Fahrzeugbrand B49 Höhe Allendorf/Merenberg

Am Samstag den 18.03.2023 gegen 15 Uhr kam es auf der B49 in Höhe Allendorf (Fahrtrichtung Weilburg) auf der rechten Fahrspur zu einem Fahrzeugbrand. Der Brand des Ford C-Max wurde durch einen technischen Defekt ausgelöst. Das Fahrzeug brannte gänzlich aus. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde hierbei leicht verletzt und durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde das Fahrzeug abgeschleppt und die zwischenzeitlich gesperrte B49 wieder freigegeben.

Körperverletzung nach Nachbarschaftsstreit

Am Samstag den 18.03.2023 zwischen 13 und 14 Uhr kam es in der Fahlerstraße in 65594 Runkel Dehrn zu einem Nachbarschaftsstreit. In dessen Verlauf betraten mehrere Personen das Grundstück eines 68-jährigen und beleidigten diesen. Eine Person nahm zudem eine Eisenstange, packte den 68-jährigen an dessen Haaren und schlug mit der Eisenstangen auf diesen ein. Der 68-jährige erlitt Verletzungen am Rücken, gegen den Schläger und die anderen Personen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Personenschaden -Frontalzusammenstoß-

Am Samstag den 18.03.2023 gegen 14:15 Uhr kam aus auf der L3030 zwischen der A3 und Bad Camberg-Erbach zu einem Verkehrsunfall. Ein aus Richtung der A3 kommender 57-jähriger aus dem Hochtaunuskreis geriet mit seinem Opel Corsa im Verlauf einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit einem Nissan X-Trail, besetzt mit zwei 64 und 65 Jahren alten Frauen aus dem Bereich Villmar, zusammen. Alle drei Personen wurden schwer verletzt und mussten zur weiteren Versorgung in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 23.000EUR

Verkehrsunfallflucht Limburg

In der Zeit von Montag, 13.03.2023, 06:00 Uhr bis Samstag, 18.03.2023, 10 Uhr, kam es in 65549 Limburg, im Bereich Moritz-Hilf-Straße Ecke Hubert-Hilf-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein seitlich am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Audi wurde wahrscheinlich beim Ein- Ausparken durch einen anderen Pkw an der vorderen Stoßstange beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zusammentreffen zweier rivalisierender Gruppen Jugendlicher endet in einer gefährlichen Körperverletzung

Tatort: 65549 Limburg, Schiede 17 und Innenstadt Limburg

Tatzeit: 17.03.23, 14:55 Uhr

Sachverhalt: Zunächst wurde eine Auseinandersetzung zweier Gruppen in Limburg, Am Zehntenstein gemeldet. Im weiteren Verlauf traf eine Gruppen an der Schiede auf den späteren Geschädigte. Dieser soll aus der Gruppe angegriffen und mit einem Schlagstock am Kopf verletzt worden sein. Durch die eingesetzten Polizeikräfte konnten einige beteiligte Personen am Bahnhof kontrolliert werden. Der Geschädigte musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der Sachverhalt konnte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend aufgeklärt werden. Deshalb bittet die Kriminalpolizei Zeugen oder Hinweisgeber sich bei der Polizei in Limburg unter 06431 9140 – 0 zu melden.