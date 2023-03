Frankfurt-Ginnheim: Ausgeraubt!

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Nacht (16. März 2023) fiel mehreren Passanten auf

der Hügelstraße ein blutüberströmter Mann auf, der kaum ansprechbar war und

offenbar Opfer eines Raubüberfalls wurde.

Gegen 23.00 Uhr bewegte sich der 24-jährige Geschädigte blutüberströmt, ohne

Jacke und bereits im Dämmerzustand auf der Hügelstraße im Bereich der

Fritz-von-Unruh-Anlage. Während der Erstversorgung durch Fußgänger äußerte er

die Worte „robbed“ und „jacket“.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte zeigte sich das Ausmaß der Verletzungen des

Mannes. Neben Schnittverletzungen im Gesicht spuckte er Blut und Schleim und

hatte zwei frisch ausgeschlagene Schneidezähne. Nach der Erstversorgung wurde

der 24-Jährige durch die Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der

Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-51499 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Durch Messerstich verletzt

Frankfurt (ots) – (fue) Am Freitag, den 17. März 2023, gegen 01.35 Uhr, erschien

ein 28-jähriger Mann in einer Notunterkunft in der Moselstraße. Einem

Mitarbeiter fiel dabei auf, dass der 28-Jährige eine blutende Verletzung am

Oberkörper aufwies. Der Mitarbeiter verständigte daraufhin den Rettungsdienst.

Die Erhebung des Verletzungsbildes im Krankenhaus ergab dann, dass es sich um

eine oberflächliche Stichverletzung handelte, weshalb die Polizei verständigt

wurde. Gemäß den Angaben des 18-Jährigen sei er in der Moselstraße in einen

zunächst verbalen Streit mit einem Unbekannten geraten, der ihn mittels einer

Stichwaffe verletzte. Der Täter sei geflüchtet, er begab sich in die

Notunterkunft. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Täterbeschreibung:

Etwa 175 cm groß, schlanke Figur, blondierte Haare, heller Bart. Trug einen

Jogginganzug mit weißer Hose und rotem Oberteil.

Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme nach Ladendiebstahl – Widerstand

Frankfurt – (fue) Als eine 40-jährige Frau am Donnerstag, den 16. März

2023, gegen 09.30 Uhr, einen Drogeriemarkt in der Dreieichstraße verlassen

wollte, klingelte die Alarmanlage des Kassenbereiches. Man stellte nun fest,

dass die Frau mit diverser Kosmetika und Pflegeprodukten im Wert von zusammen

etwa 180 EUR das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte. Die verständigten

Polizeibeamtinnen und -beamte beleidigte sie auf das Übelste, trat einer Beamtin

gegen das Schienbein und spuckte im Streifenwagen. Die Frau wurde auf das Revier

verbracht und von dort nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder

entlassen. Die 40-Jährige wird sich nun wegen Ladendiebstahls und tätlichen

Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu verantworten haben.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Argloser Geschäftsreisender niedergeschlagen und beraubt

Frankfurt – (di) Zu einem Raubdelikt kam es bereits Mittwochnacht (15.

März 2023) im Bahnhofsviertel. Ein australischer Geschäftsreisender wurde

niedergeschlagen und seiner Wertsachen beraubt. Der Täter konnte unerkannt

entkommen.

Der 42-jährige Geschädigte hielt sich gegen 04:30 Uhr im Kaisersack auf und

wartete dort auf einen Bekannten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde er

plötzlich und unerwartet von hinten niedergeschlagen. Der Geschädigte sackte

zusammen und war für einen kurzen Moment benommen. Als er wieder zu sich kam,

stellte er fest, dass ihm zwei Handys und seine Brieftasche geraubt wurden. Der

Täter floh unerkannt.

Personen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder

Hinweise auf einen möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich

telefonisch mit dem örtlich zuständigen Polizeirevier (4. Polizeirevier) unter

der Telefonnummer 069/ 755 – 10400 in Verbindung zu setzen.

Nach Vorfall im ICE 70/Bundespolizei sucht weitere Zeugen

Offenburg; Frankfurt am Main; Hamburg – Bereits am 26. Februar 2023 kam es

im ICE 70 auf der Fahrt von Basel SBB nach Hamburg Hauptbahnhof zu

Widerstandshandlungen zwischen einem Mann ohne Fahrschein und Beamten der

Bundespolizei.

Beim Halt im Bahnhof Offenburg sollte gegen 16:15 Uhr durch die Bundespolizisten

der Fahrtauschluss durchgesetzt werden und hierbei verhielt sich der 35-jährige

italienische Staatsangehörige aggressiv, schlug mehrfach um sich und traf auch

einen Beamten im Gesicht.

Einem weiteren Beamten versuchte er einen Kopfstoß zu versetzten, was aber

verhindert werden konnte. Erst durch den Einsatz des dienstlichen Schlagstocks

gelang es, die Angriffshandlungen des Mannes zu unterbinden und ihm konnten

Handschließen angelegt werden. Durch die massiven Widerstandshandlungen wurde

ein Beamter verletzt, blieb aber dienstfähig. Der italienische Staatsangehörige

wurde ebenfalls verletzt und musste ärztlich behandelt werden.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des tätlichen Angriffs auf

Vollstreckungsbeamte aufgenommen und sucht noch weitere Zeugen. Insbesondere

Reisende, die sich im Wagen 12 des ICE 70 auf der Fahrt von Basel nach Hamburg

Hauptbahnhof befanden und Angaben zum Vorfall machen können werden gebeten, sich

mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu

setzen.