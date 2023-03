Unfall auf Kreuzung in Vellmar: Auto landet auf der Seite; ein Fahrer leicht verletzt

Vellmar (Landkreis Kassel): Am heutigen Freitagmorgen ereignete sich nahe des Rathauses in Vellmar, auf der Kreuzung der Brüder-Grimm-Straße und der Hauffstraße, ein Unfall, bei dem eines der beteiligten Autos auf der Seite landete. Der Fahrer des Wagens musste von Rettungskräften anschließend verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen zog er sich offenbar eher leichte Verletzungen zu. Die Fahrerin des anderen Pkw blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt worden und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 9 Uhr. Ein 71-Jähriger aus Vellmar war mit einem Suzuki aus Richtung der B 7 gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass er bei Rot geradeaus in die Kreuzung eingefahren war. Dort wurde sein Pkw von dem von rechts, aus Richtung des Stadtzentrums kommenden Skoda einer 60-Jährigen aus Vellmar erfasst. Durch den Zusammenstoß war der Suzuki auf die Fahrerseite gekippt und dort liegen geblieben. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Kreuzung bis etwa 10:30 Uhr teilweise für den Verkehr gesperrt werden, wodurch es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen kam.

Weißer Audi Q 7 in Schauenburg gestohlen: Zeugen gesucht

Schauenburg (Landkreis Kassel): Unbekannte Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Freitag im Sperlingweg in Schauenburg-Elgershausen einen weißen Audi Q 7 gestohlen. Der Besitzer des Wagens hatte den Diebstahl am heutigen Morgen gegen 6:40 Uhr bemerkt. Letztmalig gesehen worden war der in einer Hauseinfahrt geparkte SUV am gestrigen Abend gegen 19:00 Uhr. Wann genau in der Nacht die offenbar professionell agierenden Täter zuschlugen, ist derzeit noch unklar. Die von der Polizei eingeleitete europaweite Fahndung nach dem weißen Q 7 mit schwarzen Felgen, Baujahr 2020, im Wert von rund 65.000 Euro verlief bislang ohne Erfolg.

Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Schauenburg-Elgershausen verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können. Zeugenhinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Dank schnellem Hinweis von Anwohner: Streifen nehmen Täter nach Einbruch in Pfandleihhaus fest

Kassel-Bettenhausen: Dank des schnellen Hinweises eines aufmerksamen Zeugen gelang Streifen der Polizeireviere Ost und Mitte in der vergangenen Nacht in Kassel die Festnahme eines geflüchteten Einbrechers. Der Anwohner hatte gegen 3:20 Uhr Scheibenklirren gehört und war dadurch auf den Einbruch in ein Pfandleihhaus in der Leipziger Straße aufmerksam geworden. Er alarmierte sofort über den Notruf 110 die Polizei und gab eine Beschreibung des Täters durch. Bevor dieser durch die eingeschlagene Scheibe in die Geschäftsräume einsteigen konnte, wurde er durch den Zeugen gestört, der nach seinem Anruf bei der Polizei in den Hinterhof gegangen war, um den Einbrecher im Blick zu behalten. Die anschließende Flucht des Täters ohne Beute fand ein schnelles Ende, denn bei der eingeleiteten Fahndung klickten nur wenige Minuten später in der Großalmeroder Straße die Handschellen für den 36-Jährigen aus Kassel. Der hinreichend polizeibekannte Festgenommene wurden für die weiteren polizeilichen Ermittlungen zum Revier gebracht. Zum Tatvorwurf oder beabsichtigter Beute äußerte er sich nicht. Der durch das Einschlagen der Scheibe entstandene Schaden wird auf ca. 1.000 Euro beziffert. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls verantworten.

Rauschgift, Waffen und Munition bei Durchsuchungen wegen organisierten Drogenhandels beschlagnahmt: Drei Tatverdächtige in U-Haft

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel: Im Rahmen eines mehrwöchigen Ermittlungsverfahrens des Kommissariats 34 der Kasseler Kripo und der Staatsanwaltschaft Kassel gegen organisierte Strukturen des Drogenhandels in der Kasseler Innenstadt und insbesondere rund um den Holländischen Platz erfolgten am Mittwoch umfangreiche Festnahme- und Durchsuchungsaktionen bei drei Tatverdächtigen. Mit Unterstützung von hessischen Spezialeinheiten, dem Fahndungskommissariat des Polizeipräsidiums Nordhessen und Kräften der Bereitschaftspolizei nahmen die Ermittler drei Männer im Alter von 23, 25 und 28 Jahren aus Kassel fest. Die Tatverdächtigen stehen nach den bisherigen Ermittlungen im Verdacht, einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben. Bei den Durchsuchungen wurden neben Rauschgift mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von 20.000 Euro zahlreiche Hieb-, Schlag- und Schusswaffen sowie Munition beschlagnahmt. Die drei Tatverdächtigen wurden am gestrigen Tag einem Haftrichter vorgeführt, der gegen sie die Untersuchungshaft anordnete.

Die dreiköpfige Tätergruppierung war bei umfangreichen und intensiven Ermittlungen gegen organisierte Strukturen des Drogenhandels ins Visier der Kasseler Drogenfahnder geraten. Die Täter hatte nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Wohnungen in Kassel eigens für den Handel mit Rauschgift angemietet und genutzt. Bei dem schwunghaften Drogenhandel waren sie offenbar äußerst brutal und rücksichtslos in Form von Körperverletzungsdelikten und Bedrohungen gegen vermeintliche Konkurrenten vorgegangen, so die Ermittler. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel hatte ein Richter Durchsuchungsbeschlüsse erlassen, die am Mittwoch vollstreckt wurden. An sechs verschiedenen Objekten wurden schlagartig Wohnungen durchsucht und die drei Tatverdächtigen festgenommen. Insgesamt fanden die Polizisten Waffen wie eine Machete, ein beidseitig geschliffenes Schwert, zwei Armbrüste, davon eine mit Zieloptik und 13 Pfeilen, eine Kalaschnikow, die wegen fehlenden Waffenteils nicht funktionsfähig war, eine abgesägte Schrotflinte, mehrere Schreckschuss- und Softairwaffen, Messer, Baseballschläger und eine große Menge Munition, darunter 1.300 scharfe Schusspatronen verschiedener Kaliber. Zudem wurden insgesamt ca. 750 Gramm Marihuana und Haschisch, 72 Gramm Kokain und 720 Gramm Amphetamine beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und Verstößen gegen das Waffengesetz dauern fort.