41-Jähriger durch Messer verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend 15.03.2023 gerieten zwei Männer in einer Pizzeria in der Sternstraße in Streit. Dieser verlagerte sich vor die Pizzeria. Dort geriet die Auseinandersetzung außer Kontrolle und ein 42-Jähriger verletzte einen 41-jährigen mit einem Messer am Oberkörper.

Eine Lebensgefahr wurde später im Krankenhaus ausgeschlossen. Der Täter wurde vor Ort durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Die Polizei hat die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen, dem Motiv und den Umständen der Tat aufgenommen. Hierzu suchen wir Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Trickdiebe stehlen Handy und Bankkarte

Ludwigshafen (ots) – Am späten Mittwochabend 15.03.2023 gegen 22:45 Uhr, sprachen zwei unbekannte Männer einen 61-Jährigen in der Roonstraße an. Diese fragten nach einer Zigarette, woraufhin sich ein Gespräch entwickelte. Bei der Verabschiedung umarmte einer der Täter den 61-Jährigen. Erst später bemerkte er das Fehlen seines Mobiltelefons und seiner Bankkarte.

Zu den Tätern liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Ein Täter soll etwa 25 Jahre alt, 175cm groß gewesen sein und dunkle Haare, einen Dreitagebart sowie dunkle Kleidung getragen haben.

Der zweite Täter soll 25 Jahre alt, etwa 190cm groß und mit heller Jeansjacke und dunkler Jeans bekleidet gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Trickdiebe bestehlen 85-Jährige

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochvormittag 15.03.2023 verwickelten zwei unbekannte Täterinnen eine 85-Jährige vor einem Geschäft in der Schillerstraße in ein Gespräch. Währenddessen konnten die Frauen ihr unbemerkt den Geldbeutel aus der Tasche stehlen.

Zu den beiden Täterinnen ist folgendes bekannt. Sie sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt, 160-165cm groß und von normaler bis schlanker Statur gewesen sein. Beide sollen lange dunkel Steppmäntel getragen haben.

Sofern Sie sachdienliche Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

Präventionstheater in der Volkshochschule

Ludwigshafen (ots) – Tagtäglich sind Menschen von Betrügereien betroffen. Die Betrüger gehen raffiniert vor und sind erfinderisch. Sie versuchen immer wieder mit neuen Maschen, per Telefon oder an der Haustüre, an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Immer öfter sind auch ältere Menschen das Ziel der Täter.

Damit solche Taten erfolglos bleiben, setzen unsere Präventionsexperten auf Aufklärung. Aus diesem Grund lädt der Arbeitskreis Seniorensicherheit des Rats für Kriminalitätsverhütung (KrimiRat) der Stadtverwaltung Ludwigshafen zum Aktionstag mit dem Thema „Gemeinsam sind wir stark gegen Betrug“ ein.

Im Rahmen dessen wird auch das Präventionstheater Schifferstadt die verschiedenen Betrugsmaschen als Schauspiel darbieten. Die Idee wurde durch Sicherheitsberater für Senioren mit Unterstützung der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und einer Argumentations- und Zivilcouragetrainerin umgesetzt.

Der Aktionstag findet am Mittwoch

22.03.2023 um 14.30 Uhr im Vortragssaal der Volkshochschule Bürgerhof in 67059 Ludwigshafen am Rhein statt.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Unsere Präventionsexperten beantworten nicht nur an diesem Tag Fragen zum Thema Betrug. Unter der 0621 963-1515 können sich Interessierte auch telefonisch über aktuelle Betrugsmaschen, und wie sie sich dagegen schützen können, informieren. Die Hotline ist zu den üblichen Bürozeiten besetzt.

Mehrere Betrugsversuche

Ludwigshafen (ots) – Mehrere Betrugsversuche wurden der Polizei am 15.03.2023 gemeldet. Eine 71-Jährige und ein 72-Jähriger erhielten Anrufe ihrer angeblichen Töchter. Weinend berichteten diese, schwere Verkehrsunfälle verursacht zu haben. Während des Telefonats konnte die 71-Jährige mit ihrem Mobiltelefon ihre eigentliche Tochter erreichen und beendete das Gespräch mit den Betrügern.

Der 72-Jährige war ebenfalls skeptisch und beendete das Gespräch bereits nach kurzer Zeit, bevor die Betrüger Forderungen stellen konnten.

Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche der Schockanrufe und gibt allen Betroffenen folgende Ratschläge:

Seien Sie misstrauisch, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden. Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren richtigen Verwandten, um die Sachverhalte zu verifizieren.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

Oftmals gehen Täter im Vorfeld Telefonbücher durch und halten Ausschau nach alt klingenden Vornamen. Lassen Sie deshalb präventiv Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) oder ganz streichen! So können die Täter Sie erst gar nicht ausfindig machen.

Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr.0621 963-1154.

Betrüger erbeuten Bargeld

Ludwigshafen (ots) – Ein Senior aus der Vorderen Burgstraße erhielt am 15.03.2023 gegen 15:00 Uhr einen Anruf einer Frau. Diese erklärte, dass sein Sohn einen Unfall verursacht und dabei eine Person getötet habe. Für dessen Freilassung forderte die Frau eine hohe Kaution. Die Übergabe mehrerer tausend Euro erfolgte schließlich gegen 16:30 Uhr in der Vorderen Burgstraße an eine Frau.

Zu ihr liegt eine Personenbeschreibung vor. Sie soll etwa 175 cm groß, schulterlange glatte Haare und eine dunkle Winterjacke getragen haben.

Da die Anzeigenerstattung bei der Polizei nur kurz nach der Übergabe erfolgte, wurden sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Die Täterin konnte jedoch nicht angetroffen werden.

Falls Ihnen verdächtige Personen im Bereich der Vorderen Burgstraße oder in den angrenzenden Straßen aufgefallen sind, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.