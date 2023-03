Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 18.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

Neustadt/Weinstraße (ots) – In den Nachmittagsstunden des 17.03.2023 wurden im Stadtgebiet von Neustadt/Weinstraße Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Von 16:12 Uhr – 17:02 Uhr, wurde die Geschwindigkeit des fließenden Verkehrs, welcher die Wittelsbachstraße in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr, gemessen. Bei 25 gemessenen Fahrzeugen überschritten 12 Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der höchste gemessene Wert lag bei 47 km/h. Die andere Messstelle wurde zwischen 17:46 Uhr und 18:35 Uhr in der Straße Am Häuselberg eingerichtet. Hier wurde der fließende Verkehr in Richtung Kaiserstuhl gemessen. Bei erlaubten 30 km/h und insgesamt zehn gemessenen Fahrzeugen mussten 8 Fahrzeugführer wegen Geschwindigkeitsverstößen beanstandet werden. Hier lag der höchste gemessen Wert bei 49 km/h.

Neustadt: Wochenendtrip endet in Strafanzeige

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 18.03.2023 kurz nach 00:00 Uhr wurde ein 40-Jähriger, welcher mit einem Fahrrad die Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W. befuhr, einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg in ein Hotel, welches er für das Wochenende gebucht hatte. Im Rahmen der Kontrolle schlug den eingesetzten Beamten starker Atemalkoholgeruch entgegen, weshalb bei dem Radfahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser Test ergab letztlich einen Wert von 1,71 Promille, weshalb das Fahrrad verschlossen und der Schlüssel für das Fahrradschloss sichergestellt wurde. Der Fahrer des Rades musste sodann in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen der begangenen Trunkenheitsfahrt. Ferner wird die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):