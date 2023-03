Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Nauheim: Falsche Wasserwerker unterwegs (Folgemeldung)

Unter dem Vorwand, er müsste das Leitungswasser überprüfen, gelangte am Mittwoch gegen 14 Uhr ein Trickdieb in die Wohnung einer Seniorin in der Schwalheimer Straße. Im Haus forderte er die ältere Dame auf, den Wasserhahn aufzudrehen. Während die 85-Jährige das laufende Wasser im Blick behalten sollte, öffnete der Kriminelle mehrere Schränke und Schubladen. Anschließend gab er an, die Kosten des verbrauchten Wassers in bar zu begleichen. Diesbezüglich bat er die Geschädigte, ihm einen 500 Euro-Schein zu wechseln. Da die 85-Jährige nicht genug Bargeld zuhause hatte, verließ der Mann schließlich das Haus. Wie sich dann herausstellte, fehlte ein über 1000 Euro teurer Siegelring. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 170 großen, ungefähr 45 bis 50 Jahre alten Mann mit untersetzter Statur, dunklen, nach hinten gekämmten Haaren und Brille gehandelt haben, der zur Tatzeit bekleidet war mit einer auffallend gelben Jacke. Außerdem trug er eine braune Kladde sowie ein weißes Handy bei sich. Nach derzeitigen Erkenntnisse war der Mann nicht alleine zugange gewesen. Via Mobiltelefon soll Kontakt zu einer weiteren Person bestanden haben, die sich möglicherweise vor dem Gebäude aufgehalten hatte.

Gegen 15 Uhr begaben sich zwei Kriminelle in das frei zugängliche Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Bad Nauheimer Bahnhofsallee. Im ersten Obergeschoss klingelte einer der beiden an der Wohnungstür einer 95-jährigen Seniorin. Als diese öffnete, drängte einer sie zurück in die Küche und gab an, nach dem Wasser schauen zu müssen. Währenddessen hatte offenbar der zweite Mann die Wohnung ebenfalls betreten und einen im Wohnzimmer befindlichen Sekretär aufgehebelt. Aus diesem stahl er Bargeld in noch unbekannter Höhe und möglicherweise ebenfalls Schmuck. Anschließend flüchteten die beiden Männer. Der Kriminelle, der die Seniorin in die Küche drängte, soll eine gelb-schwarze Jacke getragen haben. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass für beide Taten ein und dieselben Täter infrage kommen könnten.

Die Wetterauer Kripo ermittelt in den genannten Fällen und bittet mögliche Zeugen, denen die beiden beschriebenen Personen aufgefallen waren oder die anderweitige Angaben zu den beiden Sachverhalten machen können, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: Münzgeld erbeutet

In der Nacht auf Donnerstag stiegen Einbrecher in eine Gaststätte in der Karlstraße ein und erbeuteten etwa 200 Euro Münzgeld. Zwischen 22.30 Uhr und 8.30 Uhr hatten die Kriminellen eine hölzerne Eingangstür der Pizzeria aufgehebelt dann die im Tresenbereich aufgefundenen Münzen entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.