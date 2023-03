Bundesautobahn 66: Raubüberfall

Frankfurt (ots) – (lo) Heute Nacht (16. März 2023) kam es auf der Bundesautobahn

66 zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle. Der Täter erbeutete mehrere

hundert Euro und flüchtete.

Gegen 04.05 Uhr betrat eine dunkel gekleidete und vermummte Person den

Verkaufsraum einer Tankstelle an der BAB 66 in Richtung Wiesbaden. Der Räuber

bedrohte die 48-jährige Verkäuferin mit einem mitgebrachten Hammer und forderte

die Herausgabe des Bargelds aus der Kasse. Mit mehreren Schlägen auf den Tresen

verlieh der Täter dieser Forderung Nachdruck.

Nachdem er das Bargeld erhalten hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Eine

sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter

Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-51299 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Nordend: 55-Jähriger an U-Bahnstation bestohlen

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 55-jähriger Mann befand sich am gestrigen Abend (15.

März 2023), gegen 19.00 Uhr, an der U-Bahnhaltestelle Holzhausenstraße und

wollte diese gerade verlassen, als ihm ein junger Mann aus einer Dreiergruppe

heraus das Portemonnaie aus der Hosentasche zog. Der Geschädigte bemerkte die

Tat nicht, jedoch hatte eine Zeugin die Langfinger beobachtet. Als sie den

beklauten Mann auf den Diebstahl aufmerksam machte, hatte sich das Trio jedoch

bereits entfernt. Ebenso weg war die Geldbörse des Geschädigten mit 180 Euro

Bargeld, mehreren Bankkarten, Personalausweis und Führerschein.

Zwei der drei Personen konnten von der Zeugin wie folgt beschrieben werden:

Täter: Männlich, circa 170 cm groß, 18 bis 20 Jahre alt; bekleidet mit weißer

Mütze, hellem Oberteil und hellblauer Hose; Tätowierung an der linken Hand.

Täter: Männlich, circa 170 cm groß, 20 bis 23 Jahre alt, schmale Statur,

dunkle Haare, mutmaßlich osteuropäische Erscheinung; bekleidet mit einem

schwarzen Pullover mit weißem Aufdruck und schwarzer Hose.



Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter

Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-10300 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt: 21. Frankfurter Mainova Halbmarathon – Hinweise der Polizei

Frankfurt (ots) – (dr) Am Sonntag, den 19. März 2023, findet der 21. Frankfurter

Mainova Halbmarathon statt. Dieses Jahr rechnet der Veranstalter mit rund 8.000

Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die gemeinsam durch die Straßen von Frankfurt

Sachsenhausen, Niederrad und den Stadtwald laufen. Die 21 Kilometer der Strecke

verlaufen vom Deutsche Bank Park nach Sachsenhausen, von dort über den Tiefkai

in Richtung Niederrad und anschließend durch die Bürostadt und den Stadtwald

zurück zum Deutsche Bank Park.

Die Zufahrten zur Universitätsklinik und dem Krankenhaus Sachsenhausen sind

dabei grundsätzlich jederzeit gewährleistet.

Auch in diesem Jahr wird die Polizei wieder vor Ort sein und dafür Sorge tragen,

dass alle Teilnehmenden sowie die rund 2.000 Zuschauerinnen und Zuschauer

entlang der Strecke nicht nur ein spannendes, sondern auch ein friedliches und

sicheres Sportereignis genießen können. Außerdem werden unsere Einsatzkräfte

dafür sorgen, dass die Laufstrecke während der Veranstaltung für den regulären

Straßenverkehr gesperrt ist.

Anwohnerinnen und Anwohner sollen sich deshalb darauf einstellen, dass es am

Veranstaltungstag ab ca. 08.00 Uhr zu umfangreichen Straßensperrungen rund um

die Laufstrecke kommen wird. Auch die Abfahrt der BAB 5 „Frankfurt Niederrad

Süd“ wird in dieser Zeit gesperrt werden.

Für alle Beteiligten wird am Deutsche Bank Park der Parkplatz Gleisdreieck und

Waldparkplatz geöffnet sein. Es gibt aber auch sehr gute ÖPNV Anbindungen zum

Deutsche Bank Park mittels S-Bahn und Straßenbahn.

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen erfolgreichen Lauf!

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Unbekannter erregt öffentliches Ärgernis

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Nachmittag (15. März 2023) belästigte ein

Unbekannter im Bahnhofsviertel eine Passantin. Und es war nicht der erste Fall.

Bereits zuvor fiel der Mann wegen seines Verhaltens auf.

Demnach begab es sich so, dass die 52-Jährige gegen 15:15 Uhr zu Fuß in der

Rudolfstraße unterwegs war, als der Unbekannte ihr entgegenlief. Er stellte sich

dann auf die Straße, griff mit einer Hand in seinen Schritt und zog mehrfach

demonstrativ an seinem Geschlechtsteil. Dabei blickte er die Geschädigte gezielt

an. Bereits tags zuvor fiel der Passantin dieselbe Person an gleicher

Örtlichkeit auf. Auch hier legte er das gezeigte Verhalten an den Tag.

Der Unbekannte wird als männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 185 cm groß und von

schlanker Statur beschrieben. Er hatte dunkle Augen, kurze, dunkelbraune Haare

und einen Vollbart. Er trug eine dunkle Mütze, eine dunkelblaue Jeans, eine

dunkle Jacke sowie eine blaue Weste über der Jacke. Er hatte insgesamt eine

ungepflegte Erscheinung.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweis zur

Tat oder Täter nimmt das 4. Polizeirevier telefonisch unter der Rufnummer 069/

755 – 10400 entgegen.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

März 2023: Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße,

Bundestraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße

März 2023: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer

Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3

März 2023: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz

Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring

März 2023: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße

März 2023: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz

Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.