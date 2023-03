Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Blitzermeldung: Angepasste Geschwindigkeit ist ein Garant für das unversehrte Ankommen!

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 12. Kalenderwoche 2023

(dj/mw) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Geschwindigkeits- sowie Wildgefahrenstrecken. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

20.03.2023:

B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor dem Geisfeldkreisel (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor dem Geisfeldkreisel (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); 21.03.2023:

K 174, Dietzenbach in Richtung Rodgau, zwischen Waldacker und Rodgau-Ringstraße (Wildgefahrenstrecke); L 3262, Zeppelinheim in Richtung Buchschlag, zwischen Bahnlinie und Anschluss B 44 (Wildgefahrenstrecke);

K 174, Dietzenbach in Richtung Rodgau, zwischen Waldacker und Rodgau-Ringstraße (Wildgefahrenstrecke); L 3262, Zeppelinheim in Richtung Buchschlag, zwischen Bahnlinie und Anschluss B 44 (Wildgefahrenstrecke); 22.03.2023:

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Hanau-Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Hanau-Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); 23.03.2023:

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Hanau-Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Hanau-Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); 24.03.2023:

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Hanau-Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Hanau-Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); und 26.03.2023:

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Hanau-Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke).



Offenbach, 17.03.2023, Pressestelle, David Jesse und Merlin Winges

Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt des internationalen Verkehrs

(jg) Der internationale und grenzüberschreitende Verkehr war am Donnerstag Schwerpunkt von mobilen Kontrollen gewesen, die Bedienstete der Verkehrsdirektion in Zusammenarbeit mit bayerischen Kolleginnen und Kollegen auf den Autobahnen 5, 45 und 66 durchführten. In der Zeit von 14 bis 21 Uhr wurden auf den Schnellstraßen insgesamt 32 Fahrzeuge angehalten. Am Ende des Tages zählten die Ordnungshüter insgesamt 17 Strafanzeigen – unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungs- und das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Beispielsweise endete für einen 31-jährigen Fahrzeugführer die Fahrt abrupt am Kontrollort am Parkplatz Hainbach an der A3. Der Angehaltene zeigte den kontrollierenden Beamten seinen bulgarischen Führerschein vor, dabei stellte sich heraus, dass dieser aufgrund eines Sperrvermerks ungültig und der Fahrer somit ganz offensichtlich ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Auch ein Opel mit französischer Zulassung wurde auf der A66 bei Gelnhausen stillgelegt. Der 21-jährige Fahrer legte den Beamten französische Fahrzeugpapiere vor, bei denen die Originale Manipulationen aufwiesen und somit der Verdacht der Verfälschung bestand. Die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug wurde untersagt und eine Anzeige wegen Urkundenfälschung wurde eröffnet.

Wer sah die Unfallflucht im Lichtenplattenweg? – Offenbach

(jg) Am vergangenen Wochenende beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen im Lichtenplattenweg im Bereich der 80er-Hausnummern geparkten, grauen VW Polo und fuhr anschließend davon. In der Zeit zwischen Sonntagabend, 18 Uhr und Montagmorgen, 7.30 Uhr, wurde der Polo offenbar beim Vorbeifahren beschädigt. Bei den Beschädigungen handelt es sich um Kratzer und Dellen auf der Fahrerseite. Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden schätzungsweise auf rund 3.000 Euro. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten unter der Rufnummer 06183 91155-0 um Zeugenhinweise.

Schockanruf: Kripo Offenbach sucht Zeugen – Neu-Isenburg

(dj) Eine Rentnerin aus Neu-Isenburg erhielt am Donnerstagmittag einen Schockanruf von angeblichen Polizisten, in dem ihr vorgelogen wurde, dass ihre Enkelin einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und nun in Haft kommen würde, wenn keine Kaution für die Freilassung gezahlt wird. Die 78-Jährige fuhr daraufhin zu ihrer Bank in der Frankfurter Straße und hob Geld ab. Nach bisherigen Erkenntnissen ging die Seniorin anschließend zum vereinbarten Treffpunkt, an dem das Geld an die vermeintlichen Ordnungshüter übergeben werden sollte – einer Grünfläche zwischen dem Kundenparkplatz der Sparkasse und der Richard-Wagner-Straße. Dort übergab sie um kurz nach 14 Uhr einer etwa 1,55 Meter „kleinen“ Frau rund 70.000 Euro. Die Abholerin hatte dunkle Haare und trug eine auffällige rosafarbene Winterjacke. Die Kripo Offenbach sucht nun Zeugen, die die Abholerin vermutlich schon kurz nach 14 Uhr wartend im Bereich der Sparkasse oder bei der Geldübergabe wahrnehmen konnten. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 erbeten. Die Polizei rät vor diesem Hintergrund:

Machen Sie sich bereits im Vorfeld mit dem Gedanken vertraut,

einen betrügerischen Telefonanruf zu erhalten. Sprechen Sie mit

Freunden, Verwandten oder Nachbarn über die Vorgehensweise bei

solchen Anrufen

einen betrügerischen Telefonanruf zu erhalten. Sprechen Sie mit Freunden, Verwandten oder Nachbarn über die Vorgehensweise bei solchen Anrufen Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Seien Sie durchaus

misstrauisch, wenn sich Personen als ein Familienmitglied

ausgeben. Fragen Sie Dinge, die nur der richtige Verwandte

wissen kann und raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie

Anrufer auf, ihren Namen selbst zu nennen

misstrauisch, wenn sich Personen als ein Familienmitglied ausgeben. Fragen Sie Dinge, die nur der richtige Verwandte wissen kann und raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer auf, ihren Namen selbst zu nennen Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert:

Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder Ihnen

nahestehende Personen

Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder Ihnen nahestehende Personen Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte

Personen

Personen Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit,

um die Angaben des Anrufers zu überprüfen

um die Angaben des Anrufers zu überprüfen Auch bei kleinsten Verdachtsmomenten: Wählen Sie den

Polizei-Notruf 110 oder wenden sie sich an Ihre örtliche

Polizeidienststelle

Polizei-Notruf 110 oder wenden sie sich an Ihre örtliche Polizeidienststelle Hinweise und Tipps zu solchen Betrugstaten finden sich auch auf

der Homepage des Programms Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) unter:

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/corona-straftaten/

Zeugen gesucht: Auto touchiert Jugendlichen mit E-Scooter – Dietzenbach

(dj) Nach einem Vorfall im Straßenverkehr am Donnerstagvormittag suchen die Beamten der Fluchtgruppe einen Autofahrer, der beim Rechtsabbiegen einen vorausfahrenden E-Scooter touchierte. Durch den leichten Kontakt stürzte der 15-Jährige und wurde leicht verletzt. Der Junge war gegen 10.10 Uhr mit seinem Elektrofahrzeug in der Robert-Koch-Straße unterwegs, als ihn beim Abbiegen in die Paul-Brass-Straße ein hinterherfahrendes Auto im Kurvenbereich überholte und so berührte, dass er daraufhin stürzte. Der Verursacher, der Fahrer eines dunklen Kompaktwagens, kümmerte sich nicht um den Jugendlichen und fuhr davon. Die Verkehrsunfallfluchtgruppe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Einbruch: Wer kann Hinweise geben? – Hainburg / Klein-Krotzenburg

(jg) Einbrecher waren von Mittwoch auf Donnerstag in der Friedrich-Ebert-Straße auf Höhe der 80er-Hausnummern in zwei Wohngebäude eingedrungen. Zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 16.20 Uhr, hebelten die Täter jeweils die Kellertüren der Gebäude auf und gelangten so ins Innere. In einem der beiden Häuser erbeuteten die Einbrecher Werkzeuge und Arbeitskleidung, im anderen Gebäude wurde nichts entwendet. Nach ersten Ermittlungen waren die Häuser zum Zeitpunkt des Einbruchs leerstehend gewesen. Die Polizei bittet nun um Hinweise du den Einbrüchen oder möglichen Tätern unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Bereich Main-Kinzig-Kreis

Festnahme: Ermittlungen gegen 27-Jährigen nach Schlägen auf Passanten – Hanau

(dw) Unvermittelt und gleich zwei Mal soll ein Mann am Donnerstagabend gegen etwa 17 Uhr im Bereich der Marktstraße (Innenstadt) und im Forum Hanau auf zwei Passantinnen eingeschlagen haben. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge näherte sich der 27-Jährige jeweils von hinten an die beiden 40 und 27-jährigen geschädigten Frauen und schlug ihnen mit der flachen Hand gegen den Kopf. Bei der Tat im Forum kam die 40-jährige Dame aufgrund des Angriffs zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Täter flüchtete anschließend fußläufig, konnte aber im Zuge der Fahndungsmaßnahmen von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden. Das Motiv in beiden Taten ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegengenommen.

Polizei sucht nach Zeugen – Maintal

(dw) Die Kripo in Hanau bittet um Hinweise zu einem bislang unbekannten Radfahrer, der am Donnerstagmorgen einer 30-jährigen Frau, welche gerade ihre eingekauften Lebensmittel nach Hause bringen wollte und im Bereich der Berliner Straße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war, unvermittelt in den Schritt geschlagen hatte. Danach setzte der etwa 1,85 Meter große, 40 bis 45 Jahre alte Mann, welcher mit schulterlangen blonden Haaren, Drei-Tage-Bart und dunkler Kleidung von der Geschädigten beschrieben werden konnte, seine Fahrt fort. Zwischendurch drehte er sich nach der Frau nochmals um und lachte ihr dabei ins Gesicht. Die Kriminalpolizei Hanau sucht nun nach möglichen Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Jemanden kennen, auf dem die Personenbeschreibung zutrifft. Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Einbrecher hebeln Fenster auf,

Königstein im Taunus, Schneidhain, Im Hainchen, 16.03.2023, 16.30 Uhr bis 21.45 Uhr

(pa)Im Königsteiner Stadtteil Schneidhain ist es am Donnerstag zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Zwischen 16.30 Uhr am Nachmittag und 21.45 Uhr abends brachen Unbekannte in der Straße „Im Hainchen“ ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Sie stiegen hierdurch in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Die Täter entwendeten neben Bargeld und Sparbüchern auch mehrere Zinnbecher. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Diebe in Rohbau am Werk,

Friedrichsdorf, Seulberg, Danziger Straße, 15.03.2023, 19.00 Uhr bis 16.03.2023, 08.00 Uhr

(pa)In der Nacht auf Donnerstag wurde in Friedrichsdorf Seulberg eine Baustelle von Dieben heimgesucht. Unbefugte betraten zwischen 19.00 Uhr abends und 08.00 Uhr morgens einen in der Danziger Straße befindlichen Rohbau. Sie entwendeten diverse Werkzeuge, deren Wert insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt wird. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 – 0.

Werkzeug von Baustelle entwendet,

Steinbach, Stierstädter Straße, 15.03.2023, 18.00 Uhr bis 16.03.2023, 07.00 Uhr

(pa)In Steinbach waren in der Nacht auf Donnerstag Diebe auf einer Baustelle am Werk. Die Täter suchten zwischen dem frühen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ein in der Stierstädter Straße befindliches Baustellengelände auf. In dem dortigen Rohbau verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem Bereich, in dem unter anderem Werkzeuge gelagert sind. Die Eindringlinge stahlen daraus mehrere Handwerkzeuge, Ladegeräte samt Akkus sowie Bohreraufsätze. Mit dem Diebesgut im Gepäck verließen sie den Tatort anschließend unerkannt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Motorradfahrer stürzt,

Kreisstraße 742, Gemarkung Schmitten, zwischen Treisberg und Weilstraße, 16.03.2023, gg. 18.45 Uhr

(pa)Auf der Kreisstraße 742 bei Schmitten Treisberg kam es am Donnerstagabend zu einem Motorradunfall. Gegen 18.45 Uhr war ein 19-Jähriger aus dem Main-Kinzig-Kreis mit seiner Honda von Treisberg kommend in Fahrtrichtung Weilstraße unterwegs, als er – mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit – nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Motorradfahrer zur Abklärung in ein Krankenhaus. Der an seiner Maschine entstandene Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Mittwoch: B456, Gemarkung Wehrheim

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.