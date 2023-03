Amöneburg – Einbruch in Werkstatt

In der Nacht zum Donnerstag, 16. März, stahl ein Einbrecher in einer Kfz.-Werkstatt im Steinweg Bargeld und richteten durch das Aufbrechen von Türen einen zusätzlichen Sachschaden an. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen insbesondere zwischen 19 und 07.30 Uhr. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis – Diebstahl von Katalysatoren

Mittlerweile ermittelt die Kriminalpolizei Marburg nach sechs bekannt gewordenen Fällen wegen des Diebstahls von Katalysatoren. Zwei Taten waren in Gladenbach, am 11. März am Spritzenplatz und in der Nacht zum 14. März in der Schlossallee. Die übrigen vier Autos standen zur Tatzeit in der Nacht vom 14 auf den 15. März in der Wilhelm-Röpke-Straße, der Großseelheimer Straße und der Afföllerstraße. Wer hat während der genannten Zeiten, insbesondere zu Zeiten außerhalb der Geschäftszeit und in der Nacht Arbeiten an den Autos bemerkt? Wer kann Angaben zu beobachteten Personen und/oder Fahrzeugen machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Münchhausen/Burgwald und Marburg – Unter Drogeneinfluss gefahren

An der Landkreisgrenze zwischen Münchhausen und Burgwald fiel einer Streife am Donnerstag, 16. März, um 12.30 Uhr ein Kleinkraftrad auf. Bei der Kontrolle des 29 Jahre alten Fahrers stellte sich heraus, dass er nicht den gültigen Führerschein für das Zweirad besaß und dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Sein Drogentest hatte positiv reagiert. Die Polizei veranlasste die notwendige Blutprobe, unterband eine Weiterfahrt und beschlagnahmte den mitgeführten Joint. Um 14.40 Uhr stoppte eine in der Großseelheimer Straße ein Auto für eine allgemeine Verkehrskontrolle. Am Steuer saß ein 64 Jahre alter Mann aus dem Ostkreis. Sein Drogentest reagierte positiv, sodass die Polizei auch hier die Weiterfahrt beendete und den Mann zur Entnahme einer Blutprobe mitnahm.

Marburg – Kontrollen für ein „Sicheres Marburg“ – Alkoholisierte 16-Jährige griff Polizei an – Polizeihund eingesetzt

Eine aggressive 16Jährige griff trotz ihrer Fesselung und mehrfach erfolgter Androhung des Einsatzes des Polizeidiensthundes die Polizei an. Durch den Einsatz des Hundes erlitt die alkoholisierte Jugendliche Verletzungen.

Am Donnerstag, kontrollierte die Polizei zwischen 20.30 und 23 Uhr verstärkt in der Oberstadt, am Hauptbahnhof, der Mall2M und auch an der Mensa und den Lahnterrassen. Gegen 21.25 Uhr überprüfte die Polizei nahe der Mensa fünf zwischen 16 und 18 Jahre alte Jungen und Mädchen. Von den fünf Personen verhielten sich zwei ruhig, sodass die Polizei sie nach erfolgter Personalienfeststellung wieder entließ. Die verbliebenen drei, ein 18-Jähriger und zwei 16 bzw. 18Jährige, verhielten sich aggressiv, uneinsichtig und nicht kooperativ. Sie liefen umher, befolgten keinerlei Bitten und/oder Anweisungen und beleidigten die Polizeibeamten lautstark und anhaltend. Besonders auffällig zeigten sich die beiden 16 bzw. 18 Jahre Mädchen, welche die Stimmung ständig weiter aufheizten. Das Verhalten änderte sich auch nach dem zur Eigensicherung erfolgten Anlegen der Handfesseln und trotz mehrfacher Androhung des Einsatzes des Polizeihundes nicht. Als die 16Jährige dann auf eine Polizeibeamtin losging und sie mit einem Kopfstoß angriff, beendete der Einsatz des Diensthundes den Angriff. Die Polizeibeamtin blieb unverletzt. Ein Rettungswagen versorgte bei der Jugendlichen zunächst die erlittenen Wunden und transportierte sie dann ins Krankenhaus. Ein Alkotest zeigte 1,31 Promille an. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und übergab sie schließlich einem Erziehungsberechtigten.

Marburg – E-Bike-Akku gestohlen

Aus einer aufgebrochenen Gartenhütte auf dem Grundstück eines Anwesens am Erlengraben stahl ein Dieb den Akku eines Pedelecs. Der Akku hat einen Wert von 900 Euro. Der Einbruch und Diebstahle war zwischen 15 Uhr am Sonntag und 20 Uhr am folgenden Montag, 13. März. Wer hat in dieser Zeit am Erlengraben verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Geländer an der Laderampe beschädigt

Von der Schulstraße aus geht es in die Ladezufahrt für die Marburg Mall. Ein Geländer sichert die Laderampe. Zwischen 16 Uhr am Freitag, 24. Februar und 08 Uhr am Montag, 27. Februar entstand auf noch nicht feststehende Weise an diesem Geländer ein mutmaßlich vierstelliger Sachschaden. Die Spuren deuten auf eine Kollision mit einem mutmaßlich in der Laderampe rangierenden Fahrzeug hin. Wer hat in der fraglichen Zeit ein entsprechendes Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem Geländer gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.