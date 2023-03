Mannheim-Neckarstadt-Ost/Wohlgelegen: Pkw-Führerin fährt ins Gleisbett und verletzt sich leicht

Mannheim (ots) – Am Samstagabend, gegen 21 Uhr, geriet eine 22-Jährige im

Kreuzungsbereich der Lange Rötterstraße und der Friedrich-Ebert-Straße mit ihrem

Fiat 500 in Folge eines Fahrfehlers in die Gleise der Straßenbahn und blieb dort

stecken. In Folge dessen war die Straßenbahn in Fahrtrichtung Innenstadt

blockiert.

Durch einen Rettungswagen wurde die 22-Jährige erstversorgt und zur weiteren

Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ersten Ermittlungen zu

Folge verletzte sich jedoch nur leicht.

Die ebenfalls mit dem Rettungsdienst alarmierte Berufsfeuerwehr kam nicht zum

Einsatz. Ein verständigter Abschleppdienst barg den Fiat 500 und schleppte ihn

ab. Am Gleiskörper entstand glücklicherweise kein Sachschaden.

Der Straßenbahnverkehr war in der Zeit zwischen 21 Uhr und dem Abschluss der

Bergemaßnahmen, um 22:10 Uhr, blockiert.

Raub auf Straße – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am Freitagabend, gegen 19.50 Uhr, war der 15-jährige

Geschädigte mit einer Freundin auf dem Weg von den Planken zum Einkaufszentrum

Q6/Q7. Hinter den Taxiständen in Richtung Fressgasse trafen sie auf eine Gruppe

von 5-7 Jugendlichen, die ihnen hinterherriefen. Als sie auf die Rufe nicht

reagierten, verfolgte die Gruppe die Beiden. Ein Täter aus der Gruppe schlug dem

Geschädigten daraufhin mehrfach unvermittelt mit den Fäusten ins Gesicht und

stieß ihn zu Boden. Auf dem Boden liegend wurde der Geschädigte durch den

selbigen Täter weiterhin getreten und geschlagen. Des Weiteren wurde dem

Geschädigten eine schwarze Umhängetasche der Marke Polo Sport entwendet.

Passanten bemerkten das Geschehen und gingen dazwischen, daraufhin flüchtete die

Gruppe in unbekannte Richtung. Der Geschädigte musste in einem Mannheimer

Krankenhaus behandelt werden, er erlitt eine Kieferprellung sowie mehrere

Hämatome und Prellungen im Gesicht. Nach der Behandlung konnte er wieder aus dem

Krankenhaus entlassen werden.

Der Schläger wird wie folgt beschrieben: 16-18 Jahre alt, ca. 10 cm lange,

gelockte, schwarze Haare, südländisches Aussehen, trug einen blauen Pullover mit

Muster, evtl. von der Marke Carlo Colluci, eine dunkle Hose und sprach gutes

Deutsch mit ausländischem Akzent. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern machen

können, werden gebeten, sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu

melden: 0621/174-4444. /cw