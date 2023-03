Heidelberg-Bergheim: Wasserrohrbruch in der Bergheimer Straße – Umleitung eingerichtet

Heidelberg (ots) – Aufgrund eines Wasserohrbruchs ist seit den Abendstunden am

Samstag die Bergheimer Straße auf Höhe der Volkshochschule für den Verkehr

gesperrt. Eine Passantin entdeckte am gestrigen Abend den Rohrbruch und

informierte die Polizei. Der durch die Stadt Heidelberg verständigte Notdienst

begann noch in der Nacht mit den ersten Instandsetzungsarbeiten. Diese dauern

jedoch noch weitere Tage an, bis die Straßensperrung wieder aufgehoben werden

kann. Beeinträchtigt ist in dem Bereich lediglich der Fahrzeugverkehr. Der

Fußgänger- und Straßenbahnverkehr kann die Schadensstelle ungehindert passieren.

Für den Fahrzeugverkehr ist eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Heidelberg-Kirchheim: Wer vermisst sein Huhn?

Heidelberg (ots) – Am Freitagabend, gegen 21:55 Uhr, meldete ein Autofahrer,

dass ihm im Oftersheimer Weg, im Bereich der Kleingartenanlage, ein Huhn vor das

Auto geflogen sei.

Erfreulicherweise kam es nicht zu einem Zusammenstoß und das Hühnchen konnte

unverletzt durch den Autofahrer eingefangen werden. Das herrenlose Tier wurde

durch Beamte in Obhut genommen und in einem Tierheim untergebracht. Der/die

Eigentümer/-in kann sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.:

06221/34180, in Verbindung setzen. /cw