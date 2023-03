Mögliche Geschädigte nach Bedrohung gesucht

Speyer (ots) – Mehrere Notrufe aufgrund einer randalierenden Person am Altpörtel gingen am Freitagmittag gegen 14.30 Uhr bei der Polizei Speyer ein. Nach Schilderungen der Anrufer habe eine männliche Person unter anderem gegen Fensterscheiben von Geschäften in der Maximilianstraße geschlagen und Drohungen gegenüber Passanten ausgesprochen.

Die beschriebene Person konnte kurz nach Mitteilung in der Maximilianstraße angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Der 36-jährige Mann befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb er in eine Fachklinik verbracht wurde.

Personen, welche am Freitagmittag zur besagten Zeit durch diese Person in der Maximilianstraße angesprochen und bedroht wurden, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter der 06232/137-0 oder via Email pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigungsserie im Innenstadtbereich

Speyer (ots) – Am Samstagmorgen konnte an 3 städtischen Gebäuden im Bereich der Innenstadt Beschädigungen im Bereich der Türen festgestellt werden. Der Täter verklebte insgesamt zehn Türen im Außenbereich mittels Sekundenkleber, sodass diese teilweise nicht mehr aufzuschließen waren. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Wer hat im Zeitraum von Freitag 21:00 Uhr bis Samstag 08:00 Uhr verdächtige Personen im Innenstadtbereich beobachtet und kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de)

Versuchter Einbruchdiebstahl

Speyer (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es zu einem Einbruchversuch in ein Friseurgeschäft in der Hasenstraße in Speyer gekommen. Der Täter versuchte durch Aufhebeln der Haupteingangstür in das Innere des Gebäudes zu gelangen, was ihm auf Grund der Stabilität der Tür nicht gelang.

Wer hat etwas beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei zu melden, Tel. 06232/137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Speyer (ots) – Am Freitagmittag gegen 12.20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Speyer den Fahrer eines E-Scooters, welcher entlang der Franz-Kirrmeier-Straße fuhr. An dem E-Scooter war kein Versicherungskennzeichen angebracht.

Auch im Rahmen der Kontrolle konnte der 40-jährige Fahrzeugführer keinen gültigen Versicherungsnachweis vorlegen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.