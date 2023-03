Aus Kurve geflogen und überschlagen (Foto)

Billigheim-Ingenheim (ots) – Am Freitag, den 17.03.2023 befuhr gegen 23:30 Uhr der 39-jährige Audi-Fahrer die B38 von Landau kommend in Richtung Billigheim-Ingenheim. In einer Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, dort überschlug sich der PKW. Der Audi-Fahrer wurde durch den Unfall verletzt, Lebensgefahr bestand nicht.

Er wurde durch einen Rettungsdienst in ein umliegendes Krankhaus verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit, es entstand Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro. Da bei dem Audi-Fahrer Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der Audi-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B38 gesperrt werden. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Verkehrsunfall durch Unterzuckerung

Maikammer (ots) – Am 18.03.2023 gegen 10 Uhr, ereignete sich in der Altersweiler Hauptstraße in Maikammer ein Verkehrsunfall, bei dem zum Glück nur Sachschaden entstand. Ein 62-jähriger Roller-Fahrer aus dem Raum Südl. Weinstraße streifte beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw.

Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR. Offenbar litt der Fahrer unter einer Unterzuckerung, einer sogenannten Hypoglykämie und war deshalb nicht in der Lage den Roller sicher zu führen. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt mit dem Roller untersagt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Gestürzter, alkoholisierter Fahrradfahrer

Roschbach (ots) – Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, fehlenden Fahrradlichtes und nicht zuletzt wegen seines vorangegangenen Alkoholkonsums kam ein 37-jähriger Landauer gegen 19:10 Uhr mit seinem Fahrrad beim Befahren des bergab verlaufenden Feldweges in Höhe des Roschbacher Friedhofs ins Straucheln und schließlich zu Fall.

Er verletzte sich schwer an den Händen und vermutlich wegen des Fehlens eines Fahrradhelmes am Kopf und im Gesicht. Er kam zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus, wo ihm wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eine Blutprobe entnommen wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Unfallflucht in der Offenbacher Straße

Insheim (ots) – In der Nacht vom 16.03.23 auf den 17.03.2023 parkte in der Offenbacher Straße in Insheim ein PKW Audi. Am Morgen des 17.03.2023 musste der Audi-Fahrer einen Streifschaden am Kotflügel vorne links feststellen, welcher augenscheinlich durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer verursacht wurde.

Die Schadenshöhe beträgt circa 2.500 Euro. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Landau unter Tel: 06341 2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de entgegen.