Bergstrasse

Geparktes Fahrzeug beschädigt. Zeugenaufruf.

Biblis (ots) – Am Dienstag (14.03.) zwischen 15.30 und 20.00 Uhr, beschädigte

ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand der Korngasse in

Biblis geparkten weißen Kleintransporter mit Firmenaufschrift. Der unbekannte

Verkehrsteilnehmer streifte den weißen Kleintransporter beim Vorbeifahren und

entfernte sich vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro an

der linken Seite des Kleintransporters. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang

nach Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Verkehrsteilnehmer oder dessen

Fahrzeug machen können.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lampertheim-Viernheim, Florianstr. 2, 68623

Lampertheim, Telefon: 06206-9440-0

Darmstadt

Verkehrsunfall mit verletzten Fußgänger

Darmstadt (ots) – Am Freitag, den 17.03.2023, gegen 21 Uhr, kam es in Darmstadt

zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Ein 26-jähriger Mann

überquerte zu Fuß die Julius-Reiber-Straße auf Höhe der Kasinostraße an der

dortigen Fußgängerampel in Richtung Innenstadt. Der 52 jährige Fahrer eines

silbernen VW befuhr die Julius-Reiber-Straße und erfasste den Fußgänger mit der

Fahrzeugfront. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei sucht

Unfallzeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Hinweise bitte an das 2.

Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969 41210.

Darmstadt-Dieburg

Gross-Gerau

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht 64560 Riedstadt-Crumstadt, Friedrich-Ebert-Straße

Am Samstagabend, den 18.03.2023 zwischen 19:50 – 20:05 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer/-in mit seinem Fahrzeug in 64560 Riedstadt-Crumstadt in der Friedrich-Ebert-Straße Höhe des Restaurants „Positano“ einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gernsheim unter Telefon 06258/9343-0 in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Breuberg: Brand einer Gartenhütte – Wer kann Hinweise geben?

Am Sonntag (19.03.) gegen 06.15 Uhr wurde durch eine Zeugin der Brand einer abgelegenen Gartenhütte in Breuberg, Gemarkung „Vierteläcker“, Nähe Welsch-Gestüt, gemeldet. Die marode Hütte, welche seit Jahren nicht mehr genutzt wird, brannte vollkommen nieder. Der Sachschaden wird mit etwa 2000 Euro beziffert. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr der Stadt Breuberg im Einsatz. Wie es zum Brand kam, muss sich im Rahmen der weiteren Ermittlungen zeigen. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 10 in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Motorradfahrerin

Am Samstag (18.03.) kam es gegen 14:30 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem eine Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen ereignete sich der Verkehrsunfall auf der L3349 zwischen Vielbrunn und Breitenbrunn, als eine 24jährige Motorradfahrerin aus Aschaffenburg aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn abkam und im angrenzenden Graben stürzte. Hierbei zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu und wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Neben dem Rettungshubschrauber waren Notarzt und Rettungssanitäter, zwei Polizeistreifen sowie ein Kriseninterventionsteam im Einsatz. Die Polizei beziffert den Schaden auf ca. 9000 EUR. Die L 3349 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Sollten Zeugen Angaben zum Unfallhergang machen können, werden sie gebeten, sich mit der Polizeistation in Höchst unter der 06163-9410 in Verbindung zu setzen.

