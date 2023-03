Wiesbaden: Die Polizei-News

Widerstand geleistet,

Wiesbaden, Hans-Böckler-Straße, Freitag, 17.03.2023, 09:15 Uhr

(thi) Am Freitagmorgen schlug ein 48-jähriger Wiesbadener während einer

Kontrolle nach einem Mitarbeiter der Wiesbadener Verkehrspolizei und verletzte

ihn hierbei.

Der Wiesbadener sollte vor dem Eingangsbereich eines Supermarktes angesprochen

und kontrolliert werden, da er dort um Geld bettelte. Unmittelbar darauf ging

der 48-Jährige auf einen 50-jährigen Verkehrspolizisten zu und schlug und trat

nach ihm. Der Schläger konnte durch die Verkehrspolizisten zu Boden gebracht und

gefesselt werden. Hierbei wurden der 48-und der 50-Jährige leicht verletzt. Der

Wiesbadener wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen

und muss sich nun wegen seines Verhaltens in einem Ermittlungsverfahren

verantworten.

Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeuginnen

und Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 – 2340 zu melden.

Betrüger erfolgreich,

Wiesbaden, Breslauer Straße, Donnerstag, 16.03.2023, 15:00 Uhr

(thi) In Wiesbaden haben am Donnerstagnachmittag Betrüger einen Mann bestohlen,

nachdem sie sich als Reinigungskräfte ausgegeben und somit Zugang zu seiner

Wohnung verschafft hatten.

Ein Pärchen klingelte bei einem 83-jährigen Wiesbadener und gaben an, dass sie

für Senioren putzen würden. Der Wiesbadener ließ die Täter daraufhin in seine

Wohnung, gab jedoch an, dass jemand anderes für ihn putzen würde und lehnte das

Angebot ab. Daraufhin baten die vermeintlichen Reinigungskräfte den Wiesbadener

einen 100 Euro Schein gewechselt zu bekommen. Da der Senior den Schein nicht

wechseln konnte verließen die Betrüger die Wohnung. Erst danach bemerkte der

83-Jährige den Diebstahl seines Portemonnaies. Der männliche Täter wurde als

westeuropäisch aussehend, 190 cm groß, sportlich, braune nach hinten gekämmte

Haare und an den Seiten rasiert beschrieben. Er trug ein weißes Hemd und

dunkelblaue Jeans. Seine Komplizin wurde als ebenfalls westeuropäisch aussehend,

170 cm groß, schlank, nackenlange braune Haare beschrieben. Sie trug eine braune

Weste und eine schwarze Hose. Weiter trug sie eine braune Umhängetasche mit

sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und unter der Rufnummer

0611 / 345 -0 um Hinweise.

Festnahme nach Widerstand,

Wiesbaden, Goerdelerstraße 28, Samstag, 18.03.2023, 00:15 Uhr

(am) In der Nacht von Freitag auf Samstag musste ein renitenter Mann

festgenommen werden, nachdem er gegenüber der Polizei Widerstand geleistet

hatte. Nachdem einem 42-jährigen Wiesbadener gegen 00:15 Uhr wegen

vorausgegangener Streitigkeiten ein Platzverweis ausgesprochen wurde, legte er

sich anschließend erneut mit den einschreitenden Polizeibeamten an. Der

alkoholisierte und aggressive Mann kam in drohender Haltung auf die

Polizeistreife zu und reagierte nicht auf deren Anweisungen. Aus diesem Grund

wurde die Person unter dem Einsatz von Pfefferspray zu Boden gebracht und

festgenommen. Dabei zogen sich sowohl der Beschuldigte, als auch ein 25 Jahre

alter Polizeibeamter leichte Verletzungen zu. Nach den polizeilichen Maßnahmen

verbrachte der Beschuldigte die restliche Nacht im Polizeigewahrsam.

Schlägerei, Wiesbaden, Mauritiusplatz, Samstag, 18.03.2023, 18:10 Uhr

(wo) Am Samstagabend kam es auf dem Mauritiusplatz zu einer handfesten

Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen, bei der drei Personen verletzt

wurden.

Zwei 15-jährige Wiesbadener hielten sich gemeinsam mit weiteren Freunden gegen

18:10 Uhr auf dem Mauritiusplatz auf. Ebenso anwesend war ein 19-jähriger

Raunheimer in Begleitung seiner beiden 17-jährigen Freunde. Beim

Aufeinandertreffen beider Gruppen kam es zunächst zu einer verbalen

Auseinandersetzung, die in einer Schlägerei endete. Hierbei sollen die beiden

15-Jährigen dem 19-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, welcher sich

durch Schläge zur Wehr setze. Durch eine Streife der Stadtpolizei konnte die

Schlägerei zeitnah beendet werden. Die drei Kontrahenten erlitten leichte

Verletzungen. Aufgrund der Geschehnisse und stark frequentierten Fußgängerzone

sammelten sich zunehmend Schaulustige am Mauritiusplatz, die vereinzelt die

Maßnahme störten. Durch weitere Polizeikräfte wurden daraufhin Personen

kontrolliert und des Platzes verwiesen.

Angriff auf Rettungswagenbesatzung,

Wiesbaden, Obere Webergasse, Sonntag, 19.03.2023, 01:25 Uhr

(wo) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine Rettungswagenbesatzung

durch einen 34-jährigen Wiesbadener angegriffen und glücklicher Weise nicht

verletzt. Der Angreifer beschädigte jedoch den Rettungswagen.

Die Rettungswagenbesatzung wurde zunächst gegen 01:25 Uhr in die Obere

Webergasse zu einer hilflosen Person gerufen. Als die Sanitäter einen am Boden

liegenden 34-Jährigen Hilfe leisten wollten, erschien dessen Freund. Da dieser

die Untersuchung störte und sichtlich aggressiv reagierte, sollte eine

Polizeistreife zur Unterstützung angefordert werden. Noch bevor der 22-jährige

Rettungssanitäter Hilfe rufen konnte, ergriff der 34-Jährige diesen und stieß

ihm vor die Brust. Beiden Rettungssanitätern gelang es sich in ihr Fahrzeug zu

flüchten. Nach vergeblichen Versuchen des Täters, die Türen zu öffnen, schlug er

mit der Faust gegen den Außenspiegel und trat mehrfach mit dem Fuß gegen das

Fahrzeug, während er Beleidigungen gegenüber den Sanitätern äußerte. Am Fahrzeug

entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und

Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345- 2140 zu melden.

Widerstand geleistet,

Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring, Sonntag, den 19.03.2023, 02:20 Uhr

(wo) Ein 34-jähriger Wiesbadener versetzte Sonntagnacht einem Polizeibeamten

einen Kopfstoß wodurch dieser verletzt wurde.

Der 34-Jährige sollte zunächst durch eine Rettungswagenbesatzung in der Oberen

Webergasse untersucht werden. Nachdem er sich der Untersuchung entzog, fiel er

in eine Schaufensterscheibe und beschädigte diese. Durch eine Polizeistreife

sollte er einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei zeigte er sich äußert

aggressiv und unkooperativ. Im Anschluss an eine ärztliche Versorgung vor Ort

wurde der 34-Jährige festgenommen, um ihn aufgrund seines aggressiven und

alkoholisierten Verhalten in Gewahrsam zu nehmen. Bereits im Streifenwagen trat

und spuckte der Täter um sich. Beim Aussteigen aus dem Streifenwagen versetzte

der 34-Jährige einem Polizeibeamten einen gezielten Kopfstoß. Dabei erlitt der

Polizeibeamte ein Hämatom über dem rechten Auge.

Im Anschluss an eine durchführte Blutentnahme verbrachte der Täter die Nacht im

Polizeigewahrsam.

Kontrolleure angegriffen,

Wiesbaden, Mainzer Straße, Sonntag, 19.03.2023, 07:05 Uhr

(wo) Am Sonntagmorgen wurden zwei Kontrolleure der EWSE Verkehrsgesellschaft bei

einer Kontrolle in der Mainzer Straße durch vier Personen angegriffen und

beleidigt.

Eine 36-jährige Mitarbeiterin der ESWE und ihr 32-jähriger Kollege wollten in

der Mainzer Straße eine vierköpfige Personengruppe kontrollieren. Diese setzte

sich aus einem 23-jährigen und einem 26-jährigen Mann und einer 23-jährigen und

34-jährigen Frau aus Wiesbaden zusammen. Als die Gruppe durch die Kontrolleure

angesprochen wurde, reagierte diese verbal aggressiv und beleidigend. Der

26-Jährige versuchte sich zunächst der Kontrolle zu entziehen und den

Kontrolleur zur Seite zu schieben. Als er daran gehindert wurde, schlugen der

26-Jährige und die 23-Jährige auf den 32-Jährigen ein. Beim Versuch, ihrem

Kollegen zu helfen, wurde die 36-jährige Kontrolleurin von dem 23-Jährigen und

der 34-Jährige ebenfalls geschlagen.

Die beiden Kontrolleure erlitten mehrere oberflächliche Verletzungen im

Kopfbereich.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter

der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Einbruch, Wiesbaden, Unterriehtstraße, Samstag, 18.03.2023, 10:00 Uhr bis 14:15 Uhr

(wo) Unbekannte Täter verschafften sich am Samstag gewaltsam Zutritt in ein

Einfamilienhaus in der Unterriehtstraße und entwendeten Schmuck im Wert von

mehreren Tausend Euro.

Die Diebe hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Dort

durchsuchten die Täter mehrere Zimmer und flüchteten anschließend mit ihrer

Beute in unbekannte Richtung.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit Verletzten,

Wiesbaden, Willi-Werner-Straße, Samstag, 18.03.2023, 19:35 Uhr

(wo) Am Samstagabend kam es im Kreuzungsbereich Willi-Werner-Straße Ecke

Stegerwaldstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und einem

hohen Sachschaden. Zudem musste die Willi-Werner-Straße zeitweise gesperrt

werden. Gegen 19:35 Uhr befuhr ein 38-jähriger Seat-Fahrer mit seinem

siebenjährigen Sohn die Willi-Werner-Straße in Richtung Erich-Ollenhauer-Straße.

Ein 20-jähriger Wiesbadener war mit seinem BMW auf der Willi-Werner-Straße in

Richtung Ludwig-Erhard-Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich übersah vermutlich

der Seat-Fahrer beim Abbiegen den 20-jährigen BMW-Fahrer und kollidierte mit

diesem. Alle drei Beteiligten verletzten sich leicht durch den Aufprall. Für den

Zeitraum der Unfallaufnahme und Abschleppung beider Fahrzeuge wurde die

Unfallstelle zeitweise gesperrt. Der Schaden wird auf ca. 22000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person, Zeugen gesucht! Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Samstag, 18.03.2023, 20:05 Uhr

(wo) Eine unbekannte männliche Person verursachte am Samstagabend gegen 20:05

Uhr einen Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Dotzheimer Straße/Loreleiring und

flüchtete anschließend zu Fuß. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt.

Der unbekannte Unfallverursacher befuhr mit seinem VW Polo die Dotzheimer Straße

in Richtung Innenstadt, als ein 59-jähriger Wiesbadener mit seinem VW Beetle aus

Richtung Schiersteiner Straße kommend die Kreuzung in Richtung Klarenthaler

Straße überquerte. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Anschließend stieg der Polo-Fahrer aus und flüchtete zu Fuß in Richtung

Klarenthaler Straße. Durch zwei Zeuginnen konnte die Person wie folgt

beschrieben werden: männlich, 180 cm groß, ca. 20 Jahre alt, südländisches

Erscheinungsbild, lockige Haare, dunkles Oberteil, schwarze Hose, schwarzes

Basecap. Die flüchtende Person soll laut Zeugen durch einen noch unbekannten

Zeugen mit einem Roller verfolgt worden sein. Während der Unfallaufnahme wurde

bekannt, dass die Kennzeichen, welche auf dem VW Polo angebracht wurden, aus

einem Diebstahl stammen. Bei dem Unfall wurde der Beetle-Fahrer leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der Regionale

Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen zur

Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen und Zeuginnen, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345- 2240 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

B 54 Bad Schwalbach Richtung Aarbergen, 18.03.2023, 13:30 h Ein 49-jähriger

Taunussteiner befuhr mit seiner Kawasaki am 18.03.2023 gegen 13:30 h die B 54

aus Bad Schwalbach kommend in Richtung Aarbergen. Nach der Abfahrt Laufenselden

kommt er nach einer Rechtskurve auf den Grünstreifen ab und kommt mit seinem

Motorrad zu Fall und rutscht noch ca. 200m über die Fahrbahn. Bei dem Sturz

verletzt er sich leicht und wird in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. An dem

Motorrad entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 1000 EUR.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

B 260 Bad Schwalbach, 18.03.2023, 07:00 h Ein 32-Jähriger aus Karlsruhe befährt

mit seinem Toyota die B 260 aus Richtung Heimbach kommend in Richtung Ramschied.

Aus bisher ungeklärter Ursache verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug und

kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er erst nach caq. 100 m an einem

Baum zum Stehen kommt. Der Fahrer bleibt unverletzt. Am Fahrzeug entsteht

Sachschaden in Höhe von ca. 10 000 EUR.

Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol, Geisenheim, Auf der Heide, Freitag, 17.03.2023, 21:43 Uhr

Eine 71-jährige Autofahrerin aus Geisenheim beabsichtigte links in eine

Grundstückseinfahrt abzubiegen. Dabei übersah sie die entgegenkommende und

vorfahrtsberechtigte 19-jährige Autofahrerin aus Rüdesheim. Es kam zum

Zusammenstoß, wobei glücklicherweise niemand verletzt wurde. Durch die

herbeigerufene Streife der Polizeistation Rüdesheim, wurde bei der 71-jährigen

Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter

freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,40 Promille. Es erfolgte die

Blutentnahme durch den Polizeiarzt, die Sicherstellung des Führerscheins und die

Einleitung eines Strafverfahrens.

Vollsperrung nach Felssturz in Hünstetten, L3031 zwischen Hünstetten-Beuerbach und Bad Camberg, 17.03.2023, 21:45 h

Zwischen Hünstetten-Beuerbach und Bad Camberg kam es am 17.03.2023 zu einem

Felssturz. Durch das Geröll wurde die komplette Fahrbahn blockiert. Die Straße

konnte bisher nicht geräumt werden und bleibt bis voraussichtlich Montag voll

gesperrt.

Diebstahl aus Restaurant in Idstein-Wörsdorf

Idstein-Wörsdorf, Hauptstraße, Freitag, 17.03.2023, 21:50 Uhr bis Samstag, 03.2023, 09:45 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in einem

Restaurant in Idstein-Wörsdorf Bargeld in vierstelliger Höhe und zwei

Mobiltelefone entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen, hat sich eine unbekannte

Person in den Räumlichkeiten versteckt und wurde durch die Betreiber beim

Verlassen des Restaurants dort eingeschlossen. Der Täter entwendete daraufhin

ein Kellnerportemonnaie und zwei Mobiltelefone. Vermutlich hat er das Lokal

durch die Notausgangstür verlassen und ist Richtung Ringgasse geflüchtet. Dort

konnten am Samstagvormittag die Mobiltelefone und in einer Mülltonne das leere

Portemonnaie aufgefunden werden. Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein gerne

unter 06126/9394-0 entgegen.

Wohnungseinbruchsdiebstahl in Idstein

Idstein, Karlsbader Straße, Freitag, den 17.03.2023, 09:45 Uhr bis Samstag, 03.2023, 16:45 Uhr Von Freitag auf Samstag wurde in ein Einfamilienhaus in

Idstein eingebrochen. Durch unbekannte Täter wurde ein Fenster an der Rückseite

des Hauses aufgehebelt und sich so unbefugt Zutritt zum Haus verschafft. Aus dem

Schlafzimmer wurden eine Uhr und Münzen im Wert von ca. 1.500,- EUR entwendet.

Hinweise bitte unter 06126/9394-0 an die Polizeistation Idstein

Vandalismus Festplatz Frühlingsmarkt in Idstein

Idstein, Bereich Schlossteich, Samstag, 18.03.2023 bis Sonntag, 19.03.2023 An

diesem Wochenende findet in Idstein das Frühlingsfest statt. In der Nach von

Samstag auf Sonntag haben einer oder mehrere unbekannte Täter im Bereich des

Festplatzes randaliert. Es wurden mehrere Teile eines Bauzaunes umgeworfen und

diese teilweise in den Teich geworfen. Weiterhin wurde ein Mülleimer mit

Verankerung herausgerissen und ebenfalls im Teich entsorgt. Mitarbeiter des

Bauhofes mussten anrücken und die Schäden beseitigen. Hinweise bitte unter

06126/9393-0 an die Polizeistation Idstein