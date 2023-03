Mannheim: 40-Jähriger wegen versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des

Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen einen

40-Jährigen erlassen, der am Dienstagmorgen versucht haben soll, einen

Taxifahrer zu erpressen und diesen angegriffen haben soll.

Mit dem Fahrziel Mannheim Hauptbahnhof soll der 40-Jährige in Worms um 7 Uhr in

das Taxi des 32-jährigen Fahrers gestiegen sein. Bereits auf dem Weg in den

innerstädtischen Bereich soll der Fahrgast aufgrund des angeblich zu hohen

Fahrpreises den Fahrer mehrfach beschimpft haben, was diesen letztlich

veranlasste die Fahrt im Bereich der A-Quadrate zu unterbrechen. In einem

Streitgespräch soll der 40-Jährige dann ein Einhandmesser gezückt und mit

ausgeklappter Klinge in Richtung des Fahrers gefordert haben, er solle

weiterfahren. Der bedrohte 32-Jährige zog jedoch den Zündschlüssel und verließ

augenblicklich das Taxi. Nachdem der Tatverdächtige sein Messer wieder

eingeklappt hatte, soll dieser weiter versucht haben auf den Fahrer einzureden

und um eine abweichende Bezahlung verhandelt haben. Als der Taxifahrereine

Weiterfahrt aufgrund der Geschehnisse verneinte und den polizeilichen Notruf

anrief, soll der 40-Jährige ihm mit Pfefferspray aus kürzester Entfernung in das

Gesicht gesprüht haben. Ungehindert dessen setzte der Taxifahrer den Notruf

fort, woraufhin der Tatverdächtige die Flucht ergriffen haben soll ohne die

ausstehenden Kosten von mehr als 60 Euro zu begleichen. Als der 32-Jährige den

Flüchtigen zu Fuß verfolgte, soll dieser wiederholt mit einer zweiten Dose

Pfefferspray auf den Verfolger gesprüht haben. Als der 40-Jährige dann sein

Messer zog und es gegen den unnachgiebigen Verfolger gerichtet haben soll, brach

dieser die Verfolgung ab.

Just in diesem Moment trafen mehrere alarmierte Streifenwagen ein, deren Beamte

den Tatverdächtigen an der Straßenbahnhaltestelle Paradeplatz festnahmen.

Der 32-jährige Geschädigte erlitt Haut-, Augen- und Schleimhautreizungen durch

das mehrfach gegen in eingesetzte Pfefferspray.

Der 40-Jährige wurde am Mittwochnachmittag dem Haftrichter des Amtsgericht

Mannheim vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim

Haftbefehl. Anschließend wurde der Verdächtige in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.

Mannheim: Fahrbahnbegrenzung touchiert und geflüchtet

Mannheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag touchierte ein bislang

unbekannter Autofahrer kurz nach Mitternacht die Fahrbahnbegrenzung der

Kurt-Schumacher-Brücke in Fahrtrichtung Mannheim und flüchtete anschließend. Ein

Zeuge, der vor dem Unfallflüchtigen fuhr, beobachtete des Geschehen und sprach

den Fahrer daraufhin an – der allerdings in Richtung Luisenring davonfuhr. Der

Flüchtige soll ca. 25 Jahre alt sein, blonde Haare haben, trägt Bart und spricht

akzentfrei Deutsch. Bei dem Unfallwagen, der mit mindestens drei Personen

besetzt war, soll es sich um eine schwarze Limousine der Marke Audi oder BMW

handeln. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0621 12580 an das

ermittelten Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu wenden.

Mannheim: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mannheim (ots) – Der 57-jährige Fahrer eines Motorrollers stürzte am Donnerstag

gegen 15:15 Uhr auf dem Parkring Höhe des Quadrats B 7, nachdem er beim

Fahrstreifenwechsel eines 29-jährigen Fahrer eines Jaguars übersehen wurde und

es zur Kollision kam. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt und kam zur

weiteren Beobachtung in ein umliegendes Krankenhaus.

Durch den Unfall kam es, aufgrund einer hohen Verkehrsdichte zum

Unfallzeitpunkt, zu einer kurzzeitigen Staubildung.

Mannheim: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt – PKW flüchtet

Mannheim (ots) – Am Donnerstag gegen 10 Uhr befuhr die Fahrerin eines Nissan die

Karl-Mathy-Straße in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Straße. Auf Höhe der

Einmündung kollidiert sie mit einem auf dem Radweg befindlichen 23-jährigen

Fahrradfahrer. Dieser kommt zu Sturz und wird leicht verletzt. Die

Nissan-Fahrerin entfernt sich von der Unfallörtlichkeit, ohne ihren Pflichten

als Unfallverursacherin nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der

0621/174-4222 beim Verkehrsdienst Mannheim zu melden.

Mannheim: Unfall zwischen Straßenbahn und PKW

Mannheim (ots) – Die 46-jährige Fahrerin eines VW-Polo befuhr am Donnerstag

gegen 15:45 Uhr die Rheingoldstraße in Fahrtrichtung Steubenstraße. Im dortigen

Kreisverkehr missachtete die Dame beim Abbiegen in den Promenadenweg die rote

Bedarfsampel für den Schienenverkehr. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß mit

einer herannahenden Straßenbahn. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand

verletzt. Die Straßenbahn wurde beschädigt, konnte ihre Fahrt aber fortsetzen.

Es kam zu einer einstündigen Ausfallzeit.

Der VW-Polo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Mannheim, Neckarau: Einbruch in Autowaschanlage

Mannheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem

Einbruch in eine Waschanlage in der Lechstraße. Ein bislang unbekannter Täter

kletterte auf das Dach der Anlage und verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem

Aufenthaltsraum der Angestellten. Dort wurden mehrere Spinde durchwühlt, aber

ersten Ermittlungen zufolge nichts entwendet. Die eingesetzten Polizeibeamten

des Polizeireviers Mannheim-Neckarau haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen

und suchen Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem oder den

Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621 833970 zu melden.