Eingegangener Hinweis löst Polizeieinsatz aus

Wiesbaden, 17.03.2023 (ots)-(pl) – Aufgrund eines eingegangenen Hinweises wurde am Freitag ein polizeilicher Einsatz ausgelöst. Um den Sachverhalt zu verifizieren, wurden im Rahmen des Einsatzes vier klinische Einrichtungen in Wiesbaden von Polizeikräften mit Unterstützung von Spürhunden durchsucht.

Hierbei wurde nichts Relevantes aufgefunden und der Polizeieinsatz gegen 14.15 Uhr beendet. Strafrechtliche Ermittlungen gegen die bislang noch unbekannte Hinweis gebende Person wurden eingeleitet.

Falscher Handwerker unterwegs

Wiesbaden, Nerotal, 16.03.2023, 13.00 Uhr.

(pl) – In einem Mehrfamilienhaus im Nerotal wurde am Donnerstagmittag eine Seniorin von einem falschen Handwerker heimgesucht. Der Mann klingelte gegen 13.00 Uhr bei der Geschädigten und erschlich sich wegen eines angeblichen Wasserschadens Einlass in deren Wohnung.

Anschließend lenkte der Täter die Seniorin geschickt ab und entwendete unbemerkt diverse Wertgegenstände sowie Bargeld.

Der angebliche Handwerker soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und einen dicken Bauch, dunkle Haare sowie eine tiefe Stimme gehabt haben. Getragen habe er eine graue Jacke mit gelben Streifen, eine graue Hose und eine Kopfbedeckung.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter Tel:(0611)345-0.

Trickdieb täuscht Hilfsbereitschaft vor

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 16.03.2023, 11.30 Uhr.

(pl) – Eine 94-jährige Frau ist am Donnerstagmittag in ihrer Wohnung in der

Dotzheimer Straße einem Trickdieb zum Opfer gefallen. Der Täter täuschte der

Geschädigten seine „Hilfe“ beim Herauftragen der Einkäufe vor. Hierdurch

verschaffte er sich Zutritt zu deren Wohnung und lenkte die Frau dort im

weiteren Verlauf geschickt ab.

Später, als der Mann die Wohnung wieder verlassen hatte, musste die Wiesbadenerin das Fehlen mehrerer Schmuckstücke feststellen.

Der Trickdieb soll ca. 45 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß sowie dünn gewesen sein und ein „südländisches Erscheinungsbild“ gehabt haben. Er habe eine schwarze Brille, eine dunkle Jacke, eine Jeans sowie eine schwarze Baseballmütze getragen und Deutsch mit Akzent gesprochen.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter Tel:(0611) 345-0.

Einbrüche im Stadtgebiet

Wiesbaden, bis Donnerstag, 16.03.2023.

(jn) – In der Nacht zum und am Donnerstag waren Einbrecher im Wiesbadener

Stadtgebiet unterwegs. Bisherigen Erkenntnissen nach verschafften sich die

Kriminellen Zutritt zu fünf Gebäuden, darunter auch zwei Privathäusern.

Bereits zwischen Mittwoch, 17:15 Uhr und Donnerstag, 07:40 Uhr brachen die Täter in die Lagerräume eines Unternehmens im Kaiser-Friedrich-Ring ein und ließen einen E-Scooter, einen Laptop sowie Werkzeug mitgehen. Auch der Einbruch in eine Schule in der Mosbacher Straße ereignete sich in derselben Nacht.

Hier beschädigten der oder die Unbekannten zunächst ein Fenster, um in das Gebäude einzubrechen. Als dies misslang, wurde ein weiteres Fenster angegangen und aufgehebelt und die Räumlichkeiten betreten. Aus bisher unbekannten Gründen flüchteten die Einbrecher ohne Beute.

Bereits zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen schlugen unbekannte Täter das Fenster eines Wohnhauses in der Fichtestraße ein, durchsuchten die Wohnräume und flüchteten mit einer Uhr und Bargeld im Wert von rund 2.000 Euro. Ein weiterer Einbruch ereignete sich am frühen Donnerstag um 03:30 Uhr in eine Pizzeria in der Schiersteiner Straße im Ortsteil Biebrich. Hier wurde ein Fenster aufgehebelt und aus den Kassen mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet.

Bei einem fünften Einbruch am Donnerstag, zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr, entwendeten die Täter Schmuck und Bargeld. Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch unklar, wie die Einbrecher in das in der Schwarzwaldstraße in Schierstein gelegene Einfamilienhaus eindringen konnten.

In sämtlichen Fällen hat das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in

Wiesbaden die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter der

Rufnummer 0611/345-0 erbeten.

Polizeieinsatz im Bereich der Daimlerstraße

Wiesbaden, Daimlerstraße, 16.03.2023, 06.40 Uhr.

(pl)Am Donnerstagmorgen kam es im Bereich der Daimlerstraße zu einem

Polizeieinsatz. Gegen 06.40 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass in der

Daimlerstraße soeben drei dunkelgekleidete Personen einen Tresor aus einem

Fahrzeug gehoben und diesen dann weggerollt hätten.

In der Daimlerstraße konnte um 06.45 Uhr zunächst ein verdächtiger 19-jähriger Mann angetroffen werden, der jedoch im weiteren Verlauf wegrannte. Im Rahmen der Fahndung nach dem 19-Jährigen und seinen bis dato noch unbekannten Begleitern wurden unter anderem auch mehrere Gebäude sowie Grundstücke durchsucht. Das Haus des Jugendrechts hat die weiteren Ermittlungen zu dem Sachverhalt aufgenommen.

10-Jährige bei Unfall verletzt

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Donnerstag, 16.03.2023, 15:15 Uhr.

(sun) – Am Donnerstagmittag wurde eine 10-jährige Fußgängerin auf dem

Kaiser-Friedrich-Ring in Wiesbaden von einem Auto erfasst und verletzt. Gegen 15:15 Uhr fuhr ein 62-jähriger Autofahrer den Kaiser-Friedrich-Ring vom Hauptbahnhof kommend in Fahrtrichtung Sedanplatz, als die 10-Jährige auf die Straße lief und vom Chevrolet erfasst wurde.

Das bei dem Unfall verletzte Mädchen wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zivilstreife stoppt wieder Falschfahrer

Wiesbaden, Mainzer Straße, Donnerstag, 16.03.2023, 20:00 Uhr.

(wie)Am Donnerstagabend stoppte eine Zivilstreife der Polizei in Wiesbaden

wieder einen Falschfahrer, der Mann stand unter Drogeneinfluss und wehrte sich bei der Festnahme. Die Streife fuhr auf der Mainzer Straße in Richtung A 66, als ihr, im Bereich wo die Fahrbahnen baulich voneinander getrennt sind, ein Peugeot auf der eigenen Spur entgegenkam.

Der Pkw ließ sich auch nicht davon stoppen, dass weitere andere Fahrzeuge entgegen kamen. Anweisungen per Handzeichen und Anhaltekelle missachtete der Fahrer. Mit dem Streifenwagen konnte er schließlich gestoppt werden.

Bei der anschließenden Festnahme wehrte sich der 23-Jährige

gegen die Maßnahme der Beamten. Da der Mann offensichtlich unter Drogeneinfluss stand, wurde er für eine Blutentnahme auf ein Polizeirevier gebracht.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden

ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Rheingau-Taunus

Sitzbank durch Feuer beschädigt

Geisenheim, Rüdesheimer Straße, Donnerstag, 16.03.2023, 18:15 Uhr.

(jn) – Am Dienstagabend entstand an einer Sitzbank in Geisenheim ein Sachschaden, da ein oder mehrere Unbekannte die Bank ersten Erkenntnissen nach vorsätzlich angezündet hatten. Um 18:15 Uhr wurde die brennende Bank an der Bushaltestelle „Rheingaubad“ in der Rüdesheimer Straße festgestellt und den Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei gemeldet. Die Bank war rasch gelöscht.

Nun ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um

sachdienliche Hinweise, die unter der Rufnummer 06722/9112-0

entgegengenommen werden.

Aktueller Blitzerreport des Rheingau-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im

Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen