Nach Unfall kommt es zu Handgreiflichkeiten

Rhodt (ots) – Gestern Nachmittag 16.03.2023, 17 Uhr kam es auf der Weinstraße zu einem Verkehrsunfall, weil ein 59-jähriger Autofahrer beim Überholen eines 55 Jahre alten E-Bikefahrers keinen ausreichenden Sicherheitsabstand einhielt.

Während dem Überholen kam der Zweiradfahrer ins Straucheln und musste, um einen Sturz zu verhindern, sich am rechten Außenspiegel bzw. an der Seitenscheibe abstützen. Der Autofahrer hingegen behauptete, dass der Radfahrer absichtlich gegen seine Seitenscheibe geschlagen hätte.

Im Anschluss daran gab es zunächst eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf der E-Bikefahrer den Autofahrer am Hals verletzte, weshalb ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet werden musste.

In dem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin: Beim Überholen mit Kraftfahrzeugen von Fußgänger, Radfahrer, Elektrokleinstfahrzeugführenden muss immer ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten werden. Dieser beträgt innerorts mindestens 1,5 Meter und außerorts mindestens 2 Meter.

Bilanz der Kontrollwoche „Ablenkung im Straßenverkehr“

Edenkoben (ots) – Viele Fahrzeugführer unterschätzen die Gefahren der Handynutzung am Steuer. Solch eine Ablenkung, auch nur ein Bruchteil einer Sekunde, kann zu schweren bis hin zu tödlichen Verkehrsunfällen führen. Aus diesem Grund wurde durch die Polizeiinspektion Edenkoben vom 13.03 bis 17.03.2023 eine Kontrollwoche mit dem Schwerpunkt „Ablenkung im Straßenverkehr“ durchgeführt.

Durch mobile und stationäre Verkehrskontrollen wurde der Straßenverkehr im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Edenkoben, insbesondere die Bundesautobahn 65, überwacht. Bilanz der Kontrollwoche: 71 Fahrzeugführer mussten wegen der unerlaubten Benutzung ihres Mobiltelefons beanzeigt werden. Die Nutzung gestaltete sich hierbei sehr vielfältig: Telefonieren, Sprachnachrichten versenden oder eine Hand hält das Handy und die andere Hand tippt.

Auch mancher Erklärungsversuch war sehr abenteuerlich. So gab ein Fahrzeugführer während der Verkehrskontrolle an, lediglich ein Holzstück in der Hand gehalten zu haben. Ein weiterer Fahrzeugführer wollte sich damit rausreden, dass sein Beifahrer ihm sein eigenes Handy vorgehalten hätte.

Viele Verstöße wurden durch die eingesetzten Kräfte bereits von Weitem erahnt, da die entsprechenden Fahrzeuge in Schlangenlinien oder mit zu geringem Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug fuhren. Dieses Fahrverhalten zeigt deutlich auf wie sehr die Handynutzung vom Verkehrsgeschehen ablenkt. Darüber hinaus wurden 19 Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt. Es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die beachtliche Anzahl an festgestellten Verstößen zeigt, dass Kontrollen auf diesem Gebiet zur Sicherheit des Straßenverkehrs wichtig sind. Es werden auch in Zukunft weitere Kontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Edenkoben stattfinden.