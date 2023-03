Dillenburg: Diebe hebeln an Gartenhütte

In der Schrebergartensiedlung in der Verlängerung der Nixböthestraße trieben Diebe ihr Unwesen. Die Täter hebelten an einer der Hüttentüren, schafften es aber nicht einzudringen. Zurück blieb ein Schaden von rund 200 Euro. Zeugen, die die Diebe zwischen Samstagnachmittag, gegen 17.00 Uhr und Mittwochnachmittag, gegen 16.40 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Unfallflucht in der Frankstraße

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen in der Frankstraße geparkten BMW. Zwischen 20.00 Uhr und 10.50 Uhr stand der weiße 5-er Pkw in Höhe der Hausnummer 16. Vermutlich beim Rangieren touchierte der Unbekannte die Front des BMW und ließ einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zurück. An der Schadenstelle entdeckten Polizisten schwarzen Lack des Unfallfahrzeugs. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen schwarzen Wagen nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Mittenaar-Ballersbach: Metalldiebe lösen Alarm aus

Auf Beute aus einem metallverarbeitenden Betriebes hatten es Einbrecher in der Industriestraße abgesehen. Heute Morgen, gegen 03.55 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Betrieb und lösten die Alarmanlage aus. Die Täter flohen mit einem weißen Transporter und einem dunklen Pkw in Richtung Ortsausgang Ballersbach. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher heute in den frühen Morgenstunden beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang in der Industriestraße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann weitere Angaben zu dem weißen Transporter oder dem dunklen Pkw machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Braunfels: Mit Promille in den Graben

Mit einer Blutentnahme auf der Wetzlarer Wache und der Sicherstellung seines Führerscheins endete gestern Abend die Promillefahrt eines 61-Jährigen. Gegen 19.50 Uhr beobachteten Verkehrsteilnehmer wie der im Schöffengrund lebende Mann auf der Landstraße zwischen Braunfels und Bonbaden in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und mit seinem Renault im Graben landete. Der Alkoholtest des Verunglückten brachte es auf 1,71 Promille. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Wache wieder verlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.