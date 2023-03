Brand von Sperrmüll

Mainz-Ebersheim (ots) – Am Donnerstagabend meldeten Anwohner einen Sperrmüllbrand in der Laurentiusstraße in Mainz-Ebersheim. Bei Eintreffen der Funkstreife hatte die Berufsfeuerwehr bereits begonnen, den Brand zu löschen. Laut Feuerwehrangaben wurde der Brand mittels Brandbeschleuniger verursacht.

Durch den Brand wurde neben dem Sperrmüll der Gartenzaun einer Anwohnerin beschädigt. Hinweise zu möglichen Tätern liegen derzeit keine vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Mainz-Bingen

Verkehrsunfallflucht – wer hat was gesehen?

Bingen (ots) – 16.03., Rochusallee, 09-10:30 Uhr – Ein Mann stellte seinen schwarzen Mitsubishi Space Star mit KH-Kennung auf dem Parkplatz des Finanzamts ab.

Als er in seine Mittagspause ging, bemerkte er einen erheblichen Sachschaden: ein Unbekannter hatte mit seinem Fahrzeug den gesamten Frontbereich seines PKWs (Frontstange, Motorhaube) angefahren.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.500 EUR. Die Polizei erbittet sich Hinweise von Zeugen.