Karlsruhe – Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Mittwoch nach 23:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung

Honsellstraße / Starckstraße eine gefährliche Körperverletzung. Die Polizei ist

aktuell auf der Suche nach Zeugen, insbesondere nach einem Mann, welcher

couragiert eingegriffen haben soll.

Auf seiner Fahrstrecke zwischen Wörth und Karlsruhe wurde ein 51-jähriger

Autofahrer offenbar von einem bislang unbekannten Autofahrer von links überholt

und im Anschluss geschnitten. In Karlsruhe angekommen, an der Kreuzung

Honsellstraße / Starckstraße, traf der 51-Jährige an einer roten Ampel erneut

auf den Autofahrer, welcher zuvor die Straßenverkehrsgefährdung begangen haben

soll. Der Geschädigte fuhr neben das Auto des Unbekannten, stieg aus und

versuchte den Mann zur Rede zur Stellen. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte

absichtlich die Fahrertür gegen den 51-Jährigen gestoßen und ihm mehrfach ins

Gesicht geschlagen haben.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll schließlich ein Zeuge eingegriffen

und zwischen die beiden Männer gegangen sein. Der unbekannte Mann stieg

daraufhin in sein Auto, ein schwarzer VW Golf mit Karlsruher Kennzeichen, ein

und ergriff die Flucht.

Der Geschädigte stand offenbar unter Schock und gab gegenüber dem Zeugen an,

dass alles in Ordnung sei. Im weiteren Verlauf entschied er sich jedoch Anzeige

bei der Polizei zu erstatten. Mit leichten Verletzungen suchte er eine

Polizeidienststelle auf und wurde an ein Krankenhaus vermittelt.

Der Tatverdächtige konnte als etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 175 cm groß

beschrieben werden. Er hatte kurze blonde Haare, die seitlich kurzrasiert waren,

und trug dunkle Kleidung.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/666-3611 mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Lkw verursacht Verkehrsunfall – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Eine Unfallflucht beging am Mittwochmorgen ein unbekannter

Lkw-Führer auf der Bundesstraße 36 Höhe der Karlsruher Heidenstückersiedlung und

verletzte einen Motorradfahrer schwer.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei befuhr der Sattelzuglenker gegen

10:20 Uhr die B 36 stadteinwärts als er den Fahrstreifen wechseln wollte.

Hierbei nahm dieser offenbar auf Höhe der Kreisstraße 3581 einen 29-jährigen

Motoradlenker nicht wahr. In der Folge kam es wohl trotz Einleitung einer

Vollbremsung durch den Kraftradfahrer zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der

Lkw-Führer entfernte sich offenbar anschließend unerlaubt von der Unfallstelle

ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Geschädigte erlitt

offensichtlich schwere Verletzungen und musste in eine Klinik gebracht werden.

Bislang kann der Sachschaden am Motorrad auf etwa 5.000 Euro geschätzt werden.

Die B 36 wurde für etwa eine Stunde aufgrund austretender Betriebsmittel

stadteinwärts voll gesperrt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter 0721 94484-0

in Verbindung zu setzen.