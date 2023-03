Landau: Die Polizei-News

Ohne Führerschein von der Fahrbahn abgekommen (Foto)

Offenbach (ots) – Am 18.03.2023 befuhr gegen 23 Uhr ein 18-jähriger Opel-Fahrer die K40 von Hochstadt kommend in Richtung Offenbach. In einer Rechtskurve kam der 18-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst ins Schlingern und schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug er sich mehrfach.

Der Opel-Fahrer wurde durch den Unfall verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden – Gesamtschadenshöhe ca. 10.000EUR. Über eine Fahrerlaubnis verfügt der 18-Jährige nicht.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurden eingeleitet und die Führerscheinstelle informiert. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die K40 in beide Fahrtrichtungen für circa eine Stunde voll gesperrt werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Erst Fahrrad und dann Handtasche geklaut – Eigentümer gesucht

Landau (ots) – Am 18.03.2023 konnte gegen 13:40 Uhr durch eine aufmerksame Bürgerin ein 41-Jähriger beobachtet werden, welcher sich an einem Rucksack zu schaffen machte, welcher an einem Verkaufsständer eines Geschäftes in der Gerberstraße hing. Die Diebstahlssicherung wurde durch den 41-Jährigen durchtrennt und der Rucksack entwendet.

Die 50-jährige Bürgerin wollte den 41-Jährigen festhalten, da sie diesen auf frischer Tat ertappte. Dabei stieß der 41-Jährige die aufmerksame Bürgerin zu Boden. Diese erlitt hierdurch Schürfungen und Rötungen an beiden Händen. Die 50-Jährige ließ jedoch nicht locker, verfolgte den 41-Jährigen weiterhin und verständigte die Polizei.

Der 41-Jährige konnte sodann auf dem Rathausplatz gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 41-Jährige zunächst mit einem Fahrrad an die Tatörtlichkeit gelangte. Ein Eigentumsnachweis konnte nicht erbracht werden. Es ist davon auszugehen, dass das Fahrrad zuvor entwendet wurde.

Gegen den 41-Jährigen wurden Strafverfahren wegen räuberischem Diebstahls sowie Fahrraddiebstahls eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Landau unter TEL: 06341 2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Ladendiebstähle im Stadtgebiet

Landau (ots) – Gleich zu vier Ladendiebstählen kam es am 18.03.2023 im Stadtgebiet Landau. In der Dammühlstraße wurden in einem Supermarkt durch eine 41-Jährige Nüsse, Lachs und Gewürze im Wert von 37 Euro entwendet. Drei Dosen Alkoholika im Wert von 15 Euro wurden durch einen 25-Jährigen ebenfalls in der Dammühlstraße gestohlen.

Ein 41-Jähriger langte gleich zwei Mal zu. Er entwendete zunächst Rasierklingen im Wert von 30 Euro in der Ostbahnstraße und anschließend Tabak im Wert von 11 Euro in einem Supermarkt in der Maximilianstraße. Gegen alle Personen wurden Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Auch wurde durch die entsprechenden Supermarktfilialen Hausverbote ausgesprochen.

Brennende Mülltonnen

Landau (ots) – Am 19.03.2023 erhielt die Polizei Landau gegen 3 Uhr Kenntnis über zwei brennende Mülltonnen im Bereich der Johannes-Kopp-Straße. Die Brände konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Mülltonnen mutwillig angezündet wurden.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Landau unter TEL: 06341 2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht auf dem Parkplatz des Med-Zen

Landau (ots) – Am Freitag, den 17.03.2023, parkte zwischen 11:10 Uhr und 11:30 Uhr ein Fiat Panda auf dem Parkplatz des Med-Zen in der Max-Planck-Straße in Landau. Beim Ausparken soll eine ältere Frau mit einem weißen PKW den geparkten Fiat Panda beschädigt haben. Die Schadenshöhe beträgt circa 500 Euro.

Anschließend entfernte sich die ältere Dame unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Landau unter TEL: 06341 2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de entgegen

Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Landau (ots) – Am 18.03.2023 befuhr ein 78-jähriger Peugeot-Fahrer gegen 16 Uhr die Wollmesheimer Straße stadtauswärts. Kurz nach der Einmündung zur Lazarettstraße kam der 78-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Straßenlaterne. Der Peugeot-Fahrer wurde durch den Unfall verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Energie Südwest wurde verständigt, da die Straßenlaterne verbogen war und in die Fahrbahn hineinragte. Am PKW Peugeot entstand wirtschaftlicher Totalschaden, dieser musste abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 3.000 Euro. Unfallursächlich dürfte auch die Alkoholisierung des 78-Jährigen gewesen sein.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wird informiert.

Alkoholisiert aufgefahren

Landau (ots) – Am 19.03.2023 standen gegen 04:30 Uhr ein 25-jähriger und ein 19-jähriger PKW-Fahrer an der roten Lichtzeichenanlage in der Johannes-Kopp-Straße / Ecke L509. Der 25-Jährige setzte zurück und fuhr hierbei auf den PKW des 19-Jährigen auf. Hierdurch entstand geringer Sachschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch bei dem 25-Jährigen festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wird informiert.

Standkontrolle im Bereich Queichheimer Brücke

Landau (ots) – Am Vormittag des 18.03.2023 wurde durch die Polizeiinspektion Landau eine Standkontrolle in Landau in Höhe der Queichheimer Brücke durchgeführt. Hierbei mussten zehn Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt werden, da sie nicht angegurtet waren. Weitere zehn Fahrzeugführer mussten beanzeigt werden, da sie während der Fahrt das Handy benutzten. Auf diese wird ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen.

Ein 29-jähriger E-Scooter Fahrer musste wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz beanzeigt werden, da dessen E-Scooter nur über die alte grüne Plakette verfügte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Mit erheblichen Konsequenzen muss ein 26-jähriger Porsche-Fahrer rechnen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei diesem Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf Kokain. Auf der Dienststelle wurde dem 26-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Sein Führerschein wurde sichergestellt. Zu allem Überfluss konnte in dessen Geldbeutel noch eine geringe Menge Kokain aufgefunden und sichergestellt werden. Der Porsche-Fahrer wird sich nun in Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert.