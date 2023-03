Witterung unterschätzt

Germersheim (ots) – Gestern Morgen ereigneten sich auf der Bundesstraße 35 (Höhe Rudolf-von-Habsburg-Brücke) gleich 2 Verkehrsunfälle. Die Autofahrer im Alter von 51 und 36 Jahren verloren aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierten mit der Fahrbahnbegrenzung.

Beide wurden nur leicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Gerade in den frühen Morgenstunden kann es aufgrund der niedrigen Temperaturen noch glatt sein.

Jeder zweite LKW mit Beanstandungen

Kandel (ots) – Am Mittwoch zwischen 09-14:00 Uhr fand eine Kontrolle des Schwerlastverkehrs in Kandel im Barthelsmühlring statt. Die Polizeikräfte der Polizeidirektion Landau und der Zentralen Verkehrsdienste der Polizei aus Schifferstadt kontrollierten insgesamt zwölf LKW. Davon mussten sechs, teilweise mehrfach, beanstandet werden.

Es ergaben sich Verstöße gegen die Sozialvorschriften, gegen die Straßenverkehrsordnung, gegen die Abfallverordnung und wegen mangelhafter Ladungssicherung. Weiterhin wurden bei vier LKW technische Mängel festgestellt, die teilweise durch eine Fachfirma vor Ort behoben werden konnten. Einem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und einmal wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

VW T-Roc gesucht

Germersheim (ots) – Am 16.03.2023 befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 03:00 Uhr die Pater-Bruno-Moos- Straße in Germersheim- Sondernheim und überfuhr dort eine Verkehrsinsel. Im Anschluss flüchtete der Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Beamten stellten vor Ort mehrere Fahrzeugteile sicher. Bei dem geflüchteten Fahrzeug dürfte es sich um einen VW TRoc in der Farbe Weiß handeln. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.