandlung wurden sowohl einer der Polizeibeamten, als auch der Beschuldigte leicht verletzt.

Es wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die beiden Beteiligten wurden in Gewahrsam genommen und zur Polizeidienststelle verbracht.

Betrug durch falschen Mitarbeiter der Wasserwerke

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Samstagabend 18.03.2023, wurde eine Seniorin in der Bleichstraße in Ludwigshafen Geschädigte eines Betrugs. Die Frau wurde gegen 21 Uhr in ihrer Wohnung durch einen Mann aufgesucht, der sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgab. Der unbekannte Täter gab vor, einen Wasserschaden in der Wohnung überprüfen zu müssen.

Im Rahmen seiner Tätigkeit innerhalb der Wohnung ließ sich der Mann unter einem Vorwand einen höheren dreistelligen Bargeldbetrag aushändigen. Kurz darauf verließ er die Wohnung.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

ca.160cm groß, schwarze Haare, schwarzer Bart. Er trug einen langen schwarzen Mantel, schwarze Hose, schwarze Schuhe, Handschuhe.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt der Kriminaldauerdienst unter

Telefon 0621/963-2773 oder E-Mail: kiludwigshafen@polizei.rlp.de an.

Brand in einer Ludwigshafener Kleingartenanlage

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(SR) – Am Samstag 18.03.2023 um 10:41 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Gartenhausbrand nach Rheingönheim alarmiert. Über den eingehenden Notruf in der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen (ILTS) konnte zunächst nicht verifiziert werden, ob die Rauchentwicklung des Brandes auf Ludwigshafener oder Neuhofener Gemarkung gesichtet wurde. Somit alarmierte die ILTS gleichzeitig die Freiwillige Feuerwehr Neuhofen zu dem selben Ereignis.

Letztendlich brannte in einer Kleingartenanlage in der Hauptstraße Rheingönheim ein Gartenhaus in voller Ausdehnung. Als ersteintreffende Einheit hatte die Freiwillige Feuerwehr Neuhofen den Brand schnell unter Kontrolle. In Kooperation mit den Einsatzkräften aus Ludwigshafen konnten die feuerwehrtechnischen Maßnahmen zeitnah abgeschlossen werden. Eine Person wurde vorsorglich dem Rettungsdienst vorgestellt.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit 2 Fahrzeugen und 9 Einsatzkräften, die Freiwillige Feuerwehr Neuhofen mit 3 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften, die Polizei und der Rettungsdienst.

Fast zeitgleich um 10:39 Uhr war die Feuerwehr Ludwigshafen mit einem Fahrzeug (7 Einsatzkräfte)zur Unterstützung des Rettungsdienstes in der Dörrhorststraße Ortsteil Stadtmitte im Einsatz.

Täterfestnahme nach Einbruch in Keller

Ludwigshafen-Innenstadt (ots) – Am Samstag 18.03.2023 kam es gegen 04:20 Uhr zu einem Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Innenstadt von Ludwigshafen. Die beiden Täter wurden hierbei durch einen aufmerksamen Anwohner bei der Tatausführung entdeckt.

Während einer der beiden Täter flüchten konnte, wurde der zweite, ein 34-jähriger wohnsitzloser Mann vor Ort durch die eingesetzten Polizeibeamten festgenommen. Es wurden Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und mutmaßliches Diebesgut sichergestellt. Gegen den

34-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht in der Bleichstraße

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Freitag 17.03.2023 kam es zwischen 15:30 Uhr und 16:10 Uhr in der Bleichstraße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Hyundai an der Beifahrerseite beschädigt.

Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Es wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet und Zeugenbefragungen durchgeführt. Hinweise zu dem unfallverursachende Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer nimmt die PI Ludwigshafen 1 unter Telefon: 0621/963-2122 oder e-mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Mundenheim

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Freitag 17.03.2023 kam es gegen 18:30 Uhr an der Kreuzung Saarlandstraße/Oberstraße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall. Eine ältere Dame habe mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl eine rote Fußgängerampel überfahren, wobei sie dabei mit der Beifahrerseite eines Autos zusammengestoßen sei, das von der Saarlandstraße in die Oberstraße abgebogen sei.

Die Frau hat sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Fahndungsmaßnahmen nach der mutmaßlichen Unfallverursacherin verliefen ohne Erfolg. Es wurde ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Hinweise zu der Frau mit dem elektrischen Krankenfahrstuhl nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon: 0621/963-2122 oder

E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) Am Freitag 17.03.2023 um 09:30 Uhr kam es an der Kreuzung Niederfeldstraße/Lüderitzstraße im Ortsteil Gartenstadt in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen mißachtete der 65-jähriger Fahrer eines Hyundai, der die Lüderitzstraße in Richtung Niederfeldstraße befuhr, die Vorfahrt der auf der Niederfeldstraße fahrenden 50-jährigen Fahrerin eines Toyota Aygo.

Die Frau wurde in Folge des Unfalls leicht verletzt. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht mit Wohnmobil

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am Freitag 17.03.2023 kam es gegen 08:50 Uhr in der Friedelsheimer Straße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall. Zeugenangaben zur Folge habe ein Wohnmobil die Friedelsheimer Straße in Richtung Leininger Straße befahren und hierbei einen geparkten Renault Captur mit der rechten Fahrzeugseite gestreift. Anschließend sei das Wohnmobil davongefahren.

Ein Unfallverursacher steht derzeit noch nicht fest. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Hinweise zu dem beteiligten Wohnmobil und dem verantwortlichen Fahrer nimmt die Polizeiinspektion 1 unter: Tel: 0621/963-2122 oder E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de.