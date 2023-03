Frankfurt-Innenstadt: Festnahme eines Taschendiebes

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht von Freitag auf Samstag (18.03.2023), gegen 20 Uhr, beklaute ein Diebesduo einen 21-Jährigen im Bereich der Zeil und

erbeutete sein Mobiltelefon.

Dabei nahmen die zwei Langfinger an der Konstablerwache zunächst Körperkontakt

mit dem Geschädigten auf, indem sie ihre Arme um ihn legten. So gelang es einem

der Täter das Mobiltelefon aus dessen Hosentasche zu stehlen. Der Diebstahl

blieb jedoch vom Geschädigten nicht unbemerkt, sodass die Täter mit ihm ein

Tauschgeschäft „aushandelten“. 200 Euro Bargeld wechselten den Besitzer, der

Geschädigte erhielt dafür sein Mobiltelefon zurück. Die Täter suchten das Weite.

Im Rahmen der Fahndung konnte einer der beiden Diebe, ein 19-Jähriger, in der

Nähe des Tatorts festgenommen werden. Der wohnsitzlose Heranwachsende kam in

eine Haftzelle des Polizeipräsidiums.

Dem zweiten Dieb gelang die Flucht. Er soll circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 170

cm groß, von kräftiger Statur und nordafrikanischer Erscheinung gewesen sein. Er

habe auffallend dicke Lippen und ein vernarbtes Gesicht (mutmaßlich Akne) gehabt

und schwarze, zurückgegelte Haare getragen. Bekleidet sei er mit einer

olivfarbenen Softshelljacke gewesen.

Zeugenhinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755-10100

oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Frankfurt-Griesheim: 14-Jähriger auf Straße ausgeraubt

Frankfurt (ots) – (dr) Am Freitag, den 17.03.2023, kam es in Griesheim zu einem

schweren Raub, bei dem mehrere Jugendliche einem 14-Jährigen gewaltsam dessen

Mobiltelefon, Bluetooth-Kopfhörer und eine Basecap entwendeten. Dabei setzten

die Täter auch Reizstoff gegen ihn ein.

Der Geschädigte befand sich gegen 19:18 Uhr in Höhe der Lärchenstraße 131, als

ihn eine große Gruppe Jugendlicher ansprach, umzingelte und begann, ihn zu

schubsen. Unvermittelt sprühten sie ihn mit Pfefferspray ein und raubten ihm in

der Folge ein „Apple iPhone“, ein Paar „Apple Airpods“ sowie eine Kappe der

Marke „Gucci“. Anschließend ließen die Angreifer von ihm ab. Alarmierten

Polizeistreifen gelang es im Rahmen der Fahndung zwei 15-jährige Tatverdächtige

in der Nähe festzunehmen.

Die verständigten Rettungskräfte verbrachten den Geschädigten aufgrund der

Augenreizungen in ein Krankenhaus. Die beiden Festgenommenen wurden nach

erkennungsdienstlicher Behandlung ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die

Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt-Rödelheim: Alkoholisiert und schwer beladen – Festnahme an einer Kontrollstelle

Frankfurt (ots) – (dr) Beamte des 11. Reviers haben in der Nacht von Freitag

(17.03.2023) auf Samstag (18.03.2023) in Rödelheim an einer stationären

Kontrollstelle vier 25, 29, 33 und 40 Jahre alte Männer festgenommen, die einen

Kombi mit einer großen Menge Kupfer beladen hatten, dessen Herkunft bislang

ungeklärt ist. Der Fahrer hatte zudem Alkohol intus.

Das mit vier Männern besetzte Fahrzeug geriet gegen 0.00 Uhr in eine stationäre

Kontrollstelle in der Westerbachstraße. Schon beim Herantreten an den Kombi

bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers. Ein

freiwilliger Atemalkoholtest brachte dann auch Gewissheit. Das Messgerät zeigte

über 1,5 Promille an. Der 40-jährige Fahrzeugführer hatte das Auto offenbar im

alkoholisierten Zustand gelenkt. Die Fahrt war somit beendet.

Doch damit nicht genug. Im Rahmen der Kontrolle sahen die Beamten, dass der

Kofferraum des Fahrzeuges augenscheinlich schwer beladen war. Bei der näheren

Überprüfung stellten sie unter einer Decke abgeschnittene Kupferkabelstücke mit

einem Gesamtgewicht von über 250 Kilogramm fest. Da die vier Männer sich nicht

einig über die Herkunft der Kabel waren und unterschiedliche Angaben machten,

stellten die Beamten diese aufgrund des Verdachts des Diebstahls sicher. Dem

40-jährigen Fahrer und seinen 25-, 29- und 33-jährigen Begleitern wurde

daraufhin die vorläufige Festnahme eröffnet. Während der 25-Jährige nach

erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen werden konnte, ging es für die drei

anderen mangels festen Wohnsitzes in die Haftzellen des Polizeipräsidiums, um

sie richterlich vorzuführen.

Aufgrund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt und des Verdachts des Diebstahls

leiteten die Beamten entsprechende Strafverfahren ein. Die Ermittlungen zu dem

sichergestellten Kupfer dauern an.

Frankfurt-Griesheim: Streifenwagen beschmiert

Frankfurt (ots) – (dr) Unbekannte beschmierten am Freitagabend (17. März 2023),

gegen 21.00 Uhr, in Griesheim einen Streifenwagen mit Farbe, als Polizeibeamte

in anderer Sache eine Strafanzeige aufnahmen und sich außerhalb des Autos

befanden.

Als die Beamten später zu ihrem in der Lärchenstraße geparkten Dienstfahrzeug

zurückkehrten, stellten sie die mit schwarzer Sprühfarbe beschmierte

Beifahrerseite fest. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt

wurde eingeleitet.

Frankfurt-Fechenheim: Einbrecher im Autohaus festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 47-jähriger Mann versuchte am Freitag, den 17. März

2023, in einem auf der Hanauer Landstraße gelegenen Autohaus Beute zu machen.

Als er das alarmgesicherte Gebäude gewaltsam über den Eingang betrat, erfolgte

kurz darauf seine Festnahme.

Gegen 23:50 Uhr löste die Alarmanlage des Autohauses aus, was natürlich auch dem

gewarnten Sicherheitsunternehmen nicht verborgen blieb. Vor Ort bemerkte ein

entsandter Mitarbeiter den Schein einer Taschenlampe und wählte den

Polizeinotruf. Sofort waren mehrere Polizeistreifen zur Stelle, die das Gebäude

aufsuchten und umstellten. Beamte des Überfallkommandos begannen anschließend

mit der Durchsuchung und wurden auch fündig. Ein 47 Jahre alter Mann hatte

vergeblich versucht, sich in einem Schrank zu verstecken. Die Polizeibeamten

nahmen ihn widerstandslos fest. Der Eindringling hatte auf der Suche nach

Wertsache im Gebäudeinneren für Verwüstung gesorgt. Zwei beschädigte

Kaffeevollautomaten und geöffnete Schreibtische gingen auf sein Konto. Bei einem

Automaten öffnete er gewaltsam den Münzeinwurf. Darüber hinaus hatte sich ein

Leitungsanschluss an dem anderen Automaten gelöst, sodass Frischwasser in den

Verkaufsraum gelangte und bereits über die Eingangstür nach draußen lief.

Für den 47-jährigen Mann, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, ging es

in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.