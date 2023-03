Schmuckstücke am Rheinufer gefunden – Eigentümer gesucht

Mannheim (ots) – Zwei Polizeibeamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarau konnten am 08.01.2023 nach Hinweis einer Spaziergängerin am Stephanienufer am Rhein einen Tresor sowie potentielles Aufbruchswerkzeug, diversen Dokumente, Zertifikate und Schmuckstücke sicherstellen.

Ein Teil des mutmaßlichen Diebesguts konnte einem Einbruch über Silvester im Stadtteil Lindenhof zugeordnet werden. Weitere 76 Schmuckstücke stammen aber offenbar nicht aus diesem Einbruch und konnten bislang keinen Eigentümern zugeordnet werden.

Bilder aller sichergestellten Schmuckstücke finden Sie auf der Homepage der Polizei:

https://ppmannheim.polizei-bw.de/mannheim-zahlreiche-schmuckstuecke-am-rheinufer-gefunden-eigentuemer-gesucht/

Die Kollegen der Ermittlungsgruppe Eigentum haben die weiteren Ermittlungen übernommen und fragen daher: Wem gehören diese Schmuckstücke oder wer kann Hinweise geben, wem diese gehören?

Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese aus weiteren Einbrüchen oder Diebstahlsdelikten außerhalb Mannheims stammen. Wer etwas davon wiedererkennt, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst zu melden unter 0621/174-4444.

Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Dienstagvormittag zwischen 05.20-12.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen schwarzen Fiat 500, welcher gegenüber des Polizeireviers Mannheim Innenstadt, in H 3 abgestellt war. Bei dem Unfall wurde die vordere Stoßstange des Fiat beschädigt.

Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder dem unbekannten Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei dem Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim unter Tel.: 0621 1744222 zu melden.