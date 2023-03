Diebstahl von zwei Fahrrädern vom Fahrradträger eines Wohnmobils

TZ: Mittwoch, 15.03.2023, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 16.03.2023, 07:30 Uhr

Unbekannte haben von einem Wohnmobilfahrradträger zwei Fahrräder entwendet.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten unbekannte Täter zwei Fahrräder in der Straße Amselweg in Körle. Die Fahrräder waren zur Tatzeit auf dem Fahrradträger eines Wohnmobils montiert, welches reisefertig auf dem Parkplatz vor dem Wohnhaus der Geschädigten geparkt war. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren die Fahrräder mittels Schlössern gesichert. Außerdem war eine Wetterschutzplane über die Fahrräder gezogen.

Es handelte sich um ein S-Pedelec der Marke Riese und Müller vom Typ Nevo GT (rot) sowie um ein E-Bike der Marke Scott vom Typ E-Sportster Man 11 (schwarz/weiß). Beide Fahrräder haben einen Gesamtwert in Höhe von knapp achttausend Euro.

Die Höhe des Sachschadens steht derzeit nicht fest.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05661_7089-0.

Versuchter Einbruch in Wirtschaftsgebäude und eines Zigarettenautomaten

TZ: Dienstag, 14.03.2023, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 16.03.2023, 08:30 Uhr

Unbekannte versuchten in ein Wirtschaftsgebäude des Freizeitgeländes „Zum Silbersee“ in Frielendorf einzubrechen. Außerdem gingen die unbekannten Täter erfolglos einen Zigarettenautomaten an.

Im angegeben Tatzeitraum versuchten unbekannte Täter gewaltsam in einen Imbiss am Silbersee in Frielendorf einzudringen. Die unbekannten Täter versuchten hierbei durch mehrfaches Hebeln eine Nebeneingangstür gewaltsam zu öffnen. Dies gelang den unbekannten Tätern jedoch nicht. Ein am Tatort befindlicher Zigarettenautomat wurde durch die unbekannten Täter ebenfalls angegangen. Auch hier gelang es den unbekannten Tätern nicht diesen zu öffnen, sodass die unbekannten Täter ohne Beute abziehen mussten.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 200,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Einbruch in Dorfgemeinschaftshaus

TZ: Mittwoch, 15.03.2023, 22:30 Uhr bis Donnerstag, 16.03.2023, 08:15 Uhr

Unbekannte brechen gewaltsam in das Dorfgemeinschaftshaus in Borken-Trockenerfurth ein.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter gewaltsam in das Dorfgemeinschaftshaus in der Heinrich-Kohl-Straße in Borken-Trockenerfurth eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten hierbei die hintere Eingangstür auf und verschafften sich somit Zutritt zum Objekt.

Im Innenbereich des Dorfgemeinschaftshauses wurden mehrere Verbindungstüren und Schränke aufgehebelt. Es wurden auch Schränke des Deutschen Roten Kreuzes und des Schützenvereins aufgebrochen. Insgesamt wurden zwei Pistolen (Luftdruck) sowie ein kleinerer Bargeldbetrag in niedriger zweistelliger Höhe entwendet.

Die Höhe des derzeit geschätzten Gesamtsachschadens liegt bei 2500,- EUR.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegend derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Diebstahl von Mountainbike

TZ: Sonntag, 12.03.2023, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 15.03.2023, 08:30 Uhr

Im angegebenen Tatzeitraum wurde durch unbekannte Täter in der Dessauer Straße in Melsungen ein Mountainbike aus einer Garage gestohlen. Die unbekannten Täter verschafften sich auf derzeit unbekannte Art und Weise unberechtigt Zutritt zur Garage und entwendeten das Fahrrad. Es handelte sich um ein Mountainbike der Marke Cube vom Typ Stereo C:62 Action Team (silber/blau) mit einem Wert von knapp viertausend Euro. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit nicht fest.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05661/7089-0.