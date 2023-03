Mannheim: Herbert Grönemeyer Live 2023 – am 28. Mai 2023 in der SAP Arena

2023 kehrt Herbert Grönemeyer mit seiner Band auf die Konzertbühnen zurück. Shows in Berlin, Köln und Dortmund sind bereits ausverkauft.

Lange war es ruhig um den Künstler. Im vergangenen Herbst hat Herbert Grönemeyer bei „Wetten, dass..?“ vor über zehn Millionen Menschen seine neue Single „Deine Hand“ vorgestellt. Der Song war ein Vorbote auf das neue Album „Das ist los“, das am 24. März 2023 erschien.. Ab Mai folgt dann Grönemeyer live. Elf Indoor-Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen ab dem 16. Mai 2023 auf dem Tourneeplan. Im unmittelbaren Anschluss geht es für Herbert Grönemeyer und seine Band ab dem 2. Juni mit Open-Air-Shows in Frankfurt, Leipzig, Berlin und Gelsenkirchen weiter.

Vielerorts werden die Tickets für das Live-Comeback des Künstlers mittlerweile knapp. Die Grönemeyer-Konzerte am 19. Mai in der Dortmunder Westfalenhalle und am 27. Mai in der Kölner Lanxess Arena sind sogar schon komplett ausverkauft. Auch in Berlin ist der Run auf die begehrten Tickets für die Auftritte in der Waldbühne ungebrochen. Das erste Konzert an dem legendären Veranstaltungsort ist ebenfalls ausverkauft. Für die Zusatzshow am 6. Juni sind noch Karten im Vorverkauf zu haben.

Erhältlich sind die Tickets für die Konzerte von Herbert Grönemeyer und seiner Band an allen autorisierten Vorverkaufsstellen, bei CTS Eventim online unter www.eventim.de/herbert-groenemeyer sowie über die bundesweite Ticket Hotline: 01806 – 570000 (0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz).

Herbert Grönemeyer – Das ist los Tour 2023