Fahrraddiebstahl aus Tiefgarage

Limburgerhof (ots) – Am gestrigen Abend, gegen 20:50 Uhr, bemerkte ein Bewohner in der Von-Denis-Straße von seinem Balkon aus, wie ein Unbekannter sein Fahrrad, welches abgeschlossen in der Tiefgarage stand, über den Gartenzaun hob und mit diesem flüchtete. Der Eigentümer rief dem Dieb noch erfolglos hinterher. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Trekking Bike (Pedelec) der Marke KTM im Wert von etwa 4.000 Euro.

Das aufgebrochene Schloss konnte in der Tiefgarage festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrraddieb geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Trickbetrüger erbeuten Bargeld und Wertgegenstände

Mutterstadt (ots) – Am gestrigen Mittag erhielt eine Seniorin einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, da die Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun eine Kaution bei der Polizei hinterlegt werden müsse. Die 90-Jährige packte einen hohen 3-stelligen Bargeldbetrag und eine geringe Menge Schmuck in eine Tasche.

Die Tasche wurde durch eine männliche Person, welche mit einem grauen VW (Modell Käfer oder Beetle) unterwegs war, im Bereich der Feuerbachstraße abgeholt.

Nachdem die Seniorin mit ihrer „richtigen“ Tochter telefoniert hatte, fiel der Betrug auf. Zeugen, die Hinweise zu dem Abholer oder dem grauen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Am Vormittag erhielt eine weitere Seniorin aus Mutterstadt einen Anruf mit der gleichen Betrugsmasche. Die Dame durchschaute den Betrug und beendete das Telefonat. Die Polizei rät: – Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte! – Seitens der Polizei werden Sie niemals nach privaten Wertgegenständen gefragt. – Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und ziehen Sie Angehörige oder Nachbarn hinzu. – Verständigen Sie bei Unsicherheiten die örtlich zuständige Polizeidienststelle oder wählen Sie die 110!

Verkehrssicherheitsarbeit

Schifferstadt (ots) – Am gestrigen Mittag wurden im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit verstärkt Kontrollen im Dienstgebiet durchgeführt. Hierbei wurden 10 Gurt- und 2 Handyverstöße geahndet.

Die Polizei appelliert nochmals, den Sicherheitsgurt ordnungsgemäß anzulegen, um bei Unfällen schwere Verletzungen zu mindern. Auch bereits ein kurzer Blick auf das Handy kann schwere Unfälle herbeiführen.