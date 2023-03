Hemsbach: Pkw fährt in Lebensmittelladen – Sachschaden

Hemsbach (ots) – Am Samstagnachmittag gegen 17.00 Uhr fuhr ein 80-jähriger

Fahrzeugführer mit seinem Fiat Punto in die offen stehende Schiebetür das

Haupteinganges eines Lebensmittelladens in der Bray-Sur-Seine-Straße in

Hemsbach. Im Eingangsbereich des Ladens parkend, erkannte der Mann seine

durchaus missliche Lage und entfernte sich nach ein paar Wendemanövern in

unbekannte Richtung. An der Schiebetür entstand Sachschaden in bislang

unbekannter Höhe. Der Vorfall, welcher durch Zeugen beobachtet werden konnte,

wurde im Fortgang der Polizei gemeldet. Da die Beamten des Polizeireviers

Weinheim an der vermeintlichen Unfallörtlichkeit lediglich die beschädigte Tür

feststellen konnten, wurde im weiteren Verlauf der Ermittlungen die

Halteranschrift des Fiat Punto aufgesucht. Dort konnte schließlich der

Unfallverursacher angetroffen und der Sachverhalt geklärt werden. Den

80-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis – Pkw überschlägt sich auf Kreisstraße 4277

Sinsheim /Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach dem Verkehrsunfall zwischen

Sinsheim-Weiler und Sinsheim-Reihen ist die Unfallaufnahme seit 13.00 Uhr

beendet. Nach derzeitigem Sachstand kam ein Pkw BMW alleinbeteiligt von der

Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrzeugführer konnte das Fahrzeug verletzt

verlassen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen zu Unfallursache aufgenommen.

Sinsheim /Rhein-Neckar-Kreis – Zusammenstoß zw. Transporter und Krad –

Sinsheim /Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wie bereits berichtet, kam es am

Samstagmittag um 12.25 Uhr, auf der Landstraße 550, zwischen Sinsheim und

Weiler, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Motorrad.

Nach derzeitigem Sachstand geriet der 44-Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn,

kollidierte mit dem Kotflügel eines entgegenkommenden Transporter der Marke

Citroen und kam anschließend zu Sturz. Hierbei wurde der Motorradfahrer und

seine Mitfahrerin schwerverletzt. Beide wurden mit Rettungshubschraubern in

umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der 61-jährige Transporter-Fahrer wurde

nicht verletzt. Die Landstraße zwischen Sinsheim und Weiler war für die Dauer

der Unfallaufnahme bis 16.15 Uhr gesperrt. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die

Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Störung und Körperverletzung bei Spiel der Fußballbundesliga

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Beim heutigen Sinsheimer Spiel der

Fußballbundesliga, TSG 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC Berlin, kam es kurz nach

Spielbeginn zu einer Störung durch vier Berliner Fußballanhänger. Diese

entrollten in einem neutralen Fanbereich ein Banner mit welchem Sie gegen gegen

Investoren von Hertha BSC Berlin protestierten. Hierdurch fühlten sich mehrere

Anhänger der TSG provoziert und griffen die Berliner Fans an. Hierbei wurde

einer der Berliner Fans leicht verletzt. Die Berliner Fans flüchteten in der

Folge in den eigenen Fanbereich bzw. zum Sicherheitsdienst. Das Polizeirevier

Sinsheim hat die Ermittlungen bezüglich der Körperverletzung aufgenommen.

Zu Beeinträchtigungen des Spielbetriebs kam nicht.

Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis): Zusammenstoß zw. Transporter und Krad – Rettungshubschrauber im Einsatz

Sinsheim (ots) – Auf der Landesstraße 550 zwischen Sinsheim-Weiler und Sinsheim

kam es nach derzeitigen Informationen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Krad

und einem Transporter. Hierbei soll es mehrere Verletzte gegeben haben. Aufgrund

dessen ist aktuell ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis): Pkw überschlägt sich auf der Kreisstraße 4277 – ein Verletzter

Sinsheim (ots) – Gegen 11:30 Uhr überschlägt sich auf der Kreisstraße 4277

zwischen Sinsheim-Weiler und Sinsheim-Reihen ein Pkw. Eine Person wird hierbei

verletzt. Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei sind aktuell im Einsatz.

Nähere Einzelheiten zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt.

Schwetzingen – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss am „Hockenheimer Achter“

Schwetzingen (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 16:40 Uhr wollte ein 58-jähriger

Pkw-Fahrer von der B39 aus Richtung Hockenheim kommend auf die L722 abfahren. Im

Kurvenverlauf verlor er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der

Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er einen Leitpfosten, fuhr in den Grünstreifen und

kollidierte mit einem unter der Brücke geparkten PKW. An beiden Fahrzeugen

entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten durch eine Fachfirma

abgeschleppt werden. Während der polizeilichen Unfallaufnahme vor Ort konnte bei

dem Unfallverursacher Alkoholgeruch in dessen Atemluft wahrgenommen werden. Ein

durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert in Höhe von rund 1,8 Promille. Sein

Führerschein wurde einbehalten. /dl

Schwetzingen – Trickdiebstahl, unbekannter Täter erbeutet Schmuck und 300 Euro Bargeld

Schwetzingen (ots) – Am Donnerstag verschaffte sich ein bisher unbekannter

männlicher Täter unter dem Vorwand ein Glas Wasser zu wollen, Zutritt zum Haus

des 77-jährigen Geschädigten im Sudetenring in Schwetzingen.

Dabei nahm der Täter zwei Ketten, zwei Ringe und Bargeld in Höhe von 300 Euro an

sich und entfernte sich dann in unbekannte Richtung aus dem Haus. Der Diebstahl

wurde durch den Geschädigten erst am nächsten Tage festgestellt, dementsprechend

konnte keine Täterbeschreibung durch den Geschädigten abgegeben werden.

Sachdienliche Hinweise zum Täter oder zu der Tat selbst, nimmt das Polizeirevier

Schwetzingen persönlich oder telefonisch unter 06202-2880 entgegen. /dl

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 550 – Zeugen gesucht –

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wie bereits berichtet, ereignete sich am

Freitagabend gg. 19.45 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 550 zwischen

Weiler und Sinsheim. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verlor der

27-jährige Fahrer eines Pkw Peugeot zwischen Weiler und Sinsheim die Kontrolle

über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw Opel. Durch

den Zusammenstoß wurden der unfallverursachende Fahrer leicht- und sein

50-jähriger Beifahrer schwerverletzt. Auch die Insassen des Pkw Opel wurden

verletzt. Alle Verletzen wurden nach einer Erstversorgung vor Ort in umliegende

Krankenhäuser eingeliefert. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem

Unfallverursacher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden, weshalb er

eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Die Landstraße zwischen

Weiler und Sinsheim war für die Dauer der Unfallaufnahme bis um 23.45 gesperrt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen des

Verkehrsunfalles, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen können,

werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111, in

Verbindung zu setzten.