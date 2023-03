LKW fährt auf PKW – zwei Leichtverletzte

A 61 Stromberg (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten Personen kam es am 15.3.2023 gegen 21:40 Uhr auf der A 61 in Höhe der Anschlussstelle Stromberg, Fahrtrichtung Koblenz. Dort fuhr ein 25-jähriger LKW-Fahrer aufgrund mangelndem Sicherheitsabstand einem 28-jährigen PKW-Fahrer auf.

Beide Unfallbeteiligte wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Den Sachschaden am LKW schätzt die Polizei auf 8.000 Euro, den am PKW auf ca. 3.500 Euro.

Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die linke Fahrspur durch Unterstützung der Feuerwehr für ca. 70 Minuten gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Im Einsatz waren neben zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auch der Rettungsdienst mit sechs Kräften und einem Notarzt sowie die Feuerwehr Stromberg mit 17 Kräften. Die Polizei ermittelt nun im Nachgang, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Ausgelaufener Treibstoff

Mainz-Finthen (ots) – Ausgelaufener Treibstoff hielt am Mittwochmittag Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf Trab. Gegen kurz vor 13:00 Uhr gingen bei der Notrufzentrale der Mainzer Polizei und bei der Rettungsleitstelle mehrere Anrufe über eine Betriebsmittelspur ein, die sich durch den Kompletten Stadtteil Finthen ziehen sollte.

Von den ersten Einsatzkräften konnte tatsächlich eine große Lache Treibstoff auf der Fahrbahn festgestellt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich der Straße Am Katzenberg losgefahren sein und Treibstoff verloren haben.

Der Anfang der Spur konnte an einer Parkbucht ausgemacht werden. Die Spur zog sich dann weiter über die Straßen: An der Steige – Poststraße – Waldthausenstraße – bis hin zur von dort aus zweiten Einmündung zum Sertoriusring, wo die Spur sich über die gesamte Fahrbahnbreite zog.

Aufgrund zwischenzeitlichen Regenfalls verlor sich die Spur. Von der Mainzer Berufsfeuerwehr wurde ein Spezialfahrzeug angefordert, um den ausgelaufenen Treibstoff ordnungsgemäß zu beseitigen.

Die Mainzer Polizei sucht nun nach dem Verursacher der Treibstoffspur und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Mainz-Bingen

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) – 15.03., Vorstadt, 23:35 Uhr – Bei einer Streifenfahrt fiel den Beamten ein vorausfahrender schwarzer Kleinwagen auf. Bei der anschließenden Kontrolle fiel ihnen der sichtlich nervöse Fahrer auf.

Dieser zeigte deutliche Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum, was er zunächst bestritt. Ein Drogentest fiel dagegen positiv aus. Der Fahrer wurde als Beschuldigter belehrt, die Weiterfahrt untersagt. Zwecks einer Blutprobe nahm man ihn mit auf die Dienststelle.