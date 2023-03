21-Jähriger mit Fahrrad geschlagen

Kaiserslautern (ots) – Skrupellos schlug ein noch Unbekannter mit seinem blau-gelben Fahrrad auf einen Angler ein. Eine Streife der Polizei befand sich am Freitagabend im Bereich des Blechhammers, wo sie durch den 21-Jährigen angesprochen wurde. Dieser erklärte, dass er am Nachmittag zwischen 16-17:00 Uhr direkt an den See fuhr, um hier sein Angelequipment auszuladen.

Hierbei wurde er durch einen vorbeikommenden Fahrradfahrer angesprochen, der mit der Wahl seines vorübergehenden Parkplatzes alles andere als einverstanden war. Das äußerte er, indem er den jungen Angler direkt anschrie und ihn in einen Streit verwickelte.

In dessen Verlauf nahm der Radfahrer sein Fahrrad und schlug damit auf den jungen Mann ein. Dieser wurde durch die Schläge leicht verletzt. Gegen den Unbekannten wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Der Radfahrer wurde als ca. 55 Jahre und schlank beschrieben. Zudem hatte er einen Dreitagebart und trug eine blaue Jacke. Aufgefallen ist dem 21-Jährigen, dass der Mann einen osteuropäischen Akzent hatte.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.|pvd

Katalysatoren gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe machten sich in der Innenstadt an zwei Fahrzeugen zu schaffen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatten es unbekannte Täter in

der Ländelstraße auf den Katalysator eines schwarzen Opel Astras abgesehen. Das Fahrzeug wurde gegen 01:00 Uhr durch den Besitzer abgestellt.

Den Diebstahl stellte er am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr fest. Augenscheinlich wurde das Fahrzeugteil mit einem Schneidewerkzeug entfernt.

An einem weiteren PKW in der Donnersbergstraße wurde ebenfalls der Katalysator gestohlen. Der Besitzer des Fahrzeugs erkannte dies gegen 06:30 Uhr. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.|pvd

Haftbefehl vollstreckt

Kaiserslautern (ots) – – Einen per Haftbefehl gesuchten Mann hat die Polizei am Sonntag im Stadtgebiet gestellt. Der 23-Jährige fiel der Streife auf, da er

nachts vor einem Musikclub Streit mit den Türstehern hatte. Als sie den jungen Mann einer Kontrolle unterzogen, kam heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Demnach wurde er zu einer Geldstrafe von 2.700 Euro oder einer Freiheitsstrafe von 90 Tagen verurteilt.

Weil er nicht auf entsprechende Zahlungsaufforderungen reagierte, kam es zum

Haftbefehl. Den Betrag konnte der Gesuchte in dieser Höhe zwar nicht bezahlen, dafür bat er den Beamten mehrfach 100 Euro an, um ihn gehen zu lassen. Dadurch handelte er sich eine Strafanzeige wegen Bestechung ein.

Die Polizisten gingen nicht auf den Versuch ein und nahmen ihn in Gewahrsam. Danach wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.|pvd

Verkehrskontrollen in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag

Verkehrskontrollen durchgeführt. Zur Überwachung des Abreiseverkehrs

der Diskothek „Nachtschicht“ lag der Fokus der Kontrollen auf der Überprüfung der Fahrtauglichkeit der Fahrzeugführer.

Im Bereich des „Elf-Freunde-Kreisels“, der Kohlenhofstraße und Zollamtstraße hielten Beamte beider Stadtinspektionen insgesamt 25 Autofahrer an. Zwei der

Fahrer hatten Alkohol getrunken. Der Atemtest eines 55-Jährigen ergab einen Wert von 1,57 Promille. Der Mann wurde durch die Polizei mit zur Dienststelle genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Seinen Führerschein und Autoschlüssel musste er abgeben. Ihn erwartet

eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Ein Atemtest bei einem 33-jährigen Fahrer zeigte 0,77 Promille an. Der Mann muss daher mit einer Geldbuße rechnen. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Bei den Kontrollen wurden auch sogenannte Mängelberichte aufgrund nicht mitgeführtem Warndreieck und Verbandskasten oder aufgrund defekter Beleuchtung ausgestellt.|pvd

Supermarkt-Tür mit Gullydeckel demoliert (Foto)

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag an einem Supermarkt in der Vogelwoogstraße die Eingangstür beschädigt. Mitarbeiter stellten am frühen Morgen fest, dass ein Glaselement gesplittert war. Das Tatwerkzeug war vermutlich ein Gullydeckel.

Er lag direkt vor der beschädigten Tür im Eingangsbereich des Marktes. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die metallene Abdeckung von einem Gully in der benachbarten Feuerbachstraße stammt.

In den Verkaufsbereich waren die Täter offenbar nicht eingedrungen. Es wurde nichts gestohlen. Der angerichtete Sachschaden liegt dennoch bei mehreren tausend Euro.

Zeugen, denen im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 22.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 5.50 Uhr, verdächtige Personen rund um den Supermarkt aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Teure Schachtel

Kaiserslautern (ots) – Ein mutmaßlicher Betrüger hat am Donnerstag im

Stadtgebiet versucht, einen leeren Karton in einem An- und Verkaufsgeschäft zu Geld zu machen. Der Mann legte dem Ankäufer die Verpackung einer Apple-Watch auf den Tisch.

Für die vermeintliche Uhr wollte der Verdächtige 350 Euro haben. Als

der Ankäufer den Karton öffnete, war die Schachtel leer und der mutmaßliche

Betrüger gab Fersengeld. Jetzt ermittelt die Polizei und leitete ein

Strafverfahren ein. |erf

Bei Kontrollen Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots) – Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

ermittelt die Polizei gegen eine junge Frau. Die 25-Jährige hatte in der Nacht zu Freitag die Aufmerksamkeit einer Streife auf sich gezogen, weil sie sich im Vorraum einer Bankfiliale am Stiftsplatz aufhielt, ohne erkennbar irgendwelchen Bankgeschäften nachzugehen.

Als die Beamten die Frau gegen 1 Uhr ansprachen und ihre Personalien überprüfen wollten, gab sie an, derzeit ohne festen Wohnsitz zu sein. Bei einerDurchsuchung ihrer Taschen wurden drei Plastiktütchen mit einer pastenartigen weißen Substanz gefunden. Weil der Verdacht bestand, dass es sich um Rauschgift handelt, wurden die Tütchen sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Aus dem gleichen Grund handelte sich eine gute Stunde später auch ein Mann in der Steinstraße eine Strafanzeige ein. Der 41-Jährige war hier zu Fuß unterwegs und sollte kurz vor halb 3 einer Kontrolle unterzogen werden. Beim Anblick der Polizeistreife ließ er etwas fallen.

Wie sich herausstellte, handelte es sich um ein sogenanntes „Longpaper“ (Zigarettenpapier), das bereits gedreht und mit grün-bräunlichen Pflanzenteilen gefüllt war, vermutlich Marihuana. Die Blüten wurden sichergestellt. Der 41-Jährige machte keine Angaben zu Sache. |cri

Unfall durch gesundheitliche Probleme?

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich gesundheitliche Probleme haben am Donnerstagnachmittag in der Merkurstraße zu einem Unfall geführt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte der Fahrer eines Opel Vivaro gegen 15 Uhr zunächst an einer Rot zeigenden Ampel in Höhe der Einmündung zur Röchlingstraße angehalten und war dann aus nicht erkennbaren Gründen trotz des Rotlichts wieder losgefahren.

Das Fahrzeug passierte die Kreuzung, geriet auf die Gegenfahrbahn, kam auf der gegenüberliegenden Seite von der Straße ab und landete in einem Grünstreifen. Dort prallte der Wagen gegen ein Firmenschild und kam dann zum Stillstand.

Zeugen eilten dem Fahrer, der leblos auf seinem Sitz saß, zu Hilfe und leiteten Reanimationsmaßnahmen ein. Einsatzkräfte des alarmierten Rettungsdienstes übernahmen die weitere Versorgung vor Ort und brachten den Mann anschließend ins Krankenhaus. Ersten Einschätzungen zufolge hatte der 54-Jährige während der Fahrt, beziehungsweise während des Haltens an der Ampel gesundheitliche Probleme bekommen, so dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. |cri

Brand in Garage: Polizei vermutet technischen Defekt

Kaiserslautern (ots) – Nach dem Brand in einer Garage in der Wörthstraße geht die Polizei derzeit davon aus, dass das Feuer aufgrund eines technischen Defekts am Motor des elektronischen Rolltors entstanden ist. Das haben die Untersuchungen von Brandermittlern des Polizeipräsidiums Westpfalz ergeben.

Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung liegen nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nicht vor. |erf

Garagentor beschmiert

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht die Schmierfinken, die in der Aalstraße ein Garagentor verunstaltet haben. Über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz meldete der betroffene Eigentümer, dass Unbekannte in den vergangenen Tagen das Metalltor mit einem schwarzen Schriftzug besprühten.

Es handelt sich um ein sogenanntes Graffiti-Tag, bestehend aus mehreren

Buchstaben, vermutlich „Rejk“, sowie einem verschnörkelten Unterstrich. Der

Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die genaue Tatzeit ist unklar. Festgestellt wurde die Schmiererei in der zweiten März-Woche. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, oder denen die Buchstabenkombination das „Tag“ etwas sagt, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Betrüger ergaunern Gutschein-Codes

Kaiserslautern (ots) – Betrügern ist es am Dienstagabend gelungen, eine

Mitarbeiterin einer Tankstelle im Stadtgebiet hereinzulegen. Die Täter

erbeuteten die Codes für Wertgutscheine in noch unbekannter Höhe. Sie machten der Frau weis, dass sie Techniker einer Firma seien, die ein Update für das Verkaufsgerät für Online-Gutscheine installieren wollten.

Die Unbekannten forderten die Angestellte am Telefon auf, mehrere Gutscheine auszudrucken und ihnen die Codes vorzulesen. In gutem Glauben folgte die Kassiererin den Anweisungen. Erst später flog der Betrug auf. Aktuell steht die Höhe des entstandenen Schadens nicht fest. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. |erf

Kartoffeln auf Abwegen

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstagnachmittag mussten die Beamten der

Schwerverkehrsüberwachung der PD Kaiserslautern, dem Fahrer eines Sattelzuges die Weiterfahrt untersagen. Der 33-jährige Brummifahrer hatte 25 Tonnen Kartoffeln geladen. Diese waren in sogenannten „Big Packs“ verpackt.

Aufgrund der nicht korrekt Ladungssicherung, konnten sich die „Big Packs“ nach außen drücken. Hierdurch wurde natürlich auch die zulässige Gesamtbreite von 2,50 m überschritten. Beim Öffnen der seitlichen Planen fielen die geladenen Kartoffeln teilweise von der Ladefläche.

Der Fahrer musste seine Sattelzug auf dem P+R Parkplatz „Schweinsdell“ abstellen. Bis zur Herstellung der korrekten Ladungssicherung und Gesamtbreite, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Sowohl den Fahrer, als auch das Transportunternehmen erwarten nun Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Kreis Kaiserslautern

Betrunken und ohne Führerschein auf Flucht vor Polizei

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Deutlich zu viel Alkohol getrunken hatte ein junger

Kleinkraftradfahrer, den eine Polizeistreife aus dem Verkehr zog. In der Nacht zu Samstag fiel der 19-Jährige den Beamten gegen halb 3 in der Römerstraße auf. Als er den Streifenwagen erkannte, bog er ruckartig ab und erhöhte seine Geschwindigkeit.

Auf die Signale und das Blaulicht reagierte er, indem er noch mehr Gas gab. Nachdem er versuchte über einen Feldweg zu flüchten, konnte er durch die Streife

gestellt und kontrolliert werden. Hierbei fiel auf, dass der Heranwachsende keine Fahrerlaubnis hatte und stark alkoholisiert war.

Ein Atemtest zeigte einen Wert von 2,03 Promille an. Als sich die Beamten das Fahrzeug ansahen, kam heraus, dass er ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen montiert hatte. Das Kennzeichen gehört zudem zu einem anderen Kleinkraftrad. Der junge Mann musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten und sich eine Blutprobe entnehmen lassen.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen, u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr und Führen eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis.

Im Stadtgebiet Kaiserslautern wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag noch fünf weitere alkoholisierte Fahrer kontrolliert. Sie erwarten ebenfalls entsprechende Anzeigen. Eine 25-Jährige konnte noch vor Fahrtantritt auf einem Parkplatz in der Augustastraße festgestellt werden.

Die Frau schlief in ihrem Auto. Ein Atemtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Um zu verhindern, dass sie mit Restalkohol fährt, nachdem sie aufgewacht ist, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Sobald sie nüchtern genug ist, kann

sie diesen wieder entgegennehmen.|pvd

Geländewagen nach Kollision geflüchtet

A62, Rtg. PS, Höhe Hüffler (ots) – Kurz vor dem Baustellenbereich der A62,

zwischen den Anschlussstellen Kusel und Glan-Münchweiler, kam es am heutigen

Samstag gegen 18:05 Uhr zur seitlichen Kollision zwischen einem weißen

Kleinwagen und einem dunklen Geländewagen.

Die Fahrerin des Kleinwagens meldete sich im Anschluss daran bei der Polizei, um den Vorfall zu melden. Sie räumte ein, einen Spurwechsel begangen zu haben, ohne auf den Folgeverkehr zu achten. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Geländewagen.

Dieser entfernte sich anschließend einfach aus unbekannten Gründen mit überhöhter Geschwindigkeit. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Autobahnpolizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.|past

Bus rollt ohne Fahrer los

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Auf einem Firmengelände am südlichen Ortsrand hat sich am Donnerstagabend ein abgestellter Omnibus selbständig gemacht. Gegen 21 Uhr rollte der Bus aus noch nicht geklärten Gründen los, beschädigte ein anderes parkendes Fahrzeug und prallte schließlich frontal in einen Zaun, wo er zum Stehen kam.

Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt mehreren zehntausend Euro.

Da der Omnibus bereits am Nachmittag gegen 16 Uhr auf dem Gelände abgestellt

wurde, ist unklar, wieso er sich 5 Stunden später „von allein“ in Bewegung

setzte. Weil das Fahrerfenster offen stand, besteht die Möglichkeit, dass

unbekannte Täter die Bremse lösten und dadurch das Fahrzeug anfing zu rollen.

Die Polizei sucht deshalb Zeugen, denen nach 16 Uhr noch verdächtige Personen im Bereich „Breitwiesen“ aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 jederzeit entgegen. |cri

Autofahrerin bedrängt – Unfall gebaut

BAB 63/Mehlingen (ots) – Am 17.03.2023 gegen 12:25 Uhr, kam es auf der

Bundesautobahn 63 in Richtung Mainz, kurz vor der Anschlussstelle Sembach zu

einem Verkehrsunfall. Laut Zeugen wäre eine 27jährige Fahrzeugführerin von einem dunkelgrauen BMW evtl. SUV ausgebremst worden.

Die 27-jährige Fahrzeugführerin sei daraufhin nach rechts auf den Seitenstreifen ausgewichen und auf den Grünstreifen geraten. Dort durchfuhr sie die Böschung und kollidierte mit einem temporär aufgestellten

Baustellenschild.

Das Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der BMW Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Berufsfeuerwehr Kaiserslautern war ebenfalls vor Ort, um den Brandschutz sicherzustellen.

Durch eine Zeugin wurde bekannt, dass mehrere Verkehrsteilnehmer angehalten

haben, um der Frau zu helfen. Diese waren aber bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Diese Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Kaiserslautern zu melden.

Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Bundesautobahn 63 halbseitig

gesperrt. Hierbei kam es zu einem kleineren Rückstau. |PAST