ACHTUNG: Betrüger am Telefon – Falsche Polizeibeamte rufen an

Landkreis: Seit 11.30 Uhr versuchen es erneut Betrüger am Telefon. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten es die Betrüger bis jetzt vom Hinterland über Marburg bis hin in den Ebsdorfergrund. Glücklicherweise reagierten die Angerufenen richtig und legten, als es ums Geld ging erstmal auf, sodass es bislang zu keinem Vermögensschaden kam. Die Betrüger probierten es mit der bekannten Masche Schockanruf und/oder Falscher Polizeibeamter. Zunächst meldet sich der Angehörige mit der Mitteilung in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt zu sein. Der das Gespräch dann übernehmende, angebliche Polizeibeamte am Telefon offerierte dann die Möglichkeit gegen Zahlung einer Kaution die Haft umgehen zu können.

„Die Polizei ruft niemals an, um über Einbrüche oder Festnahmen oder auch Unglücksfälle zu berichten und gleichzeitig die Sicherung des Vermögens anzubieten oder auch eine Kaution zu offerieren. Lassen Sie sich nicht von den Geschichten oder Hintergrundgeräuschen täuschen. Legen Sie sofort auf, wenn es bei einem unerwarteten Anruf ums Geld, Vermögen oder Daten geht! Nur so lässt sich verhindern, Opfer von Betrügern am Telefon zu werden. Geben Sie die Informationen an ihre Angehörigen weiter. Vereinbaren Sie bestimmte Verhaltensweisen für solche Anrufe!“

Tipps der Polizei

Seien Sie wachsam, misstrauisch und besprechen Sie sich mit einer Vertrauensperson, bevor Sie überhaupt an eine Abhebung von Bargeld oder Überweisung oder die Übergabe des daheim gelagerten Geldes denken!

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen!

Rufen Sie zurück

Verwenden Sie dabei aber niemals Rufnummern, die man Ihnen mitteilt oder die sie auf dem Display sehen (die könnten gefälscht sein), sondern immer nur die selbst herausgesuchten Telefonnummern. Wählen Sie bewusst neu! Benutzen Sie nicht die Rückruftaste!

Wählen Sie die Notrufnummer 110 oder die Festnetznummer der zuständigen Polizei, die Sie im Telefonbuch oder über das Internet ermitteln können.

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter https://k.polizei.hessen.de/1254894044 (Polizei Hessen>Schutz und Sicherheit>Rat und Vorsorge> Sicherheit für Senioren)

„Geben Sie diese Hinweise mit der Bitte um Weiterverbreitung weiter. Informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte. Informieren und instruieren Sie potentielle Opfer, meist ältere Menschen, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen!“

Buchenau – Autodiebstahl – Schwarzer Passat gesucht

Der Diebstahl des schwarzen VW Passat CC mit dem Kennzeichen BLB-KW 232 war zwischen Samstag, 25. Februar und Mittwoch, 15. März. Das Auto stand auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Spechtstraße. Wie der oder die Täter ins Auto gelangten und wegfuhren steht nicht fest. Das Auto wird definitiv nicht mit einem Originalschlüssel gefahren. Wo ist der schwarze Passat? Wer hat die genannten Kennzeichen gesehen? Bei Sichtung des Autos und/oder der Kennzeichen bitte sofort die nächstgelegene Polizei oder die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 anrufen.

Marburg – Katalysator gestohlen

Die Kripo Marburg sucht nach dem Diebstahl eines Katalysators Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Die Tat war zwischen 10.30 Uhr am Dienstag und 12.30 Uhr am Mittwoch, 15. März. Der oder die Täter demontierten und stahlen den Katalysator von einem schwarzen 3er BMW. Es entstand ein Schaden von mindestens 1600 Euro. Das Auto stand auf dem Parkplatz der Agentur für Arbeit in der Afföllerstraße. Wer hat Arbeiten an dem Auto beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cappel – Einbruch in Getränkemarkt gescheitert

Am Mittwoch, 15. März, gegen 23.15 Uhr scheiterte im Lintzingsweg ein versuchter Einbruch in einen Getränkemarkt. Nach bisherigen Informationen versuchte eine dunkel gekleidete Person erfolglos, das Rolltor aufzuhebeln und hoch zu schieben. Am Tor entstand ein nur geringer Schaden. Nach dem Scheitern des Vorhabens entfernte sich die Person Richtung Im Rudert. Wer hat zur Tatzeit Personen rund um den Tatort gesehen? Wer kann diese Person beschreiben? Sachdienliche Hinwiese bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Kollision bei Parkmanöver

Nach den Spuren kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug beim Rangieren zum Ein- oder Ausparken mit zwei L-Steinen und beschädigte diese dabei. Unfallort war der Parkplatz hinter dem Markt „Billiger Jakob“ in der Niederkleiner Straße, Unfallzeit zwischen 19.30 Uhr am Dienstag und 09.30 Uhr am Mittwoch, 15. März. Wer hat in dieser Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem ein Fahrzeug mutmaßlich gegen die Steine prallte? Wer kann das Fahrzeug oder dessen Fahrer oder Fahrerin beschreiben? Wo steht seit spätestens Mittwochvormittag ein frisch unfallbeschädigtes Auto? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.