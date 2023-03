Weitergeleitete Pressemeldung des Polizeipräsidiums Düsseldorf nach Öffentlichkeitsfahndung:

Nachdem die Beamtinnen und Beamten der Düsseldorfer Polizei mit Lichtbildern

eines Tatverdächtigen nach einer Vergewaltigung öffentlich gefahndet hatten,

stellte sich gestern Nachmittag ein 29 Jahre alter Mann auf einer Wache in

Ingolstadt. Die Ermittlungen dauern an.

Karlsruhe – Unbekannter wirft offenbar kleinen Stein von Brücke – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Eine bislang unbekannte Person hat am Donnerstagabend offenbar

einen kleinen Stein oder anderen Gegenstand von der Brücke am Kurzheckweg auf

die Bundestraße 10 geworfen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen und

eventuell weiteren Geschädigten.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 55-jährige Pkw-Fahrerin gegen 17:50

Uhr die B10 von Karlsruhe kommend in Richtung Pfalz. Als sie unter der Brücke

Kurzheckweg durchfuhr, vernahm die Fahrerin einen lauten Schlag an der

Frontscheibe ihres Pkws. Nachdem sie auf dem Seitenstreifen anhielt, stellte sie

zwei Risse und einen kleinen Einschlag auf der Windschutzscheibe fest. Die

Scheibe selbst wurde nicht durchschlagen. Es ist zu vermuten, dass eine offenbar

unbekannte Person einen kleineren Stein oder Gegenstand von der Brücke warf und

den Hyundai hierbei traf. Die 55-Jährige konnte keine Person auf der Brücke

wahrnehmen. Einen normalen Steinschlag durch vorausfahrende Fahrzeuge schließt

die Fahrerin aus. Es entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Zeugen, weitere Geschädigte oder sonstige Hinweisgeber werden gebeten, sich

unter der 0721 666-3611 beim Polizeirevier Karlsruhe-West zu melden.

Karlsruhe – Fahrzeug in Brand gesetzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte steckten am Freitagmorgen ein Fahrzeug in Daxlanden

in Brand. Ein weiterer Pkw wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand zündeten ein oder mehrere Täter gegen 02:30

Uhr in der Pappelallee ein Auto an. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der

Flammen auf benachbarte Fahrzeuge verhindern. Jedoch wurde durch die

Hitzentwicklung ein weiterer Pkw beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft

sich nach ersten Erkenntnissen insgesamt auf etwa 50.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen

werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 in

Verbindung zu setzen.