Friedberg: Die Polizei-News

Altenstadt: Betrunken und ohne Führerschein

Heute in den frühen Morgenstunden zogen Büdinger Polizisten einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. Gegen 04.20 Uhr stoppte eine Streife den 28-Jährigen mit seinem Ford. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,66 Promille. Zudem besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Weitere Ermittlungen der Ordnungshüter ergaben, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Um eine ordentliche Zulassung vorzutäuschen, hatte der Altenstädter an seinem Ford die Kennzeichen eines nicht mehr zugelassenen Mazdas angebracht. Weiterhin entdeckten die Polizisten im Fahrzeug eine Schreckschusswaffe.

Auf den 28-Jährigen kommen nun Strafanzeigen wegen der Trunkenheitsfahrt, wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis, wegen verschiedener Zulassungsverstöße, wegen Urkundenfälschung sowie wegen waffenrechtlicher Verstöße zu. Nach der Blutentnahme auf der Büdinger Wache durfte der Altenstädter die Polizeistation wieder verlassen.

Florstadt-Nieder-Florstadt: Berauscht unterwegs

Mit seiner Ausnüchterung im Friedberger Polizeigewahrsam endete gestern Abend die Promillefahrt eines 24-Jährigen. Besorgte Verkehrsteilnehmer alarmierten gegen 20.45 Uhr die Polizei. Sie schilderten, dass der Fahrer eines Golfs halsbrecherisch und mit quietschenden Reifen durch die Ludwigstraße fuhr. Eine Streife stoppte den Altenstädter in seinem Golf, worauf dieser sofort zu Fuß zu fliehen versuchte.

Eine Kollegin holte den 24-Jährigen ein und beide stürzten zu Boden. Hierbei trug die Polizistin leichte Verletzungen davon. Anschließend ergoss sich über die Kollegin ein Wortschwall sexistischer und rassistischer Beleidigungen. Das Display des Alkoholtestgerätes zeigte einen Wert von 1,71 Promille.

Im Anschluss an die Blutentnahme auf der Friedberger Polizeistation, wurde er im Polizeigewahrsam ausgenüchtert. Ihn Erwarten unter anderem Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Beleidigung und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Echzell: Astra gestohlen

In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen in der Straße „Am Sauerborn“ Autodiebe zu. Die Täter brachen in den blauen Opel Astra ein, schlossen den Motor kurz und fuhren mit dem rund 1.500 Euro teuren Gefährt davon. An dem Wagen waren die Kennzeichen FB-PH 1801 angebracht.

Der blaue Opel Astra ist Baujahr 1994 und hat auf der Beifahrerseite einen Unfallschaden. Zudem ist die Windschutzscheibe gerissen. Hinweise zum Verbleib des Opels nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel: (06031) 6010 entgegen.

Bad Vilbel: Fahrräder aus Tiefgarage geklaut

Mit zwei Fahrrädern im Gesamtwert von rund 9.000 Euro suchten Diebe in der Siemensstraße das Weite. Die Täter verschafften sich zwischen Mittwochabend, gegen 20.00 Uhr und Donnerstagabend, gegen 19.10 Uhr gewaltsam über ein Garagentor Zutritt zur Tiergarage eines Mehrfamilienhauses.

Hier griffen sie sich zwei schwarze Pedelec vom Hersteller „Lapierre“. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der beiden E-Bikes nimmt die Vilbeler Polizei unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

