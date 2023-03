Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 18.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Mehrere Betrugsversuche

Grünstadt (ots) – Am gestrigen Freitag wurden der Polizeiinspektion Grünstadt zwei Betrugsversuche bekannt, bei welchen die Geschädigten umsichtig handelten und nicht auf die Masche eingingen, weshalb es in keinem Fall zu einem Schaden kam.

Im ersten Fall erhielt die Geschädigte einen Anruf auf ihrem Festnetzanschluss. Der männliche Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und stellte Fragen bzgl. Wertgegenständen im Haus der Geschädigten. Die 74-jährige Geschädigte bemerkte sofort, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte und beendete umgehend das Gespräch.

Ein weiterer Anrufer meldete sich bei einem 64-jährigen Geschädigten und gab sich ebenfalls als Polizeibeamter aus. Auch hierbei wurde der Geschädigte nach Wertgegenständen gefragt, wozu er jedoch keine Angaben machte und das Gespräch beendete.

In einem weiteren Fall erhielt eine Geschädigte am Dienstag, 14.03.2023 einen Anruf von einer ihr unbekannten Nummer auf ihrem Mobiltelefon. Der männliche Anrufer fragte die Geschädigte „Hallo, ich bin’s, erkennst du mich?“. Die 71-jährige Geschädigte beendete direkt das Gespräch.

Die Polizei warnt dringend davor, persönliche Angaben am Telefon zu machen sowie Überweisungen auf schriftliche oder telefonische Bitten anderer Personen vorzunehmen, ohne vorherige Überprüfung der Plausibilität.

Gerolsheim: Unter Betäubungsmitteleinfluss Pkw geführt

Gerolsheim (ots) – Am Samstag, 18.03.2023 gegen 01:25 Uhr wurde ein 18-jähriger Fahrer eines Mercedes in Gerolsheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem jungen Mann während der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden konnten, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, welcher positiv auf THC verlief. Dem 18-jährigen wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und es wurden entsprechende Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Bockenheim: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pedelec-Fahrer

Bockenheim an der Weinstraße (ots) – Am Freitag, 17.03.2023 gegen 22:00 Uhr, kam es in der Weinstraße in Bockenheim zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Pedelec-Fahrer alleine beteiligt war und sich schwer verletzte. Der 36-jährige aus dem Kreis Bad Dürkheim verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Pedelec und stieß mit einer Straßenlaterne frontal zusammen, wodurch er zu Fall kam. Obwohl der Pedelec-Fahrer einen Schutzhelm trug, zog er sich schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes zu und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

