Landkreis Waldeck Frankenberg, Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen bei Nieder- Werbe

Am Samstag, den 18.03.2023 kam es gegen 07:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 3086 zwischen den Ortschaften Nieder- Werbe und Basdorf. Eine 26-jährige männliche Person aus Frankenberg befuhr mit seinem PKW die Landstraße 3086 aus Basdorf kommend in Fahrtrichtung Nieder- Werbe und kam aus bislang noch unbekannter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte der PKW zunächst gegen einen Baum und stürzte im weiteren Verlauf eine etwa 3 m tiefe Böschung hinunter. Neben dem Fahrer wurde auch sein männlicher Beifahrer schwer verletzt. Die Personalien des Beifahrers stehen aktuell noch nicht fest. Der Fahrer des PKW wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Kasseler Klinik verbracht, der Beifahrer mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die freiwilligen Feuerwehren der Ortschaften Nieder- Werde und Sachsenhausen waren im Einsatz. Die Landstraße war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.