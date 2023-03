Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Fahrrad

Tatort: 61381 Friedrichsdorf Köppern, Dreieichstraße 24

Tatzeit: Samstag, 11.03.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 12.03.2023, 10:00 Uhr

Der oder die unbekannten Täter entwendeten, ein mit einem Zahlenschloss gesichertes Kinderfahrrad der Marke Kubikes. Der Wert des gestohlenen Fahrrads beläuft sich auf ca. 600 Euro.

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. 06172 / 120 – 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Besonders schwerer Fall des Einbruchsdiebstahls

Tatort: 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, Am Kirschgarten

Tatzeit: Mittwoch, 15.03.2023, 20:00 Uhr bis Samstag, 18.03.2023, 10:00 Uhr

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zum Keller und entwendeten E-Scooter und Werkzeug im Wert von ca. 1500,00 Euro.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Weberstraße

Tatzeit: Mittwoch, 15.03.2023, 16:00 Uhr bis Sonntag, 19.03.2023, 00:00 Uhr

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich mittels unbekanntem Tatwerkzeug Zugang zu einem Reihenhaus. Dort wurden mehrere Räume durchwühlt und Bargeld, sowie Schmuck entwendet. Die Summe des Stehlguts ist bislang unbekannt.

Diebstahl von Bargeld

Tatort: 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Am Bahnhof 4

Tatzeit: Freitag 17.03.2023, 23:00 Uhr bis Samstag, 18.03.2023, 01:50 Uhr

Der oder die unbekannten Täter entwendeten 260 Euro Bargeld aus der Jackentasche des Geschädigten. Die Tat fand in der Gaststätte Gambrinus statt. Der Geschädigte hinterlegte seine Jacke samt Bargeld an der Umkleide des Gambrinus.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Heuchelheimer Straße 153

Unfallzeit: Freitag, 17.03.2023, 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr

Eine unbekannte Fahrzeugführerin oder ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren, mit einem unbekannten Fahrzeug einen geparkten schwarzen BMW. Anschließend entfernte sich der oder die Unfallverursacher/in von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

