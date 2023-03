Main-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Mehrfamilienhaus – Flörsheim, Plattstraße, zwischen Samstag, den 18.03.2023 um 19:40 Uhr und Sonntag, den 19.03.2023 um 03:30 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag betraten Unbekannte das Grundstück in der Plattstraße in Flörsheim am Main. Die Täter versuchten vergeblich die Wohnungseingangstür des Mehrfamilienhauses aufzuhebeln, um anschließend eine Fensterscheibe einzuschlagen, um so in die Wohnung zu gelangen. In der Wohnung wurden Bargeld, Schmuck und ein Fahrrad im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entwendet. Anschließend flüchtete der oder die Täter unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, sollten sie etwas Verdächtiges wahrgenommen haben.

Hinweise dazu können bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196-2073-0 gemeldet werden.

Einbruchversuch in Einfamilienhaus – Flörsheim, Windthorststraße, Samstag, 18.03.2023, 23:38 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag betrat ein Unbekannter das Grundstück des Einfamilienhauses. Durch eine offenstehende Terrassentür gelangte er so in die Wohnung, wurde dort vom Hauseigentümer überrascht und flüchtete im Anschluss unvermittelt. Der Täter nahm jedoch ein hochwertiges Fahrrad mit, welches er zuvor aus der angrenzenden Garage entwendete. Bei dem Täter soll es sich um eine männliche, dunkel gekleidete Person gehandelt haben.

Hinweise dazu können ebenfalls bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196-2073-0 gemeldet werden.

Diebstahl aus PKW – Eschborn Niederhöchstadt, Rudolf-Diesel-Straße, Samstag, 18.03.2023 um 16:22 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter näherte sich einem Opel Corsa, welcher in der Rudolf-Diesel-Straße in Eschborn parkte. Während sich die Fahrerin im Fahrzeug befand, öffnete der Täter die hintere Tür und griff die, auf der Rückbank liegende, Tasche. Anschließend flüchtete er, samt Tasche, in Richtung S-Bahnhof in Niederhöchstadt. Die Person kann von der Geschädigten wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 20 Jahre, schlanke Statur, ca. 165 cm groß, südeuropäisches Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare und eine weiße Jacke.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Eschborn unter der Nummer 06196-9695-0 zu melden.

Sachbeschädigung an PKW, Hattersheim, Südring, Sonntag, 19.03.2023 um 00:38 Uhr

Am Sonntag, den 19.03.2023 gegen 00:38 Uhr wurde ein Citroen im Südring in Hattersheim beschädigt. Durch einen Zeugen konnte eine männliche Person, ca. 17 Jahre alt, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose, beobachtet werden, wie dieser die Heckscheibe des Fahrzeugs einschlug und anschließend flüchtete. Am Fahrzeug entstand so ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hofheim unter der Nummer 06192-2079-0 zu melden.

Sachbeschädigungen an PKW, Eschborn, Ginnheimer Straße, von Donnerstag, den 16.03.2023 bis Samstag, den 18.03.2023

Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag wurden vier Fahrzeuge im Parkhaus in der Ginnheimer Straße in Eschborn beschädigt. Bei den Fahrzeugen wurden die Reifen zerstochen und die Seiten-, Front- und Heckscheiben beschädigt. So entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, sollten sie etwas Verdächtiges wahrgenommen haben.

Hinweise können der Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer 06196-9695-0 gemeldet werden.