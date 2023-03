Ladendiebe auf frischer Tat erwischt

Limburgerhof (ots) – Am gestrigen Nachmittag und Abend wurden zwei Ladendiebe in einem Supermarkt in der Landauer Straße erwischt. Am Nachmittag steckte ein 17-Jähriger eine Tüte mit Backwaren im Wert von unter 3 Euro in seine Jackentasche und verließ den Markt, ohne an der Kasse zu bezahlen.

Am Abend verließ ein 72-Jähriger den Supermarkt mit Lebensmitteln im Wert von ca. 20 Euro. Auch dieser Herr wollte offensichtlich seine Einkäufe nicht bezahlen.

Beide Diebe wurden durch Angestellte auf frischer Tat erwischt. Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl wurden eingeleitet.

Der 72-Jährige bezahlte im Nachgang die Waren, sodass er diese behalten durfte.

Unbekanntes Kind verursacht Unfall und wird verletzt

Römerberg (ots) – Am 16.03.2023 gegen 07:55 Uhr befuhr ein 59-jähriger PKW-Fahrer die Heiligensteiner Straße in Fahrtrichtung Viehtriftstraße. Auf Höhe der Hausnummer 27 fuhr ein etwa 8-jähriger Junge mit seinem Tretrotter auf die Fahrbahn und zwang den 59-Jährigen zu einer Vollbremsung. Dem 59-Jährigen gelang es trotzdem nicht mehr, einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Infolgedessen klagte das Kind über Schmerzen im linken Knie und am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Eine weibliche Bezugsperson holte das Kind noch vor Eintreffen der Polizei ab.

Die Bezugsperson gab am Unfallort an, die Mutter des Jungen zu verständigen. Da die Unfallbeteiligten bzw. die Bezugsperson keinen Datenaustausch durchführten, sind die Personalien des Kindes sowie seiner Bezugsperson unbekannt.

Wer hat die Unfallsituation oder das Geschehen danach beobachtet oder kann sonstige Hinweise zur Identifizierung der Abholerin oder des Kindes geben? Die Polizei Speyer bittet Zeugen um Meldung an: 06232/137-0 (Telefon) oder pispeyer@polizei.rlp.de (E-Mail).

Einbruch in Wohnhaus

Dudenhofen (ots) – Am 15.03.2023 zwischen 08-11 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Waldstraße auf und entwendeten Schmuck im Wert von ca. 3.500 Euro. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Der Einbruch wurde der Polizei erst am Folgetag bekannt.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder PKW im Umfeld der Waldstraße/in der verlängerten Schillerstraße/am Feldrand beobachtet? Die Polizei Speyer bittet Zeugen um Meldung an: 06232/137-0 (Telefon) oder pispeyer@polizei.rlp.de (E-Mail).

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstag 16.03.2023 wollte eine 37-Jährige zwecks Informationen zu ihrem gebuchten Flug die Fluggesellschaft kontaktieren. Zur Kontaktaufnahme suchte die Frau eine Telefonnummer der Airline im Internet. Der vermeintliche Mitarbeiter der Fluggesellschaft gab telefonisch an, dass zunächst eine Verifizierung der Daten notwendig wären.

Hierzu lud die 37-Jährige auf Anweisung auf ihrem Handy eine App herunter und gab dort ihre persönlichen Daten, inklusive Daten der VISA-Karte, ein. Hiernach klickte die Frau auf einen Internetlink, welcher ihr online zugesandt wurde. Im Nachgang stellte die 37-Jährige fest, dass von ihrem Konto ca. 90 Euro abgebucht wurden.

Bei der von ihr gewählten Rufnummer hat es sich nicht um die „richtige“ Kontaktnummer der Fluggesellschaft gehandelt, sodass die Frau mit einem Betrüger telefonierte.

Die Polizei rät:

Laden Sie keine Apps auf Anweisung auf Ihr Handy!

Hinterfragen Sie telefonische Nachfragen zu Ihren persönlichen Daten kritisch, in der Regel wollen nur Betrüger ihre Bankdaten wissen.

Achten Sie bei Internetseiten auf die Echtheit der Seite (u.a. Adressleiste in Ihrem Browser).

Einbruchsdiebstahl in Baucontainer

Bobenheim-Roxheim (ots) – Im Zeitraum vom 15.03.2023 gegen 17:30 Uhr, bis zum 16.03.2023, gegen 06:57 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täterschaft ein Baucontainer in Höhe des Landschaftsschutzgebietes „Kräppelweiher“, entlang der L523 zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim, angegangen. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Container und entwendete mehrere Gegenstände.

Der Schaden beläuft sich hierbei auf einen mittleren 4-stelligen Betrag.

Im Rahmen der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden.

Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.