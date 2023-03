Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Autohaus

Walldorf (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben sich bislang

unbekannte Täter Zutritt zum Gelände eines Autohauses in der Altrottstraße

verschafft. Hier entwendeten sie einen Komplettsatz Sommerräder, welche an einem

abgestellten Fahrzeug montiert waren. Dabei beschädigten sie auch noch das

Fahrzeug. Der Wert der Sommerräder inkl. Aluminiumfelge beträgt ca. 4000 EUR. An

einem weiteren Fahrzeug wurde die Heckscheibe beschädigt, jedoch nichts

entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 7000 EUR. Der

Polizeiposten Walldorf hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06227 8419990

zu melden.

Brühl, Rhein-Neckar-Kreis. Einbruchserie in Kleingartenanlage – Wer kann Hinweise geben?

Brühl (ots) – In der Zeit von Mittwochmittag bis Donnerstagmittag kam es im

Sandstückerweg und im Inselweg zu einer Einbruchserie in Kleingartenparzellen.

Aus 14 Kleingärten wurden mehrere Werkzeuge und Baumaschinen sowie weiteres

Gartenzubehör entwendet. Der oder die bislang unbekannten Täter hebelten hierzu

jeweils die Häuser oder Schuppen der betroffenen Kleingärten auf und bedienten

sich so an den Arbeitsgeräten. Der Diebstahlschaden liegt bei mehreren tausend

Euro. Die Ermittlungen wurden vom Polizeiposten Brühl aufgenommen. Zeugen,

welche Hinweise zur der Einbruchserie oder dem oder den Tätern geben können,

werden gebeten, sich beim Polizeiposten Brühl unter Tel.: 06202 71282 zu melden.

Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnung – mehrere tausend Euro Schaden – Zeugen gesucht!

Hemsbach (ots) – Am Donnerstag, in der Zeit von 16 Uhr bis ca. 22 Uhr, wurde in

Hemsbach, in der Straße „Auf der Au“ in eine Wohnung eingebrochen. Der oder die

bislang unbekannten Täter gelangten über die Küchentür in die Wohnung der

geschädigten 33-jährigen Frau. Hierzu wurde die Glasscheibe der Tür

eingeschlagen und so dann geöffnet. Der oder die Täter erbeuteten u.a. Schmuck

im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat

die weiteren Ermittlungen aufgenommen. und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem

oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu

melden.

Walldorf, A 5: Diebstahl von Diesel auf Raststätte

Walldorf (ots) – Bislang unbekannte Täter entwendete im Zeitraum von

Donnerstagabend, 19 Uhr bis Freitagmorgen, ca. 02 Uhr, Diesel aus einem

geparkten LKW. Der LKW-Fahrer hatte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz Bandholz

abgestellt und sich schlafen gelegt. Als er um 02 Uhr wach wurde, bemerkte er

bei einem Rundgang um den Lkw, dass der Tankdeckel geöffnet war. Bei einer

Kontrolle des Füllstandes stellte er fest, dass ihm ca. 500 Liter Diesel aus dem

Tank entwendet wurden. Hierauf verständigte er die Polizei. Die Anzeige wurde

durch das Autobahnpolizeirevier Walldorf aufgenommen, die Ermittlungen zu dem

oder den Tätern dauern an. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere hundert

Euro.

Leimen, St. Ilgen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Gemeindehaus

Leimen / St.Ilgen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits zum zweiten Mal innerhalb

einer Woche wurde in das Gebäude der St. Aegidius Gemeinde eingebrochen –

Wertgegenstände wurden jedoch nicht entwendet. In der vergangenen Nacht von

Donnerstag auf Freitag verschaffte sich der oder die Täter bereits wie in der

vergangenen Woche Zutritt über ein aufgehebeltes Kellerfenster. Im Innern wurden

mehrere Räume durchsucht und teilweise gewaltsam geöffnet. Wertgegenstände wurde

nicht entwendet, jedoch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der

Polizeiposten Leimen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem

Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06224 17490 zu

melden.

Ladenburg,Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Fahrer eines Linienbusses gefährdet Verkehr – Zeugen und Betroffene gesucht!

Ladenburg / Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Kurz nach 18 Uhr meldete

eine Mitfahrerin eines Linienbusses, dass der Fahrer äußerst rasant und

aggressiv fahre und deshalb bereits ein Fahrgast auf der Strecke Schriesheim /

Ladenburg stürzte. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Ladenburg stoppten

den Bus letztlich in Ladenburg, wobei auch hier eine deutlich überhöhte

Geschwindigkeit seitens der Uniformierten festzustellen war. Bei der

anschließenden Kontrolle reagierte der Busfahrer uneinsichtig und aggressiv, ein

Drogen- und Alkoholtest blieben jedoch negativ. Noch während der Kontrolle

nutzten die Fahrgäste die Gelegenheit den Bus zu verlassen, da diese die Fahrt

nicht mehr fortsetzen wollten. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt sogleich

untersagt und sein Führerschein vorerst einbehalten.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs gegen den Busfahrer aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang

weitere Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der 55-jährige Fahrer unnötig stark gebremst

und beschleunigt haben, wodurch eine bislang unbekannte ältere Frau im Bus

stürzte. Diese soll dann an der Bushaltestelle „Ladenburger Straße“ ausgestiegen

sein.

Auf Höhe eines Obsthofes in Fahrtrichtung Ladenburg soll der Busfahrer sehr

dicht auf einen vor ihm fahrenden weißen Kleinwagen aufgefahren sein und diesen

mehrfach mit Lichthupe genötigt haben.

Auf Höhe der Bushaltestelle „Ruckelshausen“ musste ein Fußgänger mit Hund sich

mit schnellen Schritten vor dem Bus auf den Gehweg flüchten.

Insbesondere die vorgenannten Betroffenen, aber auch weitere Zeugen, werden

gebeten, sich unter Tel.: 06203 93050 an die Ermittler zu wenden.

Sinsheim: Linienbus bei Unfall beschädigt – Unfallgegner entfernt sich unerlaubt

Sinsheim (ots) – Der Fahrer eines Linienbusses befuhr am Donnerstag gegen 16 Uhr

die Friedrichstraße in Sinsheim. Bei der Einfahrt in den Bus-Bahnhof kommt es

zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi, der sich jedoch umgehend

unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt.

Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Sinsheim aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter

07261/ 690-0 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Plankstadt: Raub auf Tankstelle – Täter flüchtig – Zeugen gesucht

Plankstadt (ots) – Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag gegen 20:30 Uhr

eine Tankstelle in der Eppelheimer Straße überfallen. Ein maskierter Täter

betrat den Kassenbereich der Tankstelle, drohte der Kassiererin mit einem Messer

und forderte Bargeld. Nachdem ihm mehrere hundert Euro aus der Kasse übergeben

wurden, flüchtete der Täter mit einem Komplizen, der vor der Tankstelle wartete.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung, unter Beteiligung des

Polizeihubschraubers, konnten Geldscheine sowie ein Fahrrad, welches

möglicherweise zur Flucht diente, in einem nahegelegenen Park aufgefunden und

sichergestellt werden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Jugendliches Alter / Grauer Hoodie

/ Schwarze Stoffmaske / Schwarze Jacke / Jeans / Weiße Schuhe / Sehr schlank /

175-180 cm

Zu seinem Komplizen ist aktuell keine Personenbeschreibung bekannt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen in dieser Sache

übernommen. Die zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizei Heidelberg übernahm

die Spurenversicherung vor Ort.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen könne, werden gebeten, sich unter 0621/

174-4444 bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.