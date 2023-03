Bergstrasse

Lampertheim/Viernheim: Polizei überwacht Geschwindigkeit an Kindergarten und Schule

Lampertheim/Viernheim (ots) – Am Donnerstag (16.03.), in der Zeit zwischen 10

und 13 Uhr, wurde durch Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim auf der

Ringstraße in Lampertheim, in Höhe eines Kindergartens sowie auf der Wormser

Straße in Viernheim in Höhe einer Grundschule eine Geschwindigkeitsmessung

durchgeführt. Die maximal erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt auf beiden

überwachten Streckenabschnitten 30 km/h.

Von 61 gemessenen Fahrzeugen waren fünf Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Die

betroffenen Fahrer erwarten nun neben Bußgeldern zum Teil auch Punkte in

Flensburg. Einem Fahrzeugführer droht aufgrund einer

Geschwindigkeitsüberschreitung von 31 Stundenkilometer neben einem Bußgeld von

260 Euro und zwei Punkten im Verkehrszentralregister auch noch ein einmonatiges

Fahrverbot.

Neben den Geschwindigkeitsverstößen konnten die Ordnungshüter aus Lampertheim

auch noch drei Autofahrer ohne den angelegten Sicherheitsgurt und einen

Wagenlenker, der während der Fahrt sein Handy am Steuer benutzte, kontrollieren.

Auch sie erwartet nun ein Bußgeld.

Lindenfels/Eulsbach: Dachstuhlbrand ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Lindenfels (ots) – Am Donnerstag (16.03.) gegen 15:45 Uhr wurde ein

Dachstuhlbrand in einem Fachwerkhaus in der Straße „Eckweg“ gemeldet. Bei

Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits aus. Ein aufmerksamer Nachbar

war zur Hilfe geeilt und hatte die Flammen gelöscht. Die Einsatzkräfte der

Feuerwehr übernahmen die Brandstelle und retteten die 62-Jährige aus ihrem Haus.

Sie sowie zwei Ersthelfer erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation und wurden

in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der zu erwartende Sachschaden könnte nach

ersten Schätzungen bei mehreren Zehntausend Euro liegen.

Ersten Ermittlungen zufolge deutet die Brandursache auf einen technischen Defekt

hin. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei (K 10) in Heppenheim dauern an.

Bensheim: Diebstahl von Motorroller / Zeugenaufruf der Polizei

Bensheim (ots) – Donnerstag (16.03.) zwischen 14:30 und 15:00 Uhr entwendeten

Unbekannte aus einem Parkhaus in der Nibelungenstraße einen schwarzen

Motorroller der Marke Yamaha. Am Motorroller befand sich kein Kennzeichen. Die

Kriminalpolizei (K 41) aus Heppenheim bitte die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat

den Tathergang beobachten können und kann Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern

geben? Die Ermittler sind unter der Telefonnummer 06252/706-0 erreichbar.

Lorsch: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbrüchen und sucht Zeugen

Lorsch (ots) – Am Donnerstagabend (16.03.) brachen Kriminelle gewaltsam in einen

Blumenladen und eine nebenan gelegene Zimmerei in der Siegfriedstraße ein. Auch

in eine Halle in der Lagerfeldstraße wurde gewaltsam eingebrochen. Die Polizei

vermutet einen Tatzusammenhang.

Aktuellen Ermittlungen zufolge alarmierte ein 55-jähriger Mann aus Lorsch gegen

22 Uhr die Polizei und teilte mit, dass er durch Nachbarn über

Taschenlampenlicht in seiner Werkstatt aufmerksam gemacht worden sei.

Unmittelbar danach ertappte der Lorscher die beiden Täter auf frischer Tat, die

sofort fußläufig in Richtung Bahnhof flüchteten. Die Kriminellen machten keine

Beute, hinterließen durch ihr gewaltsames Eindringen jedoch einen Schaden.

Etwa eine halbe Stunde später meldete auch der 54-jährige Eigentümer des

nebenangelegenen Blumenladens einen Einbruch bei der Polizei. Nach aktuellem

Kenntnisstand verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zum Geschäftsraum

und durchsuchten diesen. Mit einer Beute von mehreren Tausend Euro machten sich

die Kriminellen unentdeckt davon. Der verursachte Schaden beläuft sich auf

mehrere Hundert Euro.

Am darauffolgenden Morgen (17.03.) gegen 06:30 Uhr meldete sich ein weiterer

Eigentümer einer Halle aus Lorsch und teilte mit, dass bei ihm in der

Lagerfeldstraße eingebrochen worden sei. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen

verschafften sich die Unbekannten auch hier gewaltsam Zugang zur Halle und

erbeuteten dort Werkzeug in bisher unbekannter Menge und Wert aus diversen

Fahrzeugen. Auch hier hinterließen die ungebetenen Gäste einen Schaden.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 21/22 in Heppenheim dauern

an. Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu

den mutmaßlichen Tätern liefern können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern

in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt-Nord: Geldbörse nach Streit weggerissen / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlanke Statur, älter als 40 Jahre,

weiße Mütze und bekleidet mit einer mit blauen Streifen versehenen Jacke- das

ist die Beschreibung eines noch unbekannten Mannes, der mit einem Darmstädter am

späten Donnerstagabend (16.3.) in Streit geriet. Nach ersten Erkenntnissen

ereignete sich das Geschehen gegen 21 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle

„Mozartturm“ in der Rheinstraße. Im Anschluss an das Streitgespräch entriss der

noch Unbekannte dem 37-Jährigen, dessen Geldbörse, trat gegen seine Beine und

suchte mit der Beute das Weite. Die Kripo in Darmstadt hat die weiteren

Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen der Tat. Unter der Rufnummer 06151/9690

nimmt das Kommissariat sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt: Nachtragsmeldung zu „Radfahrerin von LKW erfasst“ / Polizei sucht weitere Zeugen

Darmstadt (ots) – Nachdem es am Mittwochmorgen (15.03.) auf der Bleichstraße zu

einem Verkehrsunfall kam, bei dem eine 30-jährige Radfahrerin aus Darmstadt

tödlich verletzt wurde (wir haben berichtet), suchen die Unfallermittlerinnen

und Unfallermittler weitere Zeugen des Hergangs.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand musste ein 53-jähriger Lastwagenfahrer gegen

6.45 Uhr an der Kreuzung Bleichstraße / Kasinostraße an einer roten Ampel

halten. Als die Ampel auf Grün sprang und der Lastwagenfahrer aus Northeim

losfuhr, übersah er eine 30 Jahre alte Radfahrerin, die ebenfalls an der roten

Ampel vor ihm stand und in die gleiche Richtung fahren wollte. Infolge der

Kollision erlitt die Frau aus Darmstadt schwerste Verletzungen und verstarb noch

an der Unfallstelle.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass sich direkt nach dem tragischen

Geschehen noch weitere Personen im Bereich der Unfallstelle aufgehalten haben

sollen, die sich jedoch vor Eintreffen der Polizei entfernten. Weil diese

Verkehrsteilnehmer als wichtige Augenzeugen des Unfallhergangs in Betracht

kommen, werden sie gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des 1.

Polizeireviers, zu melden. (Rufnummer 06151/969-41110).

Darmstadt-Dieburg

Pfungstadt: Betrüger machen als falsche Polizeibeamte Beute

Pfungstadt (ots) – Am Donnerstag (16.3.) haben Betrüger eine 84-jährige Seniorin

aus Pfungstadt um ihre Ersparnisse gebracht. Bereits im Verlauf der vorherigen

Tage hatten sie der Frau in zahlreichen Telefongesprächen glaubhaft machen

können, sie seien Polizeibeamte, die das Geld der Dame überprüfen müssten, weil

es eine Einbrecherbande auf das Hab und Gut der Anwohner abgesehen habe. In der

Annahme, tatsächlich mit Amtspersonen zu telefonieren, folgte die Dame den

Anweisungen der Täter und trug ihr Erspartes zusammen. Ein unbekannter Mann

holte ihre Wertsachen schließlich bei ihr zuhause ab. Erst im Anschluss bemerkte

die Frau den Betrug. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dieser Sache

übernommen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals eindringlich:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen

preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten.

Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei

stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das

Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den

Polizeinotruf 110.

Mühltal-Frankenhausen: Tresor aus Einfamilienhaus entwendet / Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Mühltal-Frankenhausen (ots) – Am Donnerstagabend (16.3.) gelangten bislang

unbekannte Täter durch eine vermutlich nicht verschlossene Terrassentür in ein

Einfamilienhaus in der Straße „Im Flutgraben“. Dort durchsuchten die Einbrecher

die Wohnräume und entwendeten einen Tresor samt Inhalt sowie weiteren Schmuck.

Anschließend flüchteten die Kriminellen unbemerkt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem

Verbleib der Beute liefern können. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 nehmen

die Hinweise unter der Telefonnummer 06151 / 969-0 entgegen.

Groß-Bieberau: Einbrecher mit grünen Daumen / Polizei sucht Zeugen

Groß-Bieberau (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (16.3.) brachen Kriminelle bei

einem Großhändler in der Lagerhausstraße ein. Dabei hebelten die Täter mehrere

Türen auf und gelangten so in die Innenräume. Dort fanden die Diebe nach

bisherigen Erkenntnissen unter anderem Pflanzenschutz, Gummistiefel sowie

Blumensamen. Anschließend flüchteten die Eindringlinge mit ihrer Beute. Die

Kriminellen verursachten nach momentanem Kenntnisstand einen Schaden von

mehreren Tausend Euro.

Hinweise zum Verbleib der Beute und zu den Tätern, werden vom Kommissariat 21/22

in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969-0 entgegengenommen.

Pfungstadt: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Pfungstadt (ots) – Am Donnerstag (16.03), gegen 16:30 Uhr, ereignete sich im

Kreuzungsbereich B426 / L3097 ein Verkehrsunfall, bei dem ein beteiligter

Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 18-jährige Gernsheimer befuhr mit

seinem Leichtkraftrad die B426 von Gernsheim kommend in Fahrtrichtung

Pfungstadt. Im Kreuzungsbereich zur L3097 kam es zum Zusammenstoß mit dem

Fahrzeug eines 43-jährigen Mannes aus Worfelden. Dieser befuhr mit seinem Pkw

die L3097 von Pfungstadt – Hahn kommend und beabsichtigte über die Kreuzung nach

Pfungstadt – Eschollbrücken zu fahren. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge

zeigte die Lichtzeichenanlage für den PKW-Fahrer „rot“. Der Gesamtschaden

beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Gross-Gerau

Odenwaldkreis

Michelstadt: Roter Mini Cooper im Visier Krimineller Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Freitag (17.03.) gegen 02 Uhr rückte ein roter Mini Cooper, der in einem Hinterhof in der Bahnhofstraße abgestellt war, in das Visier Krimineller.

Den Unbekannten gelang es, gewaltsam in den Fahrzeuginnenraum vorzudringen und dort einen Geldbeutel zu erbeuten. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf mehrere Hundert Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Erbach bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang aufgefallen? Wer konnte den Tathergang beobachten und kann Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern liefern? Die Ermittler sind unter der Telefonnummer 06062/953-0 zu erreichen.