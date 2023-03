Pkw in Brand gesetzt

Nußloch (ots) – In der Zeit von Montag bis Dienstagmorgen setzten bislang Unbekannte einen PKW auf einem Feldweg hinter dem Racket-Center in Brand. Der VW Bora brannte darauf völlig aus. Eine Zeugin wurde am Dienstag auf das Wrack aufmerksam und meldete dies der Polizei.

Eine Überprüfung des zerstörten VW ergab, dass dieser Anfang des Monats entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die das Brandgeschehen beobachteten oder hierzu weitere Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mehrere Einbrüche in Kleintierzuchtverein

Hemsbach (ots) – In der Zeit von Sonntagabend bis Mittwochmorgen wurde in die Vereinsgaststätte und mehrere Lauben des Kleintierzuchtvereins im Rohrwiesenweg eingebrochen. Der oder die Täter hebelten zunächst die Türe der Gaststätte auf und durchsuchten im Anschluss alle Räume, aus denen diese dann u.a. gelagerte Lebensmittel und Kleingeld entwendeten.

Zudem wurden mindestens elf weitere Vereinshäuser aufgebrochen und verschiedenste Wertgegenstände entwendet. Es entstand ein Schaden von mindestens 7.000 Euro. Der Polizeiposten Hemsbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06201 71207.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Leimen (ots) – Der 80-jährige Fahrer eines BMW fuhr am Mittwochmittag gegen 12 Uhr einem verkehrsbedingt wartenden Nissan an der Kreuzung Bgm.-Lingg-Straße/Graupfädel in Leimen auf. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags des BMW aus.

Der 80-jährige Mann wurde leicht verletzt und wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Nissan blieb glücklicherweise unverletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 23.000 EUR.

Schweren Unfall verursachtund weggefahren – Zeugen gesucht!

Schönbrunn (ots) – Am Dienstag, gegen 16.15 Uhr befuhr eine Pkw-Fahrerin die L590 von Schwanheim kommend in Fahrtrichtung Eberbach. In einer leichten Linkskurve kam ihr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw entgegen.

Der entgegenkommende Pkw fuhr in der Kurve auf die Gegenfahrbahn, weshalb die Fahrerin nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Im weiteren Verlauf verlor die Pkw-Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß gegen einen Stein. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf der linken Seite zum Liegen.

Die Fahrerin konnte sich selbständig und unverletzt aus dem Auto befreien. Der Pkw-Fahrer, welcher zuvor die Fahrbahn geschnitten hatte, entfernte sich von der Unfallstelle. Die Fahrzeugführerin wurde aufgrund des Schocks und zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die L 590 musste kurzfristig von 16.45 Uhr bis ca. 17.10 Uhr gesperrt werden. Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem oder der bislang unbekannten Fahrzeugführerin mit dem unbekannten Pkw oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach unter Tel.: 06271 92100 zu melden.

Schockanrufer wieder erfolgreich

Edingen-Neckarhausen (ots) – Erneut kommt es in der Region vermehrt zu Anrufen von Telefonbetrügern. Leider sind diese teilweise erfolgreich. Am 28.02., 06.03 und 14.03.2023 erbeuteten die Betrüger, die durch Schockanrufe oder als Falsche Polizeibeamte Druck auf meist Ältere ausübten, hohe 5-stellige Beträge Bargeld in Weinheim, Heidelberg und in Mannheim.

Oftmals sind insbesondere ältere Personen betroffen. Warnen Sie ihre Angehörigen und Bekannten. Verhaltenshinweise und weitere Informationen finden Sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Am gestrigen Mittwoch erhielt ein 75-Jähriger einen Anruf, bei dem ihm von einem angeblichen Polizeibeamten von einem Unfall berichtete wurde, den sein Sohn verursacht haben soll. Nur durch die Zahlung einer Kaution in Höhe von 75.000 Euro lasse sich eine Haftstrafe für den Angehörigen abwenden. Im Glauben seinem Sohn damit zu helfen, hob der Senior in Folge einen hohen 5-stelligen Betrag ab und übergab diesen an eine unbekannte Abholerin. Als die Betrüger über das Telefon weiter Druck auf den Mann ausübten, erkundigte dieser sich bei Bekannten nach weiteren Geldmitteln. Hier flog der Betrug schließlich auf und es kam zu keinen weiteren Übergaben mehr.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Die Abholerin, die das Geld gegen 16.20 Uhr in der Eichendorffstraße entgegennahm, kann wie folgt beschrieben werden:

Weiblich, 1,60 m groß, 20-25 Jahre alt, mollige Figur, markantes molliges Gesicht, dunkle Haare, dunkle Augen, große Nase, dicke Lippen, trug eine Kapuze, eine Kurzarmweste und einen Pullover in bunten Farben.

Hinweisgeber bitte unter Tel.: 0621 174-4444 melden.