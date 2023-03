Mann beißt Lebenspartnerin

Ludwigshafen (ots) – Am 16.03.2023 gegen 22:30 Uhr, wandte sich eine 42-Jährige an die Polizei. Kurz zuvor kam es zwischen ihr und ihrem 47-jährigen Lebensgefährten zu einem Streit. Dieser eskalierte und der 47-Jährige beleidigte und biss seine Partnerin.

Die 42-Jährige flüchtete aus der Wohnung und verständigte die Polizei. Polizeikräfte konnten den 47-Jährigen vorläufig festnehmen. Um weitere Angriffe durch ihn zu verhindern, wurde ihm die Kontaktaufnahme zur Frau für die nächsten Tage verboten.

Die Frau lehnte die Hinzuziehung des Rettungsdienstes ab. Zu ihrer weiteren Beratung und Betreuung wurde die Interventionsstelle informiert.

Der Polizei kommt im Umgang mit häuslicher Gewalt als ständig erreichbare und schnell verfügbare Organisation eine entscheidende Rolle zu. Prävention, konsequente Strafverfolgung sowie weitreichender Opferschutz und Opferhilfe sollen Opfern von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren.

Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Bei allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung oder online https://s.rlp.de/e5hTU.

In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110.

Unfall in der Mundenheimer Straße

Ludwigshafen (ots) – An der Einmündung Schumannstraße/Mundenheimer Straße kam es am 16.03.2023, gegen 07:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern. Eine 20-Jährige missachtete beim Abbiegen von der Schumannstraße in die Mundenheimer Straße die Vorfahrt eines 59-Jährigen.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und wurden abgeschleppt. Der 59-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen am Bein. Die Hinzuziehung des Rettungsdienstes lehnte er jedoch ab. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Leicht verletzter Fahrradfahrer

Ludwigshafen (ots) – In der Rohrlachstraße kam es am 16.03.2023, gegen 06:50 Uhr, zu einem Unfall zwischen einem 30-Jährigen Fahrradfahrer und einem 20-jährigen Autofahrer.

Der Autofahrer fuhr von einem Parkplatz auf die Rohrlachstraße und missachtete hierbei den Vorrang des Radfahrers, der den kreuzenden Radweg befuhr. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Am Auto sowie am Rad entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Mehrere Betrugsversuche

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag (16.03.2023) wurden der Polizei erneut mehrere Betrugsversuche gemeldet. Eine 71-Jährige und eine 82-Jährige erhielten jeweils eine SMS, vermeintlich von ihren Kindern. Die falschen Kinder behaupteten, sie hätten eine neue Nummer und baten um weitere Kontaktaufnahme via WhatsApp. Beide Frauen erkannten den Betrugsversuch frühzeitig und reagierten nicht auf die Nachricht.

Eine 88-Jährige wurde wiederum von einem falschen Polizeibeamten angerufen. Er erklärte, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und sie nun ins Visier der Täter geraten sei. Zu ihrer Sicherheit forderte der Betrüger sie dazu auf, ihre gesamten Wertgegenstände zusammenzusuchen und diese an einen angeblichen Polizisten zu übergeben. Die 88-Jährige zeigte sich von den Forderungen unbeeindruckt und beendete das Gespräch.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.