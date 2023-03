Gießen – Wieseck: In Tierheim eingestiegen –

Ungebetene Gäste suchten in der zurückliegenden Nacht das Tierheim in der Vixröder Straße auf. Zwischen Mittwochabend, gegen 18.30 Uhr und Donnerstagmorgen, gegen 08.00 Uhr überkletterten sie den Zaun des Geländes, suchten die Hundezwinger auf und nahmen einen der Hunde an sich. Die Ermittler schließen derzeit nicht aus, dass der Hund gezielt gestohlen wurde. Die Ermittlungen hierzu dauern aktuell an. Die Polizei bittet Zeugen, die die Diebe am Tierheim beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, sich unter Tel.: (0641) 7006-3755 zu melden.

Gießen: Berauscht gefahren –

Streifen der Gießener Polizei zogen zwei berauschte Scooterfahrer und einen betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr. Alle drei Männer mussten sich Blutentnahmen unterziehen, der Führerschein des Radfahrer wurde von den Polizisten sichergestellt. Gestern Abend, gegen 18.15 Uhr stoppten die Ordnungshüter auf der Krofdorfer Straße einen 28-Jährigen auf seinem E-Scooter. Das Versicherungskennzeichen war abgelaufen – zudem besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Später am Abend, gegen 22.35 Uhr, erwischte es in der Frankfurter Straße einen weiteren Scooterfahrer. An dem Scooter des 21-Jährigen war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Ein Drogenschnelltest wies ihm außerdem die Einnahme von Amphetamin und THC nach. Weil er das Rotlicht einer Ampel missachtete, kontrollierten die Ordnungshüter um 01.40 Uhr in der Ludwigstraße einen 41-jährigen Radfahrer. Da er offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, ließen sie ihn pusten. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,81 Promille.

Gießen: An Rollladen vergriffen –

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, den Unbekannte an einem Rollladen eines Imbisses in der Neuen Bäue zurückließen. Im Zeitraum von Montag, 23.30 Uhr bis Dienstag, 20.30 Uhr hebelten die Täter an einem Rollladen des auf griechische Gerichte spezialisierten Imbisses und beschmierten diesen mit Farbe. Die Reparatur wird etwa 1.000 Euro kosten. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3755 entgegen.

Linden: Ford aufgebrochen –

Ein silberfarbener Ford Fiesta, der auf dem Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle Lingen geparkt wurde, rückte am Mittwoch in den Fokus unbekannter Autoaufbrecher. Zwischen 21.10 Uhr und 21.50 Uhr schlugen die Täter die Heckscheibe des Fiestas ein. Nach einer ersten Einschätzung der Besitzerin fehlen aus dem Auto keine Wertsachen. Eine neue Heckscheibe wird rund 600 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Hungen: In Warenlager eingestiegen –

Auf Beute aus dem Raiffeisen-Lager hatten es Unbekannte in der Rothefeldstraße abgesehen. In der Nacht von Mittwoch auf Dienstag verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und versuchten im Inneren weitere Türen aufzubrechen. Sie scheiterten bei dem Versuch in die Verkaufsräume einzudringen. Nach einer ersten Einschätzung fehlen keine Wertsachen. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 300 Euro. Hinweise zu den Einbrechern oder zu Personen oder Fahrzeugen die in diesem Zusammenhang am Raiffeisen-Lager auffielen, nimmt die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555 entgegen.

Räuber überfällt Tankstelle Reinhardshain an der A 5

Grünberg-Reinhardshain: Nach einem Raubüberfall auf die Tankstelle der Rastanlage Reinhardshain Süd heute in den frühen Morgenstunden, bittet die Gießener Polizei um Mithilfe.

Gegen 04.50 Uhr betrat der Unbekannte den Verkaufsraum der in Fahrtrichtung Kassel gelegenen Tankstelle. Mit einem Beil bedrohte er den Verkäufer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug er mit dem Beil in ein Süßwarenregal und in den Verkaufstresen. Nachdem ihm mehrere hundert Euro Bargeld ausgehändigt wurden, floh der Täter aus dem Verkaufsraum. Der 46-jährige Angestellte wurde nicht verletzt und kam mit dem Schrecken davon.

Der Räuber ist von sportlicher Statur. Er trug schwarze Oberbekleidung mit einem Kapuzen-Shirt, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe – vermutlich vom Hersteller Nike – und helle Handschule. Über Mund und Nase trug er eine schwarze Maske. Das Beil hatte einen hellen Griff.

Die Ermittler der Gießener Polizei suchen Zeugen und fragen:

Wer hat den Überfall heute Früh auf der in Fahrtrichtung Kassel

gelegenen Tank- und Rastanlage Reinhardshain Süd beobachtet? Wem ist der Täter vor dem Überfall oder im Anschluss auf dem

Gelände aufgefallen? Wem ist dort in diesem Zusammenhang nach 04.50 Uhr ein schnell

davonfahrender Wagen aufgefallen? Wer kann Angaben zur Identität des Räubers machen?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.