Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Freitagmorgen befuhr ein 8-jähriger Junge aus Eschwege mit seinem Fahrrad die Albertstraße in Richtung Römheldstraße. Hinter dem Jungen befand sich ein Pkw in gleicher Richtung fahrend, der den Jungen in einer Kurve zur Römheldstraße überholte. Dabei kam es offenbar zu einer Berührung des Pkw am Hinterrad des Fahrrads, so dass der 8-Jährige in der Folge mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf kollidierte. Dabei ging an dem Golf der Außenspiegel zu Bruch. Am Fahrrad des 8-Jährigen entstand ebenfalls Sachschaden. Zudem zog sich der 8-Jährige bei dem Vorafll leichte Verletzungen zu. Das überholende Fahrzeug fuhr nach dem Vorfall weiter, ohne dass der Verkehrsteilnehmer seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachkam. Die Polizei in Eschwege ermittelt wegen nun Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Die Beamten vom Polizeiposten in Bad Sooden-Allendorf haben Ermittlungen gegen einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wegen Unfallflucht aufgenommen. Zwischen Mittwochmorgen 09.00 Uhr und Donnerstagmorgen 09.00 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Verkehrsschild umgefahren. Der Schaden beläuft sich hier auf 500 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Verkehrsteilnehmer zur Unfallzeit die Gartenstraßer aus Richtung Waldisstraße kommend, in Richtung „Langer Weg“. An der Einmündung Gartenstraße/Asbacher Landstraße kam das unbekannte Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und fuhr dann das Verkehrszeichen Vorfahrtstraße (Z. 306) um. Anschließend flüchtete der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise an den Polizeiposten Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0 oder an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Parkrempler; Schaden 150 Euro

Am Freitagmorgen kam es gegen 09.50 Uhr zu einem Parkrempler in Bad Sooden-Allendorf. Ereignet hat sich der Vorfall im Städtersweg auf dem Parkplatz des „Hagebaumarktes“. Ein 79-jähriger Autofahrer aus Körle hatte seinen Pkw geparkt und dann beim Öffnen der Beifahrertür aus Unachtsamkeit einen Schaden am Kotflügel eines ebenfalls geparkten Pkw angerichtet. Dieser beläuft sich auf 150 Euro. Der Verursacher blieb ohne Schaden.

Mehrere Pkw-Aufbrüche in der Eschweger Innenstadt

In der vergangenen Nacht ereigneten sich mehrere Pkw-Aufbrüche im innerstädtischen Bereich von Eschwege. Nach den bisherigen Erkenntnissen ereigneten sich die Taten in dem Parkhaus am Hospitalplatz, in dem abgeschlossenen Bereich der Tiefgarage. Dort wurden insgesamt sechs Autos durch unbekannte Täter aufgebrochen, indem man jeweils die Seitenscheiben der Autos einschlug. Anschließend durchwühlte man die Fahrzeuge. Ein weiterer Tatort war das Parkdeck der Schlossgalerie in Eschwege. Dort wurden bei fünf Fahrzeugen die Seitenscheiben eingeschlagen. Weitere vier Fahrzeuge wurden bislang in der Straße „Unter dem Berge“ aufgebrochen, so die aktuelle Situation.

Sämtliche Fahrzeuge wurden durchwühlt; entwendet wurde nur in seltenen Fällen etwas. Teilweise wurden Nahrungsmittel und Getränke aus den Fahrzeugen gestohlen. Die Anzahl der Aufbrüche kann sich noch erhöhen; der Schaden liegt somit bei mehreren tausend Euro. Die Tatzeit dürfte sich ab den gestrigen Abend, ca. 22:00 Uhr bis in die Nachtstunden bewegen.

Aktuell wird ein weiterer Pkw-Aufbruch auf dem Parkplatz „Werdchen“ vor der dortigen Kleingartenanlage gemeldet, wo ebenfalls die Seitenscheibe eines Pkws eingeschlagen wurde.

Es wird gebeten, verdächtige Beobachtungen der Polizei in Eschwege unter 05651/9250 zu melden.

Bedrohungen mit Messer

Um 21:56 Uhr war gestern Abend ein 18-Jähriger aus Eschwege zu Fuß in der Klosterstraße in Eschwege unterwegs, als sich plötzlich ein ca. 50 Jahre alter Mann in den Weg stellte und nach Angaben des 18-Jährigen wirres Zeug redete. Als der Mann dann plötzlich auch noch ein Messer zog und damit in Richtung des 18-Jährigen drohte, zog dieser sein Tierabwehrspray und sprühte in Richtung des Bedrohenden, der daraufhin flüchtete. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: ca. 50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke Figur. Er hat ein faltiges Gesicht, wenige kurze Haare und war insgesamt von ungepflegter Erscheinung. Der Tatverdächtige trug ein graues Oberteil mit Kapuze und ist dem 18-Jährigen vollkommen unbekannt. Hinweise: 05651/9250.

Weiterer Vorfall in Witzenhausen

Um 19:15 Uhr befuhr gestern Abend ein 32-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die Straße „Hinter den Teichhöfen“ in Witzenhausen. Dabei kam ihm eine unbekannte Person auf der Fahrbahn als Fußgänger entgegen, so dass er sein Auto abbremsen musste. Der Fußgänger hielt in diesem Moment ein Messer in der Hand und drohte mit diesem den Fahrer von der Beifahrerseite des Autos aus. Dabei zeigte er mit dem Messer in Richtung des Fahrers. Der Unbekannte soll auch was gesagt haben, was aber durch die geschlossenen Fahrzeugscheiben nicht hörbar war. Kurz darauf schlug der Tatverdächtige mit dem Messer gegen die Scheibe der Beifahrertür, die dadurch leicht beschädigt wurde. Derv 32-Jährige fuhr daraufhin sofort davon. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 170 cm groß, komplett dunkel gekleidet. Er hatte mit einem Schal das Gesicht verdeckt. Hinweise: 05542/93040.

Personen-und Fahrzeugkontrolle führt zum Auffinden von Diebesgut

Beamte der Eschweger Polizei sind gestern am frühen Nachmittag auf ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam geworden und unterzogen die Insassen und das Fahrzeug einer Kontrolle auf dem Parkplatz bei Kleinvach. Wie sich dabei herausstellte, befand sich im Fahrzeug Diebesgut (u.a. Lebensmittel, Spirituosen, Haushaltsgeräte) im Wert von über 500 Euro, welches einem Lebensmittel-Discounter in Eschwege zugeordnet werden konnte. Dort waren die Gegenstände am Vormittag geklaut worden. Im Fahrzeug unterwegs waren u.a. ein 58-jähriger Mann und eine 30-jährige Frau aus Schellerten, sowie ein 29-jähriger Mann und eine 26-jährige Frau aus Hildesheim, die im Anschluss an die Kontrolle zur Dienststelle nach Eschwege verbracht worden, wo sie sich weiteren Ermittlungsmaßnahmen unterziehen mussten. Das Diebesgut wurde sämtlich sichergestellt, die vier Tatverdächtigen, gegen die nun wegen Bandendiebstahls ermittelt wird, wurden später nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

Mehrere Müllsäcke und Matratze illegal entsorgt; Polizei sucht Zeugen

Ein weiterer Vorfall auf dem Parkplatz bei Kleinvach an der B 27 ist der Eschweger Polizei ist am Donnerstagabend gemeldet worden. Gegen 18.45 Uhr wurden unbekannte Personen dabei beobachtet, wie sie auf dem dortigen Parkplatz mehrere Säcke mit Restmüll illegal entsorgt haben. Die Personen sollen die Säcke achtlos auf den Parkplatz geworfen und dabei u.a. auch eine alte Matratze abgeladen haben. Im Anschluss fuhren die Personen in einem blauen VW Bulli davon, zu dem aber weiter nichts bekannt ist. Die Polizei in Eschwege hat in dem Fall Ermittlungen aufgenommen und die zuständige Straßenmeisterei zwecks Entsorgung des Mülls verständigt. Hinweise zu dem Vorfall bzw. dem blauen VW Bus nimmt die Polizei unter 05651/925-0 entgegen.

Fußgänger angefahren

Um 20:44 Uhr wurde gestern Abend in Höhe der Balzerbornklinik in Bad Sooden-Allendorf ein 48-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf beim Überqueren der Fahrbahn von einem losfahrenden Pkw angefahren und am Bein leicht verletzt. Der Pkw wurde von einem 57-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf gefahren. Sachschaden entstand nicht.

Unfall beim Abbiegen

Um 08:35 Uhr befuhr gestern Morgen ein 56-Jähriger aus Eschwege die Rheinstraße in Eschwege und beabsichtigte nach links in die Friedrich-Hoßbach-Straße abzubiegen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er den im Einmündungsbereich wartenden Pkw, der von einer 46-Jährigen aus Wanfried gefahren wurde und touchierte diesen. Sachschaden: ca. 550 EUR.

Diebstahl aus Kasse

Am gestrigen Nachmittag kam es zu einem Diebstahl von Bargeld in einem Friseursalon in der Gebrüderstraße in Eschwege. Zwischen 17:50 Uhr und 18:05 Uhr muss ein bislang Unbekannter in einem unbemerkten Augenblick aus der Ladenkasse Bargeld in Höhe von ca. 500 EUR entwendet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Diebstahl eines Segway

Zwischen 16:00 Uhr und 17:20 Uhr wurde am gestrigen Donnerstag in der Innenstadt von Eschwege (Stad) ein Segway entwendet. Das Elektro-Kleinstfahrzeug war ungesichert vor dem Eingang eines dortigen Fitnessstudios abgestellt worden. Der Schaden wird mit 474 Euro angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 18:50 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 56-Jähriger aus Göttingen die L 3247 von Altefeld in Richtung Netra. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, dass tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Haltestelle

In der vergangenen Nacht beschädigten Unbekannte an der Haltestelle der „Orthopädischen Klinik“ in Hessisch Lichtenau auf beiden Fahrbahnseiten die Infotafeln der Schaukästen. Die Scheiben wurde mutwillig eingeschlagen, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Ausfahren

Um 10:40 Uhr fuhr gestern Vormittag ein 46-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw rückwärts aus einer Einfahrt in der Fabariusstraße in Witzenhausen aus. Dabei touchierte er mit seinem Fahrzeug einen geparkten Pkw Skoda, wodurch ein Sachschaden von ca. 1200 EUR entstand.

Versuchter Einbruch

Um 07:18 Uhr versuchten heute Morgen zwei Personen erfolglos die Eingangstür des Brillen & Hörgeräte Studios in der Brückenstraße in Witzenhausen gewaltsam zu öffnen. Als dieses misslang, entfernten sich die beiden Tatverdächtigen gemeinsam auf einem Fahrrad in Richtung Marktplatz. Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: osteuropäisches Aussehen, ca. 30 Jahre alt, beide von schlanker Gestalt. Einer der Tatverdächtigen war mit Mütze, grauer Jacke und Jogginghose und roten Sneakern bekleidet. Der zweite Tatverdächtige trug eine blaue Mütze, eine graue Hose und eine schwarze Jacke. Beide hatten jeweils einen Rucksack dabei. Hinweise: 05542/93040.