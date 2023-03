Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Fahrzeug überschlägt sich- Autobahn A 661/ Dreieich

Am frühen Freitagabend, gegen 19.30 Uhr, überschlug sich auf der Autobahn 661, zwischen den Anschlussstellen Langen und Dreieich, mehrfach ein Opel Corsa und kollidierte mit der Betonleitwand. Eine 53-jährige Fahrerin aus Neu-Isenburg kam nach einem Überholvorgang ins Schleudern und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die Fahrerin verletzte sich hierbei und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. An dem Auto entstand Totalschaden; die Betonleitwand blieb unbeschädigt.

PKW-Diebstahl in Obertshausen

In der Nacht zum Samstag verschwand in Obertshausen, im Ortsteil Hausen, ein schwarzer PKW Hyundai i30 von dem privaten Stellplatz eines Mehrfamilienhauses in der Herrnstraße. Unbekannte haben das Auto mit Offenbacher Kennzeichen offensichtlich dort gestohlen, der Wert des Fahrzeuges wird auf ungefähr 24.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet Personen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.