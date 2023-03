Falsche Handwerker erbeuten Bargeld

Fulda. Am Donnerstagnachmittag (16.03.) wurde eine 76-jährige Frau aus Fulda Opfer von sogenannten „Falschen Handwerkern“.

Nach derzeitigen Erkenntnissen führten Unbekannte zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr unbeauftragt Reinigungsarbeiten am Dach der Seniorin durch. Anschließend verlangten sie für diese Arbeiten einen dreistelligen Eurobetrag. Als die Frau das Geld holte, wurde sie von zwei Tätern abgelenkt. Der Dritte begab sich ins Wohnzimmer und stahl einen vierstelligen Eurobetrag. Anschließend entfernten sich die Täter in einem weißen Kleinbus in unbekannte Richtung. Die Frau beschreibt die Täter folgendermaßen: männlich, 25 bis 35 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, korpulente Figur, bekleidet mit Latzhosen.

Allgemeine Informationen:

Immer wieder werden Bürgerinnen und Bürger von angeblichen Dienstleistern an ihren Haustüren aufgesucht. Handwerks-, Elektrik-, Gas- oder Wasserarbeiten sind nur einige der angebotenen Leistungen. Als Handwerker getarnt verschaffen sich die Täter Zutritt zu den Häusern und Lebensräumen der Menschen. Nicht selten lassen die Täter Wohnungstüren hinter sich geöffnet und gewähren hierdurch weiteren Personen unbemerkt Zutritt zu den Wohnungen der Opfer, um deren Räumlichkeiten nach Wertsachen zu durchsuchen oder sie gehen selbst auf die Suche nach Vermögenswerten.

Wichtig ist:

Firma (Ist die Firma überhaupt existent? Gibt es Erreichbarkeiten und Rezessionen?) und achten Sie bei Internetauftritten von Firmen auf tatsächlich existente Erreichbarkeiten, Impressum und Adressen! Zahlen Sie im Voraus nicht für in Aussicht gestellte Leistungen

und lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag sowie eine Rechnung

aushändigen!

Diebstahl von Lkw-Anhängern

Mücke. Im Zeitraum zwischen Dienstag (14.03.) und Donnerstag (16.03.) wurden in der Feldgemarkung von Mücke Nieder-Ohmen zwei Lkw-Anhänger einer Baufirma aus dem Lahn-Dill-Kreis entwendet. Die Firma ist dort mit dem Verlegen von Glasfaserleitungen beauftragt.

Bei den Anhängern handelt sich um doppelachsige Kipper mit LDK-Kennzeichen. Einer der Anhänger war mit Absperrmaterial beladen. Die Anhänger waren an Feldwegen im Bereich Hegweg und Lehmkautenweg abgestellt und haben einen Gesamtwert von circa 10.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631-9740, jede andere Polizeidienststelle oder online über das Internetportal der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de.

Reifendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter begaben sich zwischen Mittwochabend (15.03.) und Donnerstagmorgen (16.03.) unerlaubt auf ein Firmengelände in der Amazonstraße im Stadtteil Hohe Luft. Dort demontierten sie von zwei Pkw die Reifen samt Felgen und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

MÜCKE In der Zeit von Freitag (03.03) bis Freitag (10.03) kam es auf dem Parkplatz der Liegenschaft „Am Pfaffensteg 2“ zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug den genannten Parkplatz. Hier kollidierte er mit einem dort geparkten PKW MAZDA. Es entstand am geparkten PKW Heckschaden in Höhe von ca. 1800EUR

Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter zu genügen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631 974-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.