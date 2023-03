Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Schifferstadt (ots) – Am Samstagmittag 18.03.2023, kam es gegen 14:10 Uhr auf der L533 zwischen Waldsee und Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Ein 21-jähriger PKW-Fahrer befuhr die L533 aus Waldsee kommend und wollte nach links abbiegen um auf die Auffahrt zur B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu gelangen.

Beim Abbiegevorgang kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt, wurden aber vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 20.000 Euro. Die L533 sowie die Auf-und Abfahrt der B9 wurden für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme vollgesperrt. Die hinzugerufene Straßenmeisterei beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe.

Einbruch in Monteurzimmer

Neuhofen (ots) – Am 18.03.2023 im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 17:00 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter mehrere Zimmer in einer Monteursunterkunft in der Rietburgstraße aufgebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Bargeld und diverses Werkzeug der Marke Hilti in unbekannter Schadenshöhe entwendet.

Das Diebesgut wurde in einen weißen Kleinbus der Marke Ford mit bisher unbekanntem Kennzeichen eingeladen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines E-Scooters

Schifferstadt (ots) – Am 17.03.2023 im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr wurde am Hauptbahnhof in Schifferstadt der E-Scooter einer 24-jährigen Frau durch bislang unbekannte Täterschaft entwendet. Der E-Scooter war mit einem Fahrradschloss an einem dortigen Fahrradständer angeschlossen.

Es handelte sich um einen schwarzen E-Scooter der Marke Xiaomi Mi3 im Gesamtwert von 444 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Lambsheim (ots) – Am Samstag 18.03.2023, kam es gegen 13:00 Uhr auf der Kreisstraße 2 zwischen Maxdorf und dem Umspannwerk zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einer Autofahrerin, bei welchem sich der Motorradfahrer schwerste Verletzungen zuzog. Der 21-jährige Motorradfahrer befuhr die Kreisstraße 2 von Maxdorf kommend in Richtung Umspannwerk.

Die 48-jährige Autofahrerin befuhr die Kreisstraße 4 von Flomersheim kommend in Richtung Lambsheim. Am Kreuzungsbereich der beiden Kreisstraßen kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 21-jährige Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Seitens der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) wurde ein Gutachter beauftragt und die Ermittlungen aufgenommen.

Unfall mit tödlich verletzter Radfahrerin

Rödersheim-Gronau (ots) – Am heutigen Morgen gegen 09:40 Uhr, ereignete sich auf der K20 zwischen Rödersheim-Gronau und Meckenheim ein Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten 83-jährigen Radfahrerin. Ein 38-jähriger PKW-Fahrer fuhr bisherigen Ermittlungen zufolge die K20 von Rödersheim-Gronau in Richtung Meckenheim.

Nach einer langgezogenen Linkskurve fuhr der 38-Jährige frontal auf eine auf der Fahrbahn vorausfahrenden Radfahrerin auf. Hierbei wurde die Radfahrerin tödlich verletzt. Der PKW-Fahrer erlitt keine Verletzungen.

An dem PKW entstand im Frontbereich Sachschaden von etwa 3.500 Euro, das Fahrrad wies einen Totalschaden auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ein Sachverständigengutachten zur Unfallrekonstruktion in Auftrag gegeben. Der PKW und das Fahrrad wurden sichergestellt.

Für die Unfallaufnahme war eine Drohne der Polizei im Einsatz. Die K20 war im Zeitraum der Ermittlungen vollgesperrt. Neben Kräften der Polizei waren auch Rettungskräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes inklusive eines Rettungshubschraubers im Einsatz. Hinweise auf eine Verkehrsuntüchtigkeit des PKW-Fahrers liegen nach bisherigen Erkenntnissen nicht vor.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.