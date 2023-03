Wildunfall

Um 19:05 Uhr befuhr eine 48-Jährige aus Mühlhausen mit ihrem Pkw die B 249 von Wanfried in Richtung Katharinenberg. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dadurch tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Einbruch in Wohnung

Am gestrigen Tag wurde in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Westring in Eschwege eingebrochen. Zwischen 10:00 Uhr und 21:50 Uhr wurde eine Wohnungstür durch Unbekannte aufgehebelt, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Anschließend wurde die Wohnung betreten, nach den bisherigen Erkenntnissen jedoch nichts entwendet. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

Um 08:00 Uhr befuhr gestern Morgen ein 53-Jähriger aus Bad Salzungen mit seinem Pkw die B 400 in Richtung B 27 in der Gemarkung von Wichmannshausen. Verkehrsbedingt musste er sein Auto anhalten, was der nachfolgende 54-Jährige aus Niederwürschnitz zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von Fahrbahn abgekommen

6500 EUR Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Mittwoch. Um 13:45 Uhr befuhr ein 58-Jähriger aus Niestetal mit seinem Pkw die L 3299 von Walburg in Richtung Hessisch Lichtenau. In einer Linkskurve kam der Fahrer mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei zwei Leitpfosten und zwei Warnbaken.

Sachbeschädigung an Gartenzaun; versuchter Diebstahl

Um 22:18 Uhr betraten am 14.03.23 drei Personen ein Grundstück in der Kohlenstraße in Großalmerode. Dafür wurde zunächst der Zaum durchtrennt, wodurch ein Schaden von ca. 150 EUR entstand. Im Anschluss begab man sich zu einer Gartenlaube und öffnete diese. Augenscheinlich wurde aus der Laube aber nichts entwendet. Kurz darauf verließ die Personengruppe, bei der es sich um zwei Männer und eine Frau gehandelt haben soll, das Grundstück. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Mehrere Sachbeschädigungen

Zwischen dem 15.03.23, 16:30 Uhr und dem 16.03.23, 07:00 Uhr wurden im Bereich der Beruflichen Schulen in der Südbahnhofstraße in Witzenhausen mehrere Graffitis durch Unbekannte aufgesprüht. Dabei wurden auf eine Mauer sowie der Außenfassade der Metallwerkstatt größere „Anarchie-Zeichen“ aufgesprüht. Derartige Zeichen wurden auch auf zwei Mülltonnen festgestellt. Dabei wurde überwiegend schwarze Farbe – in einem Fall rote Farbe – verwendet. Des Weiteren wurden an dem Werkstattgebäude der Beruflichen Schulen drei eingeschlagene Fensterscheiben festgestellt. In diesem Fall wird die Tatzeit mit dem vergangenen Wochenende angegeben. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR. Hinweise: 05542/93040.